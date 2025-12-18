영종도서관 증·개축 사업, '노후 개선'과 '생활권 침해' 사이… 해법은 소통인가

AD

인천광역시 영종도서관(관장: 정은영 ) 증·개축 사업을 둘러싼 찬반 대립이 계속되고 있다. 지난 17일 인천 중구 운서동 영종도서관 소극장에서 열린 주민설명회에서는 도서관 환경 개선의 필요성을 강조하는 찬성 의견과 추진 과정의 불투명성, 생활권 침해를 우려하는 반대 목소리가 첨예하게 맞섰다.이번 사업은 2023년 3월 도서관 증·개축 방향 설정 이후 경제청과의 예산 협의, 공공건축지원센터 및 인천시 공공건축심의위원회 심의, 정밀안전진단, 도시공원위원회 심의 등 다수의 행정 절차를 거쳐 추진돼 왔다. 도서관 측은 "법적·행정적 절차는 모두 적법하게 진행됐다"고 설명했다.이날 주민설명회에서 도서관 증개축 찬성 측은 무엇보다 영종도서관의 노후화를 문제로 지적한다. 개관 이후 20년 가까이 지난 도서관은 기존의 '열람실 중심' 구조에서 벗어나지 못해 복합문화공간으로서의 기능이 부족하다는 평가를 받아왔다.설계에 참여한 마임앤 건축사무소 송대표는 "최근 공공도서관은 단순히 책을 읽는 공간이 아니라, 세대 간 교류와 문화 활동이 이뤄지는 열린 공간으로 변화하고 있다"며 "이번 증·개축은 그러한 흐름을 반영해 공간 간 경계를 완화하고 이용 방식의 다양성을 확보하는 데 초점을 맞췄다"고 밝혔다.일부 주민 역시 변화의 필요성에 공감했다. 설명회에 참석한 한 주민은 "영종도는 신도시임에도 도서관만큼은 과거에 머물러 있다"며 "청소년, 노년층 모두가 이용할 수 있는 복합문화공간으로 거듭나는 계기가 되길 바란다"고 말했다.반면 반대 측 주민들은 사업의 취지보다 '과정'을 문제 삼는다. 특히 인근 거주 주민들은 "증·개축 사실을 뒤늦게 알았다"며 사전 안내와 의견 수렴이 충분하지 않았다고 주장한다.도서관 인근 주민 김은주씨는 공원 부지 사용 변경과 증축 방향 결정 과정에서 실질적인 주민 참여가 배제됐다고 지적하며, "주민협의체를 구성해 설계 단계부터 의견을 반영하겠다는 약속을 들었지만, 실제로는 설명회 몇 차례로 대체됐다"고 반발했다.또한 증축이 도서관 전면부로 이뤄지면서 일조권 침해, 조망권 훼손, 공사 중 진동과 균열 가능성 등 생활환경 피해에 대한 우려도 제기됐다. 한 주민은 "공공시설이라 해도 인접 주거지에 미치는 영향은 최소화돼야 한다"고 강조했다.총 사업비 약 74억 원을 둘러싼 예산 논쟁도 이어졌다. 전 인천 시의원 강원모씨는 "증축 면적에 비해 예산이 과도하다"고 주장했으나, 도서관과 시 관계자는 "해당 예산에는 증축뿐 아니라 기존 건물 리모델링 비용이 포함돼 있으며, 최근 공공도서관 리모델링 사례와 비교해도 과도하지 않다"고 반박했다.증축 방향에 대해서도 입장은 갈린다. 주민들은 측면이나 후면 증축 가능성을 요구했지만, 설계 측은 "기존 건물의 구조적 핵심부, 녹지율, 공원 사용 면적, 동선, 안전성 등을 종합적으로 고려한 결과 전면 증축이 가장 현실적인 대안"이라고 설명했다. 이 부분에 대해 행정 측은 "현 단계에서 증축 방향을 변경하기는 어렵다"는 입장을 분명히 했다.설명회 말미에는 보다 근본적인 문제를 짚는 발언도 나왔다. 한 참석자는 "이미 설계공모와 각종 심의가 진행된 상황에서 계획을 전면 수정하기는 현실적으로 어렵다"며 "주민들이 느끼는 분노의 핵심은 건물의 형태보다도 행정에 대한 불신과 소통의 부재"라고 지적했다.이에 도서관과 시 관계자는 "그동안의 소통이 충분하지 못했던 점은 인정한다"며 "향후 설계 과정과 공사 단계에서 추가 설명회와 지속적인 의견 수렴을 통해 주민 불안을 최소화하겠다"고 밝혔다.