"제주도는 국가기간시설, 복수 교통수단은 법적 의무"

큰사진보기 ▲퍼포먼스국회토론회에 참가하여 퍼포먼스를 벌이는 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲박지원인사말을 하는 박지원 국회의원 ⓒ 고창남 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김시곤주제발표를 하는 김시곤 교수 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲토론자들지정토론에 임하는 토론자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲질문하는 필자 ⓒ 조성호님 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲퍼포먼스1퍼포먼스를 벌이는 국회의원들과 관련 군수들 ⓒ 고창남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 '뉴스N제주'에도 실립니다.

서울에서 제주까지, 전남 해남과 완도를 거쳐 연결되는 고속철도 구상이 국회에서 다시 한 번 본격적으로 논의됐다. 막대한 사업비와 찬반 논란 속에 수차례 국가계획 반영에 실패했던 서울–제주 고속철도가 이번에는 국가교통 안전망 확보와 법적 의무, 그리고 제주도민의 실생활 문제라는 보다 분명한 논리로 재조명되면서 정치권과 지자체의 이목을 집중시키고 있다.17일 국회 도서관에서 열린 '서울–제주 고속철도(완도·해남 경유) 국회토론회'는 이 사업을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영하기 위한 공론의 장으로 마련됐다. 토론회는 해남·완도·진도 지역구 박지원 국회의원을 비롯해 민홍철·민병덕·민형배·허종식·손명수 의원이 공동 주최하고, 해남군·완도군·대중교통포럼이 공동 주관했다.박지원 의원은 개회사에서 "서울–제주 고속철도는 단순한 지역 SOC가 아니단순한 지역 SOC가 아니 국가균형발전과 전남 서남권 교통 편의 개선을 동시에 실현할 수 있는 핵심 국가사업"이라며 "해남과 완도를 경유하는 노선은 철도 사각지대로 남아 있던 전남 서남권의 구조적 한계를 해소하고, 지역 경제와 관광 산업을 획기적으로 도약시키는 전환점이 될 것"이라고 강조했다.실제로 전남 서남권은 그동안 고속철도 혜택에서 상대적으로 소외돼 왔다. 해남과 완도는 전국에서도 손꼽히는 철도 미연결 지역으로, 장거리 이동 시 버스나 승용차에 의존할 수밖에 없는 구조적 불편을 겪어왔다. 이번 논의는 이러한 지역 교통 불균형을 해소하는 동시에, 제주까지 연결되는 국가 단위 교통망을 구축하자는 데 의미가 있다.서울–제주 고속철도 건설사업은 총사업비 약 27조원이 투입되는 초대형 국가 프로젝트다. 사업비 규모만 놓고 보면 부담이 큰 것이 사실이지만, 토론회 참석자들은 "비용보다 더 큰 국가적 필요성이 존재한다"고 입을 모았다.현재 제주 교통체계는 항공과 해상에 절대적으로 의존하고 있다. 제주국제공항은 포화 상태이며, 기상이변으로 매년 1500건 이상의 항공기 결항이 발생한다. 강풍이나 폭설이 오면 항공과 해상이 동시에 멈추는 구조적 취약성은 오래전부터 문제로 지적돼 왔다. 참석자들은 이러한 상황에서 육상 교통축을 포함한 대체 교통수단 마련은 더 이상 미룰 수 없는 국가 과제라는 데 의견을 같이했다.그럼에도 불구하고 막대한 비용과 제주 지역 내 찬반 논란, 정책적 우선순위 문제로 인해 서울–제주 고속철도는 그동안 국가계획에 반영되지 못했다. 이번 토론회는 이러한 한계를 넘기 위한 전략적 논의를 본격화했다는 점에서 주목을 받았다.이날 토론회의 핵심 발제자로 나선 김시곤 서울과학기술대학교 교수는 서울–제주 고속철도 사업의 정당성을 매우 명확한 두 가지 논리로 압축했다.김 교수는 먼저 '국가교통체계 효율화법' 제38조를 언급하며 "국가의 모든 주요 기간시설에는 반드시 복수 이상의 연계교통수단을 확보하도록 법에 명시돼 있다"고 강조했다. 이어 "제주도는 공항과 항만을 갖춘 명백한 국가기간시설이지만, 실제 교통체계는 항공과 해상이라는 단일 위험 구조에 놓여 있다"며 "강풍 등 기상악화로 비행기가 못 뜨면 배도 못 뜨는 상황은 복수 교통수단이 아니다"라고 지적했다.그는 "이는 국가교통체계 효율화법이 요구하는 연계교통수단 제공 의무를 충족하지 못한 상태"라며 "서울–제주 고속철도는 선택의 문제가 아니라 국가가 반드시 고민해야 할 법적·제도적 과제"라고 단언했다.두 번째 논리는 경제성이었다. 김 교수는 "지역 SOC 사업에서 B/C 0.9 이상이 나오는 사례가 전국에 얼마나 되느냐"며 "제주를 포함한 서울–제주 고속철도는 이미 여러 용역에서 B/C 0.9 내외의 수치를 일관되게 보여 왔다"고 설명했다. 그는 "교통 접근 불가 문제와 B/C 0.9 이상의 경제성, 이 두 가지만으로도 충분히 설득 가능한 국가사업"이라고 강조했다.이날 토론에서 제주 출신 이창운 전 한국교통연구원 원장은 "제주도가 고속철도를 반대한다는 인식은 사실과 다소 거리가 있다"고 말했다. 그는 "2011년 제주연구원 조사에서 도민의 71%가 해저터널·고속철도에 찬성했지만, 2022년 조사에서는 찬성이 45%로 줄었다"며 "2011년에 제2공항 건설이 본격화되지는 않았지만, 당시 제2공항건설이 제주도내에서 화두로 되면서 해저너털과 제2공항 두 개의 대형 국책사업을 동시에 추진하는 것은 어렵다는 정책적 판단이 작용했고, 그 결과 해저터널 논의가 일정 기간 사실상 중단되면서 여론 형성의 공백이 발생했다 그 결과, 제2공항 논의와 맞물려 해저터널 논의가 사실상 중단된 상태로 10년이 지났다. 이에 따라 해저터널에 대한 부정적 이야기가 많이 퍼지게 되고 제주도민들에게는 해저터널이 안 좋은 것으로 인식되는 여론의 공백 때문"이라고 분석했다.그는 "그 사이 긍정적 정보는 사라지고 부정적 인식만 누적됐다"며 "고속철이 제주까지 연결되면 관광, 물류, 안전, 국가 성장동력 측면에서 엄청난 이점이 있다"고 강조했다.이 전 원장은 "제주의 항공 수요는 연간 3000만 명에 달하며, 그중 절반만 철도로 전환돼도 1500만 명으로 영불 해저터널 수준"이라며 "여객만으로도 일정 수준의 경제성은 충분하다"고 진단했다. 그는 또 "완도·해남까지의 고속철도는 반드시 조기에 건설돼야 하며, 이를 토대로 제주 해저터널이나 미래 교통수단 논의가 가능해진다"고 강조했다.제주건설환경포럼 회장인 필자도 김시곤 교수가 언급한 '서울–제주 고속철도 완도·해남 경유안을 반드시 건설해야 하는 명쾌한 논리'가 무엇인지 물었다.필자는 "관광객들이 제주를 찾으면 가장 많이 하는 말이 '물가가 비싸다'는 것인데, 그 근본 원인은 물류비"라며 "현재 제주 물류는 항공과 해상에 의존하고 있는데, 항공·해상 물류비는 육상 물류보다 구조적으로 비쌀 수밖에 없다"고 말했다. 이어 "해저고속철도를 통해 육상 운송이 가능해지면 물류비가 낮아지고, 이는 곧 생활물가 안정으로 이어진다"며 "이는 제주도민이 피부로 느낄 수 있는 매우 현실적인 이유"라고 덧붙였다.또 다른 반대 이유로 제기되는 '섬의 정체성 훼손' 문제도 짚었다. 필자는 "제주도는 1946년 8월 전라남도에서 분리돼 독립된 광역자치단체가 됐고, 그 이전에는 전남에 속해 있었다"며 "이 역사적 배경 때문에 해저고속철도로 전라남도와 연결되면 다시 복속되는 것 아니냐는 정서적 우려가 도민 의식의 밑바탕에 깔려 있다"고 했다. 또 "정치권과 관계 당국은 이런 역사적·정서적 우려를 충분히 이해하고 해소하는 노력이 병행돼야 한다"고 말했다.토론회 좌장을 맡은 강승필 교수는 "서울–제주 항공노선은 통계적으로 연간 0.9건의 사고가 발생하고 있다"며 "지금까지는 경미한 사고에 그쳤지만, 대형 사고로 이어질 경우 국가가 감당해야 할 책임은 막대하다"고 안전 문제를 지적했다.이어 "올해 국가철도망 구축계획에 반영되지 않으면 또다시 10년을 기다려야 할 수 있다"며 정치적 결단을 촉구했다. 명현관 해남군수 역시 "서울–제주 고속철도는 전남 서남권 발전의 중대한 전환점"이라며 총력 대응 의지를 밝혔다.강 교수는 또한 "이 사업은 단계적으로 추진하는 것이 현실적"이라며 "1단계는 임성리·영암·해남·완도 구간을 우선 반영하고, 2단계로 완도~추자도~제주 구간을 실선과 점선 방식으로 국가계획에 담는 전략이 필요하다"고 제안하며 지자체와 정치권의 공동 대응을 주문했다.이번 국회토론회는 서울–제주 고속철도, 특히 완도·해남 경유 노선이 지역 숙원사업을 넘어 국가교통 안전망 구축과 균형발전 전략의 핵심 축이라는 점을 분명히 했다. 항공과 해상에 전적으로 의존해 온 제주 교통체계의 구조적 취약성을 보완하고, 전남 남부 철도 미수혜 지역을 국가 철도망에 편입시키는 이 구상이 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있을지, 향후 정치권과 지자체의 행보에 관심이 쏠리고 있다.