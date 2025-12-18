윤석열 "12.12, 5.18 했던 신군부처럼 검토·계획 안 했다"

큰사진보기 ▲전직 대통령 윤석열씨는 지난 11월 28일 서울중앙지방법원에서 열린 '내란우두머리' 재판에서 김봉식 전 서울경찰청장을 직접 신문하며 '국회 봉쇄 지시를 한 적 없다'는 취지의 주장을 펼쳤다. ⓒ 서울중앙지방법원 관련사진보기

내란우두머리 혐의로 재판을 받고 있는 전직 대통령 윤석열씨는 자신이 12.3 비상계엄과 관련해 군 사령관들에게 직접 지시를 내린 게 없다면서 "국민에게 나라의 위태로운 상황에 대해 북(한)을 친다는 개념으로 한 것이고, 실제로 군이 할 일이 많지 않았기 때문에 미리 알릴 이유도 없었다"라고 주장했다.18일 오전 서울 중앙지역군사법원의 여인형 전 국군방첩사령관, 곽종근 전 육군특수전사령관, 이진우 전 육군수도방위사령관, 문상호 전 정보사령관의 내란중요임무종사, 직권남용권리행사방해 혐의에 대한 공판은 12.3 비상계엄을 선포한 대통령이었던 윤석열씨에 대한 증인신문으로 열렸다.이날 증인신문에서 윤씨는 자신이 비상계엄 선포와 관련해 지시를 내린 것은 김용현 당시 국방부장관뿐이라고 거듭 말했다. 전직 정보사령관으로 김용현을 도운 노상원도 비상계엄 이전에 본 적이 없다고 밝히면서 "(내란 사건을 심리하는) 법정에서 처음 만났다"고 말했다.중앙선거관리위원회에 정보사령부와 방첩사령부의 군인들이 투입된 일과 관련해 지시한 일이 없느냐는 질문에 윤씨는 "저는 오히려 김용현 장관에게 계엄 검토를 지시할 때도 '계엄이 금방 해제될 거다' '(부정선거) 조사 이런 거는 기본적으로 군이 조사할 수 있는 역량도 안 되고 전문가들이 해야 하는 것이고 보안시스템만 점검할 수 있으면 해봐라' 그거 이외에는 지시하거나 한 자체가 없다"라면서 "아마 자기들이 (출동을) 준비하는 사람들은 이런 저런 생각을 다 했을 수 있지 않나 싶은데 저의 장관에 대한 지시와는 무관하다"라고 말했다.실제 중앙선관위로 출동한 군인들이 받았다는 '서버를 떼어 와라' '선관위 직원들을 조사하려고 했다'는 지시는 자신과는 무관하다는 것이다.윤씨는 "국민에게 나라의 위태로운 상황에 대해 북을 친다는 개념으로 한 것이고 실제로 군이 할 일이 많지 않았기 때문에 미리 알릴 이유도 없다"고 내란중요임무종사 혐의로 재판을 받고 있는 사령관들에게 계엄 선포 전 미리 지시를 내리지 않았다고 주장했다. 비상계엄 당시 여인형, 곽종근, 이진우 등에게 수차례 전화하며 군의 출동 상황와 국회 진입 상황을 확인했던 것을 감안하면 믿기 힘든 진술이다.윤씨는 비상계엄 뒤 후속으로 실행할 계획을 마련하지 않았다는 점도 강조했다. 그는 "과거에 12.12, 5.18 했던 신군부처럼 일단 사회를 장악하고 권력을 꽉 쥐고서 그렇게 보안사를 중심으로 해가지고 그런 것들을 검토하고 이래야지, 그게 뭐 장관하고 대통령하고 둘이 앉아서 할 수 있는 일인가"라고 말했다.