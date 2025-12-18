"국힘이 양보해야" 듣고도 침묵... '비교섭 1명' 정개특위안, 그대로 의결

"국민의힘의 한 석, 양보해 주세요. 9대(민주당) 7대(국민의힘) 2(비교섭단체)로 18석을 구성하는 것이 국민의 뜻을 정확하게 반영하는 것이라 생각합니다." (신장식 조국혁신당 의원)
"(정개특위 구성) 결정이 유감스럽습니다. (...) 기본적으로 게임의 룰을 정하는 데 있어 게임에 참석하는 정당 의사를 들을 수 있는 기본 구조는 갖춰야 됩니다." (윤종오 진보당 의원)
18일 '정치개혁특별위원회(정개특위) 구성 결의안' 상정을 두고 국회운영위원회 회의장에서 나온 반대의견들이었다.
'이의 있으시냐'고 묻는 김병기 운영위원장(더불어민주당 소속) 질문에 신장식·윤종오 두 의원은 손을 번쩍 들고 반대했지만 결의안은 양당 주도로 통과, 국회 정개특위를 민주당 9명, 국민의힘 8명, 비교섭단체 1명으로 구성하기로 했다.
이날 운영위원회는 전체회의를 통해 이같이 의결했다. 회의장에서 신 의원은 본인 앞 노트북에 '거대양당만 독점하는 정개특위 구성 반대'라 쓰인 팻말을, 윤 의원은 '모든 정당의 정개특위 참여 보장하라'라고 쓰인 팻말을 붙였지만 결과는 다르지 않았다. 7분에 개의한 회의는 10분 만에 거수투표로 의결 뒤 산회했다.
개혁진보4당(조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당)은 앞서도 정개특위 관련 비교섭단체 몫의 확대를 재차 요구해왔다. 11일엔 우원식 국회의장과 면담하고, 12일엔 민주당 정청래 대표와 만나 구성에 대한 우려를 전달한 바 있다(관련 기사 : 미묘했던 온도차... 정청래 "내란청산 중요" - 조국 "마무리는 정치개혁" https://omn.kr/2gddc
).
이날 회의에서 민주당 전용기 의원은 "국민의힘에서 1석을 양보하라는 뜻이라 국민의힘 입장(표명)이 필요하다고 본다", "입장을 들은 뒤에 간사 간 협의하는 게 맞다"라고 발언했지만, 유상범 국민의힘 간사는 입을 닫은 채 침묵만을 지켰다.
이에 문진석 민주당 간사는 "신장식·윤종오 의원님 의견이 일견 타당한 의견일 수 있으나 현재 구조상 사실상 비교섭에 2석을 내주는 것은 어려운 점이 있다"며 "정개특위 논의 과정에서 소수당 의견도 충분히 수렴하는 그런 절차를 거치겠다"라고 약속했다.
회의 산회 직후 일부 의원들은 "미안합니다"라고 말하며 회의장을 나섰고, 김병기 위원장은 아예 두 의원에 다가와 악수를 건네기도 했다.
운영위를 통과한 정개특위 구성 결의안은 차후 법제사법위원회를 거쳐 본회의에 상정될 예정이다.