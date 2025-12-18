"국힘이 양보해야" 듣고도 침묵... '비교섭 1명' 정개특위안, 그대로 의결

▲조국혁신당 신장식 의원(왼쪽)과 진보당 윤종오 원내대표가 18일 국회에서 열린 운영위원회 전체회의에서 정치개혁 특별위원회 구성결의안에 대한 반대 의견을 표명하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기