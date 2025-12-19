끝까지 함께 지는 게 사랑이라고 말하는 우물, 이곳에 있었다

가덕도는 지금 개발과 보존의 경계에 서 있습니다. 신공항 건설 논의 속에서 섬의 역사와 생태, 그곳에 깃든 사람들의 삶이 지워질 위기에 놓였습니다. 이 연재는 시인, 소설가, 평론가, 연구자가 함께 가덕도를 다녀온 후 기획되었습니다. 매회 필진이 릴레이 형식으로 원고를 이어받아, 섬의 다양한 풍경과 장소성을 문학적 언어로 기록합니다. 이 연재가 성장 중심의 논리에 가려진 가치들을 되묻는 연대의 목소리가 되길 바랍니다.

외양포 마을 입구

외양포 마을 우물

"사랑이라는 건 이기고 지는 게 아니라 지더라도 끝까지 한편이 돼주는 거야 백 번이라도 천 번이라도 옆에서 함께 지는 게 사랑이야."

외양포 포진지의 벽에 쓴 글씨

[필자 소개] 유현아: 시집 <아무나 회사원, 그밖에 여러분> <슬픔은 겨우 손톱만큼의 조각>, 청소년시집 <주눅이 사라지는 방법>, 미술에세이 <여기에 있었지>가 있다. 제4회 조영관문학창작기금, 제25회 아름다운 작가상을 받았다.

그곳을 왜 걸었을까. 굳이 걷지 않아도 된다고 했다. 난 족저근막염 환자이고 오래 걸으면 발바닥의 고통이 허리까지 서서히 올라온다. 그 길을, 난 걸었다.가덕도를 함께 가보자고 처음 제안했다. 무모하다. 8월은 어느 해보다도 뜨거운 여름이었는데. 나는 친구들과 가덕도를 그저 가보고 싶은 마음에 아무것도 모르면서 들뜬 마음으로 가덕도로 향하는 승합차에 덜컥 앉았다. 그저 신났다. 가덕도의 글은 많은 분이 썼으니까, 신공항 찬성과 반대의 깃발들이 나부꼈으니까, 한 번 발걸음 해보자, 그러자, 여름이었으니까.김현욱 활동가를 만났을 때 웃던 모습이 참 환했다. 단단하지만 조용하게 이야기하는 목소리에는 어떤 음률이 흘러넘쳤다. 강단 있고 힘찬 목소리지만 웃음이 고였다. 난 시처럼 들었다. 그가 품고 있던 수많은 화는 어디로 갔을까. 그는 우리가 가덕도를 걷는 것만으로도 수차례 고마움을 표했다. 아름다운 부산, 가덕도를 알려주고 싶은 마음이 가득했다. 한 사람 한 사람에게 더 많은 아름다움을 보여주려 걷는 힘을 빌려 우리에게 말했다. "이 아름다운 가덕도를."가덕도 해안이 보이는 높은 펜션에서 하룻밤을 보내고 이른 아침 우리끼리 걸었다. 윤은성 시인의 안내로 외양포 마을을 향해 걸었다. 작은 슈퍼에서 각자가 먹고 싶은 아이스크림을 하나씩 입에 물었다. 슈퍼 사장님은 우리를 위해 큰 나무 그늘 아래 평상의 나뭇잎을 치워주었다. 외지 사람들이 고작 아이스크림 하나씩 입에 물었을 뿐인데 넓고 큰 자리를 만들어 주었다. 어떤 마음에 대해 생각해 본다. '가덕도 신공항 반대'를 위한 발걸음이었는데 어떤 자리에선 그것이 이유가 되지 않는다. 사람과 사람이 맞닿은 실처럼 가느다란 마음이 우리에게 자리 잡는다. 외양포 마을에서의 첫 마음이 그러했다.외양포 포진지를 둘러보고 마을로 걸었다. '역사의 시간에 머물다'라는 표지석을 시작으로 마을 곳곳을 설명하는 표지석들이 걷는 길마다 친절하게 정지해 있다. 100년이 넘은 시간을 품은 마을은 가닥만 남거나 흔들리는 마음처럼 여기저기 흩어져 있다. 사람이 산다는 어떤 기운이 깃든 집도 듬성듬성 보인다. 여름 아침에 걷는 마을은 조용하고 평화롭다. 그러나 그 평화는 나만 아는 평화겠지. 일제의 요새 구축을 위한 전초기지로 주민들을 강제로 내몰았다는 사실을 애써 외면하고 싶은 슬픔의 이야기. 우리는 여느 때처럼 떠들지 않고 조용히 걷다 가끔 멈칫하며 어떤 이야기에 귀 기울이듯 바라보는 것들이 있었다.마을엔 여전히 전쟁의 기억을 가지고 있다. 그러나 기억 너머로 어떤 삶들이 있었다. 삶을 둘러싼 중심에 물이 있다. 걷는 길에는 우물터가 많았다. 섬에서 물은 삶을 지키는 가장 중요한 곁일 것이다. 우물터에서 물을 길어 마시고, 사랑을 하면서 서로 물을 마시고, 이웃집 욕을 하면서 빨래를 하고, 사람이 없는 어떤 시간에서는 그림자를 드리운 다른 삶들이 물을 마셨을 것이다. 우리는 우물의 물을 거울삼아 서로의 얼굴을 본다. 까르르 웃는 웃음 사이로 이곳을 가득 채웠을 웃음을 생각해 본다. 슬픔 가득한 공간에서도 한순간 빛처럼 행복은 찾아왔을 것이다. 8월의 여름에 물이 필요한 친구에서 슬며시 물을 건네는 마음처럼 조용히 평화롭게 말이다.이야기가 흘렀을 그곳을 걸으면서 왜 이렇게 우물이 많았을까, 어떤 마음으로 힘겹게 땅을 파서 물자리를 잡고 개인의 것이 아닌 우리의 것인 '우물'을 만들었을까. 우물이 공동체의 첫 시작이 아니었을까. 그래야만 할 것 같았다. 바닷가 마을에서 물은 귀하디귀한 생명수였을 것이다. 물을 나눠 쓴다는 것은 서로의 마음을 건네주고 받는 과정일 것이다. 가끔은 알고 싶지 않은 당신의 이야기를 알고, 듣고, 마음 아파하고 상처받고 물로 씻겨 내려가길 바라면서 우물터로 모였을 것이다. 그것이 사람만의 마음도 아니고 살아있는 삶 하나하나가 물의 중심에 있었을 것이다.우물터에서 못다 한 말들이 작은 마을 공동 목욕탕에 흘러내린다. 이 작고 작은 목욕탕이라는 공동체 공간에서 사람들은 서로의 등을 닦아주며 마을에서의 삶을 이야기했을 것이다. 외떨어진 섬에서 느끼는 외로움을 나는 알지 못한다. 다만, 마을을 걸으며 그들의 마음을 살폈을 다른 마음들을 들여다본다. 짜디짠 바닷물과 함께 사는 사람들에게 우물과 목욕탕의 맑은 물은 달고 달았을 것이다.전쟁을 이어가기 위해 마을 사람들을 내쫓고 포진지를 만든 그날의 이야기를 알지 못한다. 그곳에서 삶을 이어가던 생명들이 폐허가 된 전쟁터에 다시 삶을 이끌고 들어온 마을에서 서로에게 물을 먹이고 물을 나누고 몸을 닦고 슬픔 대신 공동체의 마음을 내주었던 증언을 어디에서 들을 수 있을까. 목소리들이 사라지고 있다. 살아있는 그 모든 것들이 사라지고 있다.드라마 <미지의 서울>에서 호수 엄마의 대사가 한동안 마음속에 머무르고 있다.지는 싸움이라고 이야기하는 사람들 안에서 끝까지 희망을 놓지 않고 싸우는 사람들이 있다. 김현욱 활동가는 이렇게 아름다운 곳을 다 메꾸고 공항을 짓는 것이 얼마나 큰 손해인지를 알려주었다. 아름다운 석양을 바라보며 사랑을 고백하는 일이 얼마나 아름다운 이야기인지, 아이의 손을 잡고 사부작사부작 걷는 길의 다정한 이야기를, 가끔 순식간에 나타났다 사라지는 내가 알지 못하는 이름들의 삶을 엿보는 순간을, 해마다 찾아오는 수많은 날갯짓의 소리를 내일의 나에게 전하지 못한다는 것을 말이다. 아픈 발바닥과 함께 걷는 나의 기억까지도 말이다.모든 것이 경제적 가치로 환산되는 통계 속에서 고작 이틀을 다녀온 내게 이 무모하고 쓸모없는 이야기가 무슨 반대의 발언이 될까. 하지만 우리는 기억하고, 기억해야 한다. 느닷없이 쫓겨났던 생명들이 기어이 마을을 향해 걸었던 마음을, 우물 가까이에서 속삭였던 마을의 이야기를, 공항이 아닌 마을의 기억을 통해 가덕도를 기억하는 과정을 서로에게 나눠줘야 한다. 결국 그것이 지는 싸움이 되더라도 끝까지 함께 지는 게 사랑이라고 외쳤던 마음을 향해.