정원오, 민주당 당대표에 '급' 면담 요청... 30분 회동 뒤 "먼 길 위한 채비"

큰사진보기 ▲면담 마친 정원오 성동구청장-정청래 대표정원오 성동구청장이 18일 국회에서 더불어민주당 정청래 대표와 면담을 마친 뒤 악수하고 있다. 2025.12.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"출마 관련해서는 이런 것도 다 과정이라고 생각합니다. 먼 길을 가기 위해서는 채비를 단단히 해야 되니까, 그런 과정 하나하나씩을 단단히 한다 이렇게 생각하시면 될 것 같습니다."

AD

큰사진보기 ▲기자 질문에 답하는 정원오 성동구청장정원오 성동구청장이 18일 국회에서 더불어민주당 정청래 대표와 면담을 마친 뒤 기자 질문에 답변하고 있다. 2025.12.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정청래 더불어민주당 당대표 면담 뒤 기자들 앞에 선 정원오 성동구청장의 말이다. 내년 6월 지방선거를 앞두고 '차기 서울시장' 유력주자로 꼽히는 정 구청장은 18일 예고에 없이 국회를 찾아 당대표를 만났다.이들이 만난 시간은 약 30분. 오전 11시 35분께 당대표실에 차례로 들어간 이들은 낮 12시 5분께 복도로 나왔다. 기자들 앞에서 정 당대표는 정 구청장과 악수하며 "건승을 빈다", "열심히 하시라"고 말했고 이에 정 구청장은 "네, 감사하다"라고 답하며 웃었다. 면담에 함께 들어간 다른 참석자는 30분 내내 분위기가 매우 화기애애했다고 전했다.이날 기자들 질문에 내놓은 정 구청장의 답변을 종합하면, 면담에서는 서울시장 선거 및 차기 당내 경선에 대한 이야기가 오간 것으로 보인다.회동 직후 '안에서 선거 관련 말씀을 나눴느냐'는 질문에 정 구청장은 "여러 얘기를 나눴고 그 얘기도 들어가 있었다"라고 말했다. 다만 '시장 선거에 출마하는 다른 후보들에 대한 이야기를 나누셨느냐'란 질문에는 "그런 얘기는 안 나눴다"고 선을 그었다.당대표 일정 공지에 없던 갑작스런 면담도 정 구청장의 요청으로 이뤄졌다. 정 구청장은 오늘 어떻게 만나게 된 건지 묻는 기자 질문에 "제가 (대표님께) 뵙기를 요청했고 흔쾌히 약속이 됐다"면서, 면담 요청 이유에 대해선 "여러 상의를 드리기 위해서 (요청)했다, 먼 길을 가기 위한 채비로 이해하시면 좋겠다"라고 답했다.정 구청장은 또 "대표님께서 따뜻한 말씀을 해 주셨다. 경선과 관련해서는 좀 포지티브한(positive, 긍정적인) 경선을 해서 후보들끼리 시너지를 냈으면 좋겠다는 말씀을 해 주셨다"며 선거 관련해 "대표님께서는 '엄정-중립'의 입장을 원래부터 밝히셨고 앞으로도 그렇게 하시겠다라는 입장을 말씀해 주셨다"고 덧붙였다.정 구청장은 공식 서울시장 출마의사를 밝히기 전이지만, 최근 여론조사에서 국민의힘 소속 오세훈 시장을 오차범위 밖 격차로 앞서거나 접전으로 나오는 결과를 보이고 있다.이를 어떻게 보는지 묻자 정 구청장은 "아직 제가 공식적으로 출마하겠다는 말을 아직 안 했기 때문에, 일단 상당히 현재의 여론을 무겁게 느끼고 있다"면서 "항시 그런(여론을 무겁게 여기는) 마음으로 가겠다 이런 생각을 하고 있다"고 했다.구청장 사퇴·서울시장 후보 출마 시점 관련해서는 "아직 그것까진 진도를 안 나가 봤다"며 "지금은 폭설과 혹한이 걱정이기 때문에 그런 부분에 대한 대응들을 우선적으로 하겠다 말씀드린다"라고 답했다.