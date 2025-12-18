메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

문화

광주전라

25.12.18 10:26최종 업데이트 25.12.18 10:26

GS칼텍스, 섬박람회 입장권 구매 기업 '첫 참여'

"가족 함께하는 섬박람회 관람 문화 확산되길 기대"

원고료로 응원하기
GS칼텍스가 2026여수세계섬박람회 입장권 2100매 규모의 구매약정을 조직위원회와 체결하고 기념사진을 찍고 있다.
GS칼텍스가 2026여수세계섬박람회 입장권 2100매 규모의 구매약정을 조직위원회와 체결하고 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 2026여수세계섬박람회 조직위원회

(재)2026여수세계섬박람회조직위원회는 지난 17일 GS칼텍스와 섬박람회 입장권 2100매 규모의 구매약정을 체결했다고 18일 밝혔다.

기업의 구매약정은 이번이 처음이며, GS칼텍스는 직원 복지와 가족 친화적 조직 문화 조성을 위해 가족이 함께 관람할 수 있는 4인 가족권을 구매했다.

김성민 GS칼텍스 생산본부장은 "직원 복지를 위해 가족과 함께 관람할 수 있도록 구매약정을 체결했다"며 "섬박람회의 성공적인 개최를 위해 다양한 참여 방안을 검토하고 있다"고 말했다.

AD
김종기 조직위 사무총장은 "이번 구매약정은 민간 기업의 첫 번째 참여로 의미가 크다"며 "특히, 가족권 구매는 조직위가 지향하는 가족이 함께하는 섬박람회 관람 문화를 확산시킬 것으로 기대한다"고 말했다.

2026여수세계섬박람회는 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 전라남도와 여수시가 공동 주최하고 (재)2026여수세계섬박람회조직위원회가 주관하는 국제 행사이다. 오는 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 61일간 돌산 진모지구, 여수세계박람회장, 개도 및 금오도 일원에서 개최된다.

#세계섬박람회#GS칼텍스#입장권구매#기업참여1호

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

최연수 (karma4) 내방

2007년 지역신문을 시작해서 남도일보를 거쳐 국회의원 보좌관을 지낸 바 있습니다. 여러 경험을 통해 좋은 기사를 만들어 내도록 노력하겠습니다.

이 기자의 최신기사고흥군, '고흥지구 선셋가든' 명소화 본격 추진



독자의견0

연도별 콘텐츠 보기