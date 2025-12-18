노동자는 올빼미가 아니잖아요

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

적재된 물건들이 빼곡히 들어찬 창고 안, 역삼각형 손잡이가 달린 전동 지게차에 짐을 실어 나르는 한 남성이 쌓여 있는 물건 사이를 비집고 헐레벌떡 뛰어다닌다.



지친 몸을 이끌고 계단에 오른 그는 좌우로 설치된 안전 손잡이를 붙잡으며 힘겹게, 또 힘겹게 한 걸음을 내딛는 순간, 찌릿한 통증이 온다.



심장을 저며오는 고통에 절로 얼굴이 찡그려지고, 몸은 휘청거린다. 균형을 잃지 않으려 그는 왼손에 안간힘을 실어 난간을 부여잡고, 고통을 견디기 위해 가슴을 움켜쥔 채 크게 숨을 들이마셔 보지만 통증은 좀처럼 사그라들지 않는다.



왼손은 여전히 가슴을 누른 채, 오른손으로는 물건이 적재된 ㄷ자형 상하차 카트의 상단을 붙잡고 허리를 숙여 보지만, 숨을 돌릴 틈조차 없이 노동은 계속된다.



멈출 수 없는 노동 속에서 그는 다시 빈 전동 지게차를 끌고, 가슴을 움켜쥔 채 터벅터벅 발걸음을 옮긴다. 그러나 끝내, 그 노동은 27살의 젊음조차 감당하지 못했고, 그는 현장에서 쓰러졌다. 그리고 그의 심장은 더 이상 뛰지 않았다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

쿠팡 칠곡 물류센터에서 근무하던 장덕준 님의 안타까운 사연이에요. 그는 근무 중 심장 통증을 호소하며 쓰러졌고, 병원으로 이송됐지만 끝내 숨을 거두었죠. 하루에 처리한 물량은 무려 470kg, 과도한 노동 강도가 원인이었습니다. 산재 업무 처리 기관인 근로복지공단도 그의 죽음을 '과로사'로 인정했어요.쿠팡에서는 야간 작업, 야간 배송, 상품 분류, 새벽 배송 중 교통사고, 구내식당에서 갑작스러운 쓰러짐, 카트에 물품을 싣는 작업 중 쓰러짐 등 사망 사고가 끊이지 않고 이어지고 있어요.언론에 따르면 2020년 이후 쿠팡에서 일하다 숨진 노동자는 23명에 달해요. 대부분 장시간 야간 노동과 과도한 업무, 고강도 노동과 열악한 휴게 환경이 원인으로 지목돼요. 특히 늦은 밤이나 새벽 근무 중 발생한 사망 사고가 반복해서 제기되고 있어요.올빼미는 귀깃이 없는 동글동글한 얼굴을 가진 야행성 조류예요. 큰 눈과 갈색 세로 무늬가 특징이고, 밤눈이 밝아요. 부엉이가 나지막하고 묵직하게 '부엉 부엉' 울어댄다면, 올빼미는 낮고 부드러운 목소리로 '호호' 또는 '우우'하며 맑게 울어요. 하지만 귀엽다고 방심하면 안 돼요. 육식동물인 만큼 공격성이 강하거든요.노동계에는 한때 '올빼미'를 상징으로 한 투쟁이 있었어요. 자동차 부품 회사 유성기업에서 벌어진 싸움인데, '주간연속 2교대제'라는 이름으로 유지되던 심야 노동을 없애고 주간 근무 중심으로 바꾸기 위한 투쟁이었죠.사람은 야행성이 아니잖아요. 낮에는 활동하고 밤에는 잠을 자는 '주행성'이에요. 이를 보여주는 연구 결과도 있어요. 세계보건기구 산하 국제암연구소는 밤샘 근무를 발암 가능성이 있는 '2군 발암물질'로 분류했어요.야간 노동은 암 발생 위험뿐 아니라 심혈관계 질환, 수면 장애, 우울증으로 이어져 사망 위험을 높여요. 이 때문에 산재 판정에서도 야간 노동은 주간 노동보다 노동시간을 30% 할증해 적용하기도 해요. 같은 시간을 일해도 야간 노동이 인체에 더 큰 부담을 준다는 뜻이죠.유성기업에서도 야간 노동으로 매년 한 명씩 노동자가 사망했어요. 그래서 노동자들은 '죽지 않기 위해' 싸움에 나섰죠. 그리고 외쳤어요. "노동자는 올빼미가 아니다. 밤에는 잠 좀 자자!" 하지만 이 생존 싸움은 쉽지 않았어요. 노동자들은 사용자를 상대로 10년간 싸운 끝에야 노사 합의를 이뤄낼 수 있었죠.코로나19 시절, 식당 이용이 어려워지자 많은 사람들이 택배에 의존하기 시작했어요. 늘어난 물량은 택배 노동자들에게 또 다른 부담이 됐죠. 물량 증가로 수입이 늘었지만, 동시에 노동 강도가 높아지면서 과로 가능성이 있는 사망 사례도 보고됐어요.반복되는 과로사를 막기 위해 2021년에 국회와 택배업체, 노조, 택배대리점협회, 사회단체, 소비자단체가 '사회적 대화'를 열고 해결책을 모색했어요. 머리를 맞대고 협의한 끝에 1차 합의가 도출됐고, 합의문에는 "특별히 불가피한 사유를 제외하고는 오후 9시 이후 심야배송을 제한한다"는 원칙이 명시됐죠.하지만 합의는 지켜지지 않았어요. 대화에 참여하지 않은 '쿠팡'의 지속된 심야 배송이 '교란요인'으로 작용했고, 결국 합의는 흐지부지되고 말았어요.연이은 과로사로 사회적 압박이 거세지자 쿠팡CLS는 올해 9월 재개된 3차 사회적 대화에 참여하기로 했어요. 이번 논의 핵심 과제 역시 '과로사 방지'와 '심야·휴일 배송 문제'였지만, 논의는 뜻하지 않게 흘러갔죠.노조는 '0~5시 초심야 배송 제한'하더라도 기존 서비스인 오전 7시까지 배송되는 '새벽배송'은 유지될 수 있다고 얘기해요. 다만 이를 위해 몇 가지 개선 사항이 필요하다고 덧붙였죠.우선 배송 노동자가 '배송 업무'만 담당하도록 하자는 거예요. 쿠팡의 시스템은 다른 택배사와 달리 배송 외 업무까지 노동자가 수행하게 되어 있어요. 그래서 노조는 분류작업을 포함한 순수 배송 외 업무는 쿠팡이 책임지도록 요구하고 있어요. 분류작업과 프레쉬백 회수 부담을 덜고, 집하와 배송만 담당하면 업무량이 자연스레 줄어 새벽 배송이 가능하다는 거예요.여기에 덧대 오전 7시까지 배송해야 할 품목을 제한하자는 제안도 있어요. 방울토마토, 우유 등 신선식품은 새벽 배송을 유지하고, 청바지, 화장품 등은 제외하기로 했죠. 꼭 새벽에 받을 필요 없는 품목을 줄이면 현행 서비스를 유지할 수 있다는 거죠.마지막으로 마감 시간을 오전 7시에서 7시 30분~8시로 늦추자는 의견도 나왔어요. 이렇게 하면 새벽 배송은 유지하면서 택배 노동자들의 생명도 지킬 수 있어요. 그 외 주문 물량은 주간 2교대로 근무하며 배송하기로 했죠. 어떠세요? 노조의 제안에 공감되시나요?저는 택배 노동자의 생명을 지키는 초심야 배송 폐지 문제에 힘을 보태고 싶어요. 불필요한 새벽 배송을 줄이기 위해 도착 시간 변경 등을 적극 활용하려고 해요. 고통으로 심장을 움켜쥐며 쓰러진 노동자와, 슬픔으로 가슴을 부여잡은 유가족들을 더 이상 지켜볼 수만은 없잖아요. 저의 작은 기다림과 인내가 사람의 생명을 살릴 수 있다면, 그걸로 충분해요. 노동자는 올빼미가 아니니까요.