[단독] 끝내 '폐지'된 서울대 맑스 수업, 이젠 수요조사도 불가

▲18일 서울대학교 학사정보 서비스 '스누지니'에 따르면 서울대 경제학부의 마르크스 경제학 교과목인 <정치경제학입문>, <마르크스경제학>, <현대마르크스경제학> 세 과목이 폐지된 것으로 확인된다. 해당 세 교과목들의 '대체교과목'으로 <정치경제의 이해>, <경제학사>, <경제학고전강독>, <정치경제와 게임이론> 네 개의 교과목이 지정돼있다. ⓒ 서마학 제공 관련사진보기