AI 교과서 활용률 8%, 실패가 아니라 경고다

덧붙이는 글 | 박정일. 전)경기도교육연구원장

17일 감사원이 AI디지털교과서(AIDT) 자율선정 학교들의 활용 실태를 점검한 결과를 발표했다. 그 결과는 충격적이었다. 평균 활용률은 8%에 그쳤고, 단 한 번도 사용하지 않은 학생(미접속률)이 60%에 달했다. 이 수치는 정책 실패를 넘어 교육 현장과 행정 사이의 깊은 단절을 보여준다.그러나 이는 현장을 조금이라도 들여다본 사람이라면 어느 정도 예견할 수 있었던 결말이기도 하다.이번 감사의 핵심은 명확하다. 앞서 윤석열 정부의 AI 교과서 정책은 'AI'라는 이름을 앞세웠을 뿐, 교육의 본질과 준비 과정을 철저히 생략한 채 속도와 일정에 매몰된 정책이었다.지난 2023년 1월 당시 교육부는 공론화도, 시범 운영도 없이 2025년 전면 도입이라는 일정부터 정해놓고 정책을 밀어붙였다. 기술보다 중요한 질문, "교육에 왜 AI가 필요한가"라는 물음은 끝내 답을 얻지 못했다.현장의 반응은 이미 분명했다. 학교 현장에서 만난 교사들은 AI 교과서를 두고 "AI라기보다는 종이 교과서를 화면으로 옮겨놓은 수준"이라고 말했고, 학생들 역시 "수업이 더 쉬워지거나 재미있어졌다는 느낌은 없다"고 반응했다.교사들이 AI 교과서를 외면한 이유는 복잡하지 않았다. 그것은 'AI 교과서'가 아니라 사실상 'PDF 교과서'였기 때문이다. 학습 수준을 진단하거나 학생별로 다른 학습 경로를 제시하는 AI의 핵심 기능은 체감되지 않았고, 교사에게는 수업 혁신의 도구가 아니라 관리 부담만 늘어났다.재정 구조 역시 심각한 문제를 안고 있다. 매년 수천억 원에 이르는 AI 교과서 구독 예산을 시도교육청과 협의 없이 지방교육재정 보통교부금으로 떠넘긴 결정은, 현장의 선택권을 박탈한 채 갈등만 키웠다. 교육 혁신을 표방한 정책이 오히려 학교를 예산 부담의 주체로 만든 셈이다.그렇다면 해법은 무엇인가. 답은 분명하다. AI 교과서를 '교과서'라는 틀에서 해방시켜야 한다.첫째, AI는 교과서가 아니라 학습 운영 시스템(Learning OS)으로 재정의돼야 한다. 국가가 통제하는 단일 교과서가 아니라, 학교와 교사가 선택적으로 활용할 수 있는 학습 인프라여야 한다.둘째, 전면 도입이 아니라 단계적 실증이 필요하다. 기초학력 보정, 특수교육, 다문화 학생 지원처럼 AI의 효과가 분명한 영역부터 적용해야 한다.셋째, 교사를 '사용자'가 아닌 공동 설계자로 참여시켜야 한다. 수업의 변화는 기술이 아니라 교사로부터 시작되며, 교사가 배제된 AI 교육은 지속될 수 없다.넷째, 민간 플랫폼 종속 구조에서 벗어나 공공 AI 교육 생태계를 구축해야 한다. 데이터는 공공에 남고, 알고리즘은 검증 가능해야 하며, 교육 주권은 지켜져야 한다.이번 감사는 AI 교육 정책의 종말 선언이 아니다. 오히려 새로운 출발을 요구하는 경고음이다.AI는 교육의 적도, 만능 해법도 아니다. 제대로 설계하면 교사의 부담을 줄이고 학생의 격차를 완화할 수 있는 강력한 도구다. 그러나 교육을 모르는 행정이 AI를 다루는 순간, 기술은 혁신이 아니라 혼란이 된다.AI 교과서 활용률 8%는 실패의 숫자가 아니라, 방향 전환을 요구하는 사회적 신호다. 지금 필요한 것은 더 빠른 도입이 아니라, 더 깊은 질문과 더 단단한 설계다.