이 대통령 "나라 운명 공직자 손에 달려 있어, 자부심 가져야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 17일 정부세종컨벤션센터에서 행안부인사처 업무보고에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"대한민국의 운명은 여러분 손에 달려 있다. 스스로 귀한 존재임을 자각하고 자부심과 책임감 가져야한다."

이재명 대통령이 17일 정부세종컨벤션센터에서 열린 산업부·지식재산처·중소벤처기업부 업무보고에서 공직자의 역할과 책임을 강조하며 이같이 말했다.그는 "행정은 정치와 명확히 구분되어야 한다"며 "공직자의 자리는 논쟁의 장이 아니라 국민을 대신해 지휘하고 집행하는 자리"라고 목소리를 높였다.이번 발언은 지난 12일 국토교통부 업무보고 당시 이학재 인천공항 사장이 외환 반출 관리 업무 파악 부족으로 대통령의 질책을 받은 뒤 정치적 논쟁으로 확산된 상황을 의식한 것으로 풀이된다. 이 대통령은 해당 논란을 두고 "행정은 정치가 아니다"라며 공직자의 자세에 대해 선을 그었다.이 대통령은 "공무원 100만 명 이상이 국민의 일을 대신하고 있다. 거기에 국가의 운명이 달려 있다"고 강조하며 공직자들에게 자부심을 당부했다.그는 공직자를 "신의 역할을 하는 존재"에 비유하며 "여러분이 어떻게 하냐에 따라서 누군가 죽고 누군가 살 수가 있다"며 "자살사망자 및 산재 사망자 몇 천 명 중 10%만 줄여도 새로운 생명을 얻지 않느냐. 그게 여러분이 하는 일"이라고 말했다.이 대통령은 특정 색깔이나 출신을 이유로 불이익을 주는 풍토를 비판하며, "유능하면 어느 쪽에서 왔든 상관없이 쓰는 게 행정"이라고 밝혔다.그는 "공직은 상명하복의 문화에 갇혀서는 안 된다"며 "자유롭게 의견을 내고, 좋은 제안은 적극적으로 반영해야 한다"고 강조했다. 이어 "국민은 5천만 개의 눈과 귀로 실시간으로 사회를 감시하고 판단한다"며 "과거 언론이 정보를 걸러내던 시대와 달리, 이제는 국민이 직접 보고 교감하며 불공정과 불투명한 행정을 용납하지 않는다"고 말했다.이 대통령은 "공개 행정은 법에 명시된 원칙이다. 국민을 우습게 보면 안 된다. 국민은 보고, 판단하고, 쌓아두다가 결국 권력을 행사한다"고 했다. 또한 업무보고 생중계와 관련 "이를 불편하게 생각하는 사람들이 있지만, 행정은 가능한 한 공개돼야 한다"고 강조했다.또 과거 언론이 정보를 걸러내는 '게이트 키핑' 역할을 하던 시절을 언급하며 "지금은 그런 재래식 언론의 시대가 아니다. 국민이 직접 실시간으로 보고 판단한다"고 말했다. 그러면서 "국민은 권력을 대통령만이 아니라 스스로도 가지고 있다. 말은 하지 않아도 판단을 쌓아두고 있다. 그렇기에 총칼을 든 계엄군조차 국민의 힘 앞에서는 순식간에 제압된다"고 덧붙였다.