'돈봉투' 허종식·윤관석·임종성 무죄...'이정근 녹취록' 증거 능력 배제

서울고등법원 형사2부(김종호 부장판사)는 18일 정당법 위반 등 혐의로 기소된 민주당 허종식 의원과 윤관석·임종성 전 의원에게 무죄를 선고했다.

"이정근은 1심에 증인으로 출석했을 당시 자신의 휴대전화 3대 안에 이 사건 금품 수수 관련 내용이 있다고 인식하지 못했다고 증언했다. 휴대전화 3대의 임의 제출 관련 압수 조서 등에도 이정근의 알선수재 등 혐의 사건만 기재돼 있다."

예상대로 결과가 뒤집혔다.2021년 더불어민주당 전당대회 돈봉투 사건에 연루돼 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았던 민주당 전·현직 의원들이 2심에서 무죄를 선고받았다.서울고등법원 형사2부(김종호 부장판사)는 18일 정당법 위반 등 혐의로 기소된 민주당 허종식 의원과 윤관석·임종성 전 의원에게 무죄를 선고했다. 지난해 8월 1심은 허 의원과 임 전 의원에게 각각 징역 3개월에 집행유예 1년, 윤 전 의원에게 징역 9개월에 집행유예 2년을 선고했다.허 의원과 임 전 의원은 2021년 4월 28일 국회 외교통일위원회 소회의실에서 열린 송영길 당시 민주당대표 후보(현 소나무당 대표) 지지 국회의원 모임에 참석해 윤 전 의원으로부터 300만 원이 든 돈봉투를 1개씩 받은 혐의를 받는다.이날 항소심 재판부가 무죄를 선고한 이유는, 1심에서 유죄의 핵심 증거로 쓰인 이정근 전 민주당 사무부총장의 휴대전화 녹취록이 '위법수집증거'에 해당한다고 판단했기 때문이다.과거 이 전 부총장 알선수재 혐의 수사 과정에서 제출된 휴대전화 녹취록을, 별개 사건인 해당 의원들의 사건의 증거로 사용할 수 없다는 취지다. 이는 지난 1월, 같은 사안에서 무죄를 선고받은 송 전 대표의 1심 재판부 판단 및 지난 9월 결과가 뒤집힌 이성만 전 의원의 항소심 판단과 동일한 맥락이다.항소심 재판부는 '민주당 돈봉투 사건 수사를 위해 적법하게 압수한 증거가 아니다'라는 뜻으로 다음과 같이 밝혔다.그러면서 재판부는 "이러한 증거를 배제하면, 1심에서 유죄 근거로 삼은 증거 상당 부분이 배제된 것이고, 남은 증거들은 공소사실을 뒷받침하기에 충분하지 않다"며 "원심 판결을 파기하고 피고인들에게 모두 무죄를 선고한다"고 했다.법원은 다시 한번 검찰의 무리한 증거 수집 절차에 문제를 제기하며 검찰 수사·기소 관행에 제동을 건 셈이 됐다.