울산시, 내년부터 '여성친화기업 환경개선'에 인공지능 지원한다

▲김두겸 울산시장이 17일 시청프레스센터에서 "세계 중심에 우뚝 서는 인공지능(AI)수도 울산 산업수도 울산을 목표로 한다"며 2040년 울산도시기본계획을 발표하고 있다. ⓒ 울산시

158만 명의 생활인구가 활동하는 '인공지능(AI)수도 울산'을 2040 도시기본계획안으로 발표한 울산시가 내년부터 근무환경개선과 여성일자리 창출를 위해 여성친화기업에 인공지능 관련 사업을 지원한다.우선 10개의 여성친화기업을 대상으로 하는데, 이를 통해 직장 내 디지털 전환과 근무환경 개선을 동시에 지원하고, 여성의 성장 경로를 강화하는 울산형 일자리 생태계를 지속적으로 구축해 나간다는 구상이다.울산시가 18일 발표한 여성·가족·다문화 생애주기별 촘촘한 복지정책에는 인공지능과 관련한 여성 일자리를 늘이기 위해 'AI 창업실험실'로 불리는 취업·창업존을 운영하며 관련한 여성일자리박람회를 9월 개최하는 내용도 포함됐다.이와 더불어 5개 여성새로일하기센터와 여성인력개발센터의 기능을 더 높이고, 여성일자리박람회의 일자리 연결(매칭) 기능을 한층 확대할 계획이다.울산시 관계자는 "내년부터 주요 사업을 본격화하며, 특히 인공지능(AI) 전환과 사회구조 변화에 대응하는 여성·가족 정책을 한 단계 끌어올린다는 구상"이라며 "인공지능 디지털 전환 시대를 열고 여성 맞춤형 취·창업 지원을 강화할 것"이라고 밝혔다.이날 발표한 여성복지 정책에는 또 여성폭력 피해자 보호·지원 체계 강화도 포함됐다. 여성폭력 피해자 보호와 지원의 사각지대를 해소하기 위해 경찰청과 교육청 등 유관기관과의 협력을 강화해 피해자의 일상 회복을 돕는 한편, 폭력 예방 교육과 인식 개선 활동을 지속적으로 추진하고 시민 의견을 정책에 반영하는 체계를 유지한다는 계획이다.또한 울산지역 산업 특성 상 늘어나는 다문화가족·외국인 주민 정착을 위해 인공지능이 안내하는 외국인 정착지원 온라인기반(플랫폼) '헬로 유(Hello U) 인공지능(AI)'을 도입해 외국인 주민의 울산 생활 지원을 더욱 강화할 예정이다.위기가족 안전망 구축을 위해서는 한부모가족 지원 대상 기준을 기준 중위소득 63%에서 65%로 확대하고, 추가 아동양육비는 월 10만 원으로 상향하며 학용품비도 연 9만 3000원에서 10만 원으로 인상할 예정이다.울산시 관계자는 "현재 임신·출산에 어려움을 겪는 위기임산부를 지원하기 위해 지역 상담기관을 안정적으로 운영하고 있으며, 24시간 비밀상담(1308)을 통해 출산·양육, 의료, 심리 상담 등 맞춤형 서비스를 제공하고 있다"며 "내년에도 한부모·위기가족의 경제적 부담을 완화하고, 아동이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 지속적으로 조성해 나갈 것"이라고 말했다.