"LNG는 기후위기 대안 아냐" 환경단체, 신규 LNG 발전소 백지화 촉구

큰사진보기 ▲사천환경운동연합을 비롯한 영남권 환경단체들이 18일 영남권 LNG 발전소 신규 건설 계획의 전면 백지화를 촉구하며 동시다발 기자회견을 열었다. 사진은 최진정 사천환경운동연합 의장이 기자회견문을 낭독하고 있는 모습. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] 사천환경운동연합(상임의장 최진정)을 비롯한 영남권 환경단체들이 18일 영남권 LNG 발전소 신규 건설 계획의 전면 백지화를 촉구하며 동시다발 기자회견을 열었다.사천환경운동연합, 진주환경운동연합, 경남기후위기비상행동 등은 이날 오전 11시 한국남동발전 삼천포발전본부의 신규 LNG발전소 건설현장 앞에서 기자회견을 열고, 정부의 정책 전환을 요구했다. 안동과 하동, 남해 등 영남권 다른 지역에서도 같은 시각 기자회견이 진행됐다.이날 지역 환경단체들은 정부가 LNG를 석탄의 '친환경 대안'으로 포장하고 있다고 비판했다.최진정 사천환경운동연합 의장은 "LNG의 주성분인 메탄은 이산화탄소보다 80배 이상 강력한 온실가스"라며 "채굴·운송·연소 과정의 메탄 누출까지 고려하면 석탄 못지않은 기후위기 주범"이라고 지적했다.이날 환경단체들은 정부 계획의 모순도 짚었다. 실제 올해 2월 확정된 11차 전력수급기본계획에 따르면 LNG 발전설비 용량은 2023년 43.2GW에서 2038년 69.2GW로 70% 늘어난다. 노후 석탄발전소 28기를 LNG로 전환하고 신규 발전소도 추가하는 계획이다. 그러나 실제 발전량은 같은 기간 163.6TWh에서 78.1TWh로 52% 줄어든다. 설비는 대폭 늘리면서 가동률은 떨어뜨리는 셈이다.이에 환경단체들은 "가동도 하기 전에 LNG 발전은 이미 좌초자산이 될 것이 예고돼 있다"며 "그 부담은 전기요금 인상과 세금으로 국민에게 전가될 것"이라고 우려했다.환경단체들은 "LNG 발전소는 석탄보다 적지만 여전히 미세먼지와 질소산화물을 배출한다"고 지적했다. 이들은 "삼천포, 남해, 하동 등은 이미 기존 발전소와 산업단지로 대기질이 악화된 곳"이라며 "LNG 발전소가 더해지면 주민 건강 피해가 커질 것"이라고 우려했다.또한 이들은 "입지 선정 과정에서 주민 반대는 묵살됐고, 환경영향평가는 부실하게 진행됐다"며 "발전소가 들어서면 수십 년간 그곳에서 살아갈 사람들의 목소리가 철저히 배제됐다"고 꼬집었다.최진정 사천환경운동연합 의장은 "IPCC는 1.5도 목표 달성을 위해 2030년까지 온실가스를 43% 감축해야 한다고 경고했다"며 "감축해도 모자랄 판에 수십 년을 가동할 LNG 발전소를 새로 짓는 것은 기후위기 대응을 포기하겠다는 선언과 다름없다"고 비판했다.이날 환경단체들은 현재 수립 중인 12차 전력수급기본계획에 LNG 퇴출 로드맵을 담을 것을 요구했다. 이들은 구체적으로 △영남권 LNG 발전소 신규 건설 백지화 △12차 전기본에 LNG 퇴출 로드맵 명시 △화석연료 완전 퇴출과 재생에너지 전환 계획 수립 △에너지 전환 과정에서 지역 주민 의견 반영 등을 촉구했다.