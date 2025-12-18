산타찾기부터 마시멜로까지, 순창 '미리크리스마스'

큰사진보기 ▲지난 13일, '미리크리스마스' 행사에 참여하기 위해 발효테마파크를 찾은 방문객들이 즐거운 시간을 보내고 있다. ⓒ 김경준 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북 순창군 주간신문 열린순창에도 실립니다.

순창발효테마파크에 설치된 부스에는 체험 활동에 매진하는 아이들과 사진을 찍기 위해 분주한 부모님들로 웃음소리로 가득했다. 순창발효관광재단이 주관한 '2025 순창 미리크리스마스' 행사가 지난 13일부터 14일까지 순창발효테마파크 일원에서 개최됐다. 가족 단위 방문객이 대부분을 차지했고 창녕·광주·전주 등 다른 지역에 사는 사람들이 순창을 찾아와 지역 경제 활성화에도 도움을 줬다는 평가가 나온다.이 행사를 주관한 순창발효관광재단 선윤숙 대표는 "담양과 임실에서도 크리스마스 날짜에 맞춰서 다들 행사를 한다"며 "순창도 그들과 같이 크리스마스 행사를 진행하게 되면 교통 혼잡과 방문객 분산이라는 문제에 직면하게 된다. 그런 이유로 크리스마스 행사를 미리 하기로 결정한 것"이라고 설명했다. 이어 "이번 행사의 주제는 산타가 아니라 루돌프"라며 "메리 크리스마스가 돌아오기 전에 산타를 찾으라는 게 우리가 기획한 킬러 콘텐츠"라고 덧붙였다.이번 행사에는 ▲루돌프들의 산타 찾기 ▲크리스마스 가족트리 만들기 ▲버스킹 및 마술공연 ▲마카롱 만들기 ▲ 초콜릿 만들기 ▲슈톨렌 만들기 등의 체험 활동이 준비되어 방문객들의 이목을 사로잡았다. 이 외에도 상시 프로그램으로 ▲도네이션 플리마켓 ▲놀이체험 ▲크리스마스 만들기 ▲겨울 분식 체험 ▲ 푸드트럭 등이 준비됐다.미리크리스마스 행사에 참여하기 위해 다른 지역에서 순창을 찾은 방문객들도 있었다. 이들은 SNS와 네이버에 올라간 홍보 게시물을 보고 순창을 방문한 것이라고 설명했다. 광주광역시에서 사는 이슬·김민서 어린이는 다양한 체험 활동에 참여하기 위해 순창발효테마파크에 왔다고 했다. 그들은 "오전 11시에 참여했던 산타 찾기 활동이 가장 재밌었다"라며 "비즈 만들기도 해봤고 마시멜로를 불에 구워 먹기도 했다"고 말했다.한편, 전주시에서 찾아온 임현주씨는 "오전 11시에 하는 체험 활동을 예약해놓고 이곳에 왔다"며 "음식 가격도 그렇고 체험활동도 비용 대비 가성비가 좋다고 느껴져서 만족스러웠다"고 말했다. 이어 "예전에도 이곳을 와봤는데 지금은 건물도 많이 생기고 음식점도 많이 생겼다"며 "예전보다 테마파크가 더 알차게 채워진 것 같다"고 덧붙였다.선윤숙 대표는 이번 행사에 대해 "무슨 행사든 간에 중요한 건 날씨와 콘텐츠"라며 "다른 건 다 괜찮았는데 이틀 동안 날씨가 좋지 않아서 아쉬웠다. 하지만 날씨가 좋지 않았음에도 약 5100명 정도 방문했다"고 설명했다. 이어 "이번에 준비한 체험이나 프로그램은 사전 예약이 다 찼고, 그것 덕분에 많은 인원이 행사장에 왔던 것"이라며 "날씨가 좋았다면 예약하지 않은 분들도 더 많이 찾아왔을 것"이라고 말했다.