"창원시 김미나 의원 '징계 대상 아님' 결정은 도덕적 해이-시민 기만"

"심각한 도덕적 해이자 시민 기만이다."
"경남도민의 수치다."
국민의힘 김미나 창원시의원(비례)에 대해 창원시의회 '윤리자문위원회'가 '출석정지 7일과 공개사과'를 권고했지만, 국민의힘 다수인 시의회 윤리위원회(운영위)는 '징계 대상 아님' 결정을 하자 비판하는 목소리가 나오고 있다.
더불어민주당 경남도당은 18일 "창원시의회 윤리위원회 막말·허위사실 유포 김미나 의원에 '징계 대상 아님' 결정은 심각한 도덕적 해이자 시민 기만이다"라는 제목의 논평을 통해 "깊은 분노와 유감을 표명한다"라고 밝혔다.
이어 "이는 상식을 뛰어넘는 결정이자, 시민들이 부여한 권한을 스스로 저버린 심각한 도덕적 해이이며, 창원시민을 기만하는 행태다"라고 덧붙였다.
김미나 의원에 대해, 이들은 "이미 이태원 참사 유가족들을 향해 입에 담을 수 없는 망언을 쏟아내 법원에서 거액의 손해배상 판결과 형사 처벌을 받은 바 있다"라며 "그럼에도 불구하고 반성은커녕 이재명 대한민국 대통령을 향한 터무니없는 음모론을 유포하며 공인의 품격을 바닥으로 떨어뜨렸다. 법적, 사회적 지탄을 받았음에도 불구하고 반복되는 그의 막말과 부적절한 행태는 시민을 대표하는 지방의원의 자격을 이미 상실했음을 증명하고 있다"라고 언급했다.
시의회 윤리위 결정에 대해, 이들은 "윤리위의 존재 이유와 목적은 어디로 사라졌단 말인가? 시민의 대표로서 의원들의 품위와 윤리적 기준을 지켜야 할 윤리위가 제 역할을 방기하고, 오히려 비윤리적 행태를 옹호하는 모습을 보이는 것은 창원시의회 전체의 신뢰를 무너뜨리는 자해 행위나 다름없다"라며 "이는 '제 식구 감싸기'라는 비판을 넘어, 시의회 스스로가 시민 위에 군림하며 오만함을 드러내는 행태로 비쳐질 수밖에 없다"라고 지적했다.
그러면서 민주당 경남도당은 "김미나 의원이 소속된 국민의힘은 이러한 상황에 대해 아무런 책임 있는 조치도 취하지 않고 있다. 이는 공당으로서의 책임을 외면하고, 비윤리적인 동료 의원을 방치하는 무책임한 태도다. 국민의힘은 김미나 의원의 반복된 망언과 윤리위의 이해할 수 없는 결정에 대해 명확한 입장을 밝히고, 즉각적이고 단호한 징계 조치를 취해야 할 것이다"라고 밝혔다.
경남진보연합은 이날 "경남도민의 수치다. 시의회는 막말의원 국민의힘 김미나를 제명하라"라는 제목의 논평을 냈다.
이들은 "국힘당은 창원시민의 분노와 심판이 두렵지 않은가. 무슨 짓을 해도 표를 주리라는 오만에 빠져 창원시민을 개돼지로 보지 않는다면 이토록 철저히 민심을 무시할 수 있는가"라며 "이미 민간 자문위원들로 구성된 시의회 윤리심사자문위에서 김미나에 대해 출석정지 7일과 공개사과를 권고했음에도 불구하고, 그것조차 외면하여 징계 대상조차 아니라고 결정할 수 있는가"라고 설명했다.
이들은 "국힘당이 김미나를 감싸면서 그를 옹호하였다. 그로 인해 김미나의 망언은 끊이지 않았으며 창원시민의 수치와 분노는 갈수록 커지고 있다"라며 "국힘당은 목을 내놓고 기다려라. 심판의 날이 머지않았다. 내년 지방선거에서 국힘당은 창원시민의 분노를 똑똑히 목격할 것이며 심판의 철퇴가 얼마나 엄혹한지 몸으로 느낄 것이다"라고 강조했다.
창원시의회 윤리위는 17일 김미나 의원에 대해 4대3으로 '징계 대상 아님' 결정을 했고, 정당 분포는 국민의힘 4명과 더불어민주당 3명이다. 김미나 의원은 이재명 대통령과 김현지 대통령실 제1부속실장에 대해 '경제공동체' 등이라 표현한 글을 사회관계망서비스에 올렸다가 삭제했고, 이에 민주당 의원들이 징계 요청해 절차가 진행되었다(관련 기사 : '국힘 다수' 창원시의회 윤리위, 김미나 의원 '징계 대상 아님' 결정
).