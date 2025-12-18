GS칼텍스, 섬박람회 입장권 구매 기업 '첫 참여'

큰사진보기 ▲GS칼텍스가 2026여수세계섬박람회 입장권 2100매 규모의 구매약정을 조직위원회와 체결하고 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 2026여수세계섬박람회 조직위원회 관련사진보기

(재)2026여수세계섬박람회조직위원회는 지난 17일 GS칼텍스와 섬박람회 입장권 2100매 규모의 구매약정을 체결했다고 18일 밝혔다.기업의 구매약정은 이번이 처음이며, GS칼텍스는 직원 복지와 가족 친화적 조직 문화 조성을 위해 가족이 함께 관람할 수 있는 4인 가족권을 구매했다.김성민 GS칼텍스 생산본부장은 "직원 복지를 위해 가족과 함께 관람할 수 있도록 구매약정을 체결했다"며 "섬박람회의 성공적인 개최를 위해 다양한 참여 방안을 검토하고 있다"고 말했다.김종기 조직위 사무총장은 "이번 구매약정은 민간 기업의 첫 번째 참여로 의미가 크다"며 "특히, 가족권 구매는 조직위가 지향하는 가족이 함께하는 섬박람회 관람 문화를 확산시킬 것으로 기대한다"고 말했다.2026여수세계섬박람회는 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 전라남도와 여수시가 공동 주최하고 (재)2026여수세계섬박람회조직위원회가 주관하는 국제 행사이다. 오는 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 61일간 돌산 진모지구, 여수세계박람회장, 개도 및 금오도 일원에서 개최된다.