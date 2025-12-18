강유정 "정치적 입지 위해 탄압의 서사 만들려는 사람 있다"

큰사진보기 ▲유튜브 방송에 출연한 강유정 대통령실 대변인 ⓒ 방송화면캡처 관련사진보기

AD

강유정 대통령실 대변인이 "업무보고에서 자신의 정치적 자양분이나 입지를 쌓기 위해 탄압의 서사를 만들려는 사람이 있다"고 말했다.강 대변인은 18일 오전 유튜브 방송 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해 "이재명 대통령은 정파성을 따지지 않는데, 그걸 오히려 역이용하는 분들이 간혹 나타난다"며 이같이 말했다.지난 12일 국토교통부 업무보고에서 질문에 제대로 답하지 못해 이 대통령으로부터 "업무파악이 저보다도 안 돼있는 것 같다", "답변이 길다" 등 질책을 당했던 이학재 인천공항공사 사장을 지칭하는 것으로 보인다.강 대변인은 이 대통령이 브리핑룸, 타운홀미팅, 국무회의에 이어 부처 업무보고까지 생중계로 공개하고 있는 데 대해서는 "그럴 듯하게 만들어진 파인 레스토랑의 결과물이 아니라 어떻게 만드는지 재료 만드는 단계부터 보여주려는 것"이라며 "결과가 아닌 과정을 중시하는 이 대통령의 행정 철학을 봐달라"고 말했다.이어 생중계로 "가장 많이 감시당하는 것은 부처 공무원이 아닌 이 대통령이고, 의사들이 수술의 전 과정을 공개하는 것과 같은 굉장한 모험"이라며 "한 번도 볼 기회가 없었던 평범한 국민들에게 보여주고 싶은 것"이라고 강조했다.강 대변인은 또 "업무보고에서 윤 정부에서 알박기한 인사들이 여전히 보인다"며 "(현 정부의) 제대로 된 정책이 모세혈관까지 가서 국민들이 피부로 느끼려면 시간이 더 걸릴 것"이라고도 말했다.청와대 이전에 대해서는 "해수부 부산 이전과 함께 올해 안에 한다는 약속을 지킬 수 있지 않을까 싶다"며 "그러나 (청와대) 관저는 워낙 오래됐고, 무식할 정도로 보안에 신경을 써놔서 쉽지 않다. 시간이 걸릴 것"이라고 말했다.강 대변인은 대선에서 이긴 다음날 용산 대통령실에 왔을 때를 사무실에 펜 하나도 없이 먼지만 두껍게 쌓여있어 (청소하는데) 물티슈만 두 통 넘게 썼던 사실을 상기하며, "국정이 단절된 셈"이었다며 "직원들이 100일쯤 지나 큰 무리나 사고가 없었다는데 가슴을 쓸어내렸다"고 말했다.그러면서 "꼭 구독해야 할 언론은 다 끊어져 있었는데 온갖 OTT 방송 프로그램에 가입돼있더라"며 "헌재 판결이 나올 때까지 직원들이 출근해서 그걸 보고 있었던 것 같다"고 말했다.