"광장 넘어 일상 민주주의로"... '국가시민참여위 추진위' 출범

큰사진보기 ▲12월 17일(수) 낮 12시, 서울시공익활동지원센터 모이다홀에서 '전체 대표자회의 및 발족식'을 개최하고 공식 출범을 알리는 기념 사진 촬영. ⓒ 국가시민참여위원회 설립 시민사회 추진위원회 관련사진보기

"국민주권정부이지만 앞으로 우리가 직면할 난관과 장벽이 많다. 정부와 정치권에 의존할 수 없고 의존해서는 실패할 수밖에 없음을 지난 경험에서 잘 알고 있다. 어려운 난관을 넘어설 시민사회의 단합된 힘과 행동이 필요하다. 헌법에 보장된 권력의 주인으로서 시민이 온당한 보장을 받을 수 있는 민주주의 시스템을 만들어야 하기 때문이다. 이것은 빛의 광장의 명령이자 새로운 마래를 여는 국민적 요구이다. 시민사회의 오랜 숙원이기도 하다."

큰사진보기 ▲시민사회추진위원회 가입을 촉구하는 홍보 웹 ⓒ 국가시민참여위원회 설립 시민사회추진위원회 관련사진보기

2025. 12. 17. 기준 92개 단체

(사)경기시민연구소 울림, (사)광주시민센터, (사)광주여성민우회, (사)나주사랑시민회, (사)부산시민재단, (사)시민공론광장, (사)시민생활환경회의, (사)열린사회시민연합, (사)충북시민재단, (사)한국지속가능발전센터, (사)한국YWCA연합회, (사)환경교육센터, (사)흥사단, (사)KYC한국청년연합, (재)녹색미래, 거제경제정의실천시민연합, 경기민주시민교육협의회, 경기복지시민연대, 경기시민사회단체연대회의, 경제정의실천시민연합, 광명경제정의실천시민연합, 광양YMCA, 광전소시모, 광주경제정의실천시민연합, 광주복지공감플러스, 광주시민단체협의회, 광주전남김대중재단, 광주전남녹색연합, 광주전남민주언론시민연합, 광주참교육학부모회, 광주흥사단, 광주NGO시민재단, 광주YMCA, 광주YWCA, 군포시민사회단체협의회, 김포경제정의실천시민연합, 녹색연합, 다산인성문화연구소, 대구경제정의실천시민연합, 대구광역시시민공익활동지원센터, 대구참여연대, 대전경제정의실천시민연합, 마을발전소, 목포경제정의실천시민연합, 민주사회를 위한 변호사모임, 밸류가든, 부산경제정의실천시민연합, 부산시민운동단체연대, 부천민주시민교육네트워크, 부천희망재단, 사단법인 경북시민재단, 사단법인 공공, 사단법인 녹색교통운동, 사단법인 서울환경연합, 사단법인 시민, 사회적협동조합 지리산이음, 사회적협동조합신난다, 서울와치, 서울YMCA(시민사회운동부), 수원경제정의실천시민연합, 순천YMCA, 시민사회단체연대회의, 시민사회활성화전국네트워크, 시흥YMCA, 안산경제정의실천시민연합, 양평경제정의실천시민연합, 여성환경연대, 여수YMCA, 용인민주시민교육네트워크, 원주시민연대, 인천경제정의실천시민연합, 인천시민사회단체연대, 전국민주시민교육네트워크, 전국아파트연합회 광주광역시회, 전남시민단체연대회의, 지역문화교류호남재단, 참여연대, 천안아산경제정의실천시민연합, 청주경제정의실천시민연합, 춘천경제정의실천시민연합, 충남인권교육협의회, 한국마을연합, 한국사회연대경제, 한국시민사회지원조직네트워크, 한국시민사회SDGs네트워크, 한국여성정치연구소, 한국지속가능발전해법네트워크 청년위원회, 한국YMCA전국연맹, 함께하는 시민행동, 해남YMCA, 환경운동연합, 희망해남21 (이상 92개, 가나다순)

지난 21대 대선에서 시민사회단체연대회의·시민사회활성화전국네트워크와 더불어민주당 선대위 간의 '시민사회 3대 과제 정책협약'이 체결되고, 국민주권정부 탄생 이후 지난 국정기획위원회에서 국정 과제로 '국가시민참여위원회' 설립이 확정된 바 있다.이 가운데 시민사회단체연대회의, 시민사회활성화전국네트워크, 전국민주시민교육네트워크 등 전국적 조직을 비롯한 지역 조직 100여 곳이 가입한 '국가시민참여위원회 설립 시민사회추진위원회(아래 추진위)'는 12월 17일(수) 낮 12시, 서울시공익활동지원센터 모이다홀에서 '전체 대표자회의 및 발족식'을 개최하고 공식 출범을 알렸다.행사는 1부 전체 대표자 회의와 2부 발족식으로 나뉘어 진행됐다. 1부 대표자 회의에서는 그동안의 준비 과정을 공유하는 ▲경과 보고를 시작으로, 핵심 안건인 ▲국가시민참여위원회 설립 관련 법안 설명 및 쟁점 토론이 이어졌다.올해 안에 국회의원 발의로 진행될 예정인 최종 마무리 단계에 있는 시민참여기본법 설명과 질문이 답변이 이어졌다. 시민사회활성화전국네트워크 류홍번 위원장은 '시민참여기본법'에서 말하는 시민참여는 광의의 시민참여 의미로서 시민정책참여, 민주시민교육, 숙의공론화, 시민사회활성화 4가지 영역을 포괄한다면서 행안부에 국가시민참여위원회와 4개의 영역별 소위원회를 두어 업무를 총괄한다고 설명했다.전국민주시민교육네트워크는 법안 제 25조에 '조례에 정하는 바에 따라 시민참여 영역별로 지원 센터를 자율적으로 설치·운영할 수 있다'라고 명시되어 있어 시군구 조례(민주시민교육지원조례)와 앞으로 구성될 시민참여위원회 조례와의 충돌 우려가 사라져 다행이라는 평을 내놨다. 그러면서 정치권의 극한 대립과 지방 선거가 있는 상황에서 입법화 로드맵이 구체적으로 어떻게 진행될지에 대해 물었다.이에 올해 12월 안에 국회 시민정치포럼과 협업하여 의원 입법을 추진한 후, ▲ 2026년 1월 시민참여기본법 제정 공청회, ▲ 2026년 상반기 시민참여기본법 제정 및 시행, ▲ 2026년 하반기 국가시민참여위원회 설치라는 일정이 제시됐다.대표자 논의에서는 추진위는 신설될 위원회가 단순한 자문 기구에 그쳐서는 안 되며, 시민참여 정책을 독자적으로 수립하고 이행을 점검할 수 있는 실질적 권한이 주어지고 사무국이 있는 '행정위원회'가 되어야 한다는 데 뜻을 모았다. 또한 이를 위한 구체적인 조직 구성과 운영 규정(안)에 대해서도 심도 있는 논의를 진행하였고, 인선은 차기 회의에서 하기로 했다.이어지는 2부 발족식에서는 참가 단체들의 뜻을 모은 발족 선언문 낭독과 기념촬영이 진행됐다. 추진위는 선언문에서 다음과 같이 밝혔다.이어서 "시민이 단순히 정책의 수혜자가 아닌 국정의 주체로 서는 법적 기반을 만들어야 한다"며 "치열한 내부 토론과 사회적 합의를 통해 시민사회의 총의가 담긴 법안을 반드시 관철시키겠다"고 언급했다. 추진위는 향후 국회 및 정부와의 협력을 통해 2026년 상반기 내 법안 제정을 목표로 대국민 캠페인과 공청회 등 다양한 활동을 전개할 방침이다.국가시민참여위원회 설립 시민사회 추진위원회 참여 단체는 다음과 같다.