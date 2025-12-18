"오늘은 이주노동자의날... 뚜안 사망 51일째, 진상규명하라"

"이재명 정부는 말이 아니라 실제로 모든 이주민의 인권과 노동권 보장하라. 미등록 이주민 강제 단속과 추방정책 중단하고 체류권을 보장하라. 강제노동 철폐하고 모든 이주노동자 사업장 변경의 자유 보장하라. 위험의 이주화 중단하고 노동안전 보장하라."

큰사진보기 ▲민주노총 경남본부, 전국이주인권노동자시민사회단체는 18일 오전 창원외국인출입국사무소 앞에서 “고 뚜안 이주노동자 사망 진상규명과 강제단속 중단”을 촉구하는 기자회견을 열었다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

(이주)노동자들이 '세계이주노동자의날'을 맞아 18일 창원출입국 외국인사무소 앞에서 이같이 외쳤다. 이날 민주노총 경남본부는 전국이주인권노동자시민사회단체와 함께 '고 뚜안 이주노동자 사망 진상규명과 강제단속 중단 촉구' 기자회견을 열었다.전국이주인권노동시민사회단체는 이날 부산을 비롯해 전국 곳곳에서 '동시다발 공동행동'을 벌였다. 이주민인권을위한부산울산경남공동대책위원회, 가톨릭노동상담소, 노동해방 마중, 한국노동안전보건연구소는 부산출입국외국인청 종합민원센터 앞에서 기자회견을 열었다.베트남 출신 뚜안 이주노동자는 지난 10월 28일 법무부와 대구출입국관리소의 정부합동단속을 피하다 추락해 사망했다. 출입국관리사무소는 '개인 과실'에 의한 사망으로 보고 있다.창원에서 열린 기자회견에서 이은주 마산창원거제산재추방운동연합 사무국장은 "오늘은 세계이주노동자의 날이며 뚜안이 떠난 지 51일째 되는 날이다"라며 "250만 명의 이주민들이 함께 살아가고 있는 곳이 대한민국이다. 1980년대 후반 시작된 이주노동의 역사는 40년이 되어가고 있다"라고 말했다.이 사무국장은 "밥상 위에 오르는 먹을거리를 생산하는 농장과 바다 어선, 우리의 삶터와 일터를 짓는 건설현장, 세계 1위라 불리는 조선소 현장과 여러 제조업체, 다양한 서비스 직군에서도 이주민들이 일하며 살아가고 있다"라며 "그러나 우리는 이주민들의 노동에 기대어 살아가면서 이주노동자들을 경제적인 도구로만 여기고 있다"라고 설명했다.이어 "모든 사람이 누려야 할 존엄과 인간의 권리는 여지없이 박탈되고 있다. 한국 사회 이주노동자들은 직업을 선택하고 직장을 바꿀 최소한의 자유도, 안정적 체류도 보장되지 않아 부당한 처우를 당해도 목소리를 내기 어렵다"라며 "여전히 불안정한 일회용 노동자가 되고 있다. 거기에 그치지 않고 반인권적인 강제단속으로 노동자를 죽음으로 내몰고 있다"라고 말했다.그러면서 이 사무국장은 "이재명 대통령이 미국 조지아에서 감금되었던 300명에게 보낸 편지를 읽었다. '머나먼 이국 땅에서 얼마나 두렵고 외로운 시간을 견디셔야 했을지 감히 가늠하기 어렵다'라는 위로의 메시지였다"라며 "왜 3시간 동안 창고 탁자 밑에서, 제품상자 안에서 두려움을 떠러야 했던 뚜안과 그 동료들이 견디었을 두려움과 외로운 시간, 아무런 안전시설 없는 곳에서 추락한 노동자들이 겪는 고통은 왜 달라야 하는 걸까"라고 강조했다.그는 "이재명 대통령은 '같은 일이 반복되지 않도록 요구하고 긴밀히 협의해 합리적이고 지속 가능한 대책을 마련하겠다'고 했다. 왜 뚜안의 죽음이 반복되지 않기 위해서는 무엇을 하겠다는 약속이 없는 걸까"라며 "이것이 우리가 이 자리에 선 이유이다. 뚜안의 죽음의 진실을 밝히는 일은 우리사회 노동 이주정책의 문제를 낱낱이 밝히는 일이어야 한다. 더 이상 참혹한 고통과 죽음이 반복되지 않도록 나아가야 한다. 그것이 뚜안이 함께 숨 쉬고 함께 살았던 우리에게 보내는 메시지이다"라고 설명했다.조창종 민주노총 경남본부 사무처장은 "누구에게나 신체의 자유가 있고, 그 자유를 지키기 위한 권리가 있고, 그 권리는 보호되어야 한다. 이주민 또한 자신의 존엄과 생명을 지킬 권리를 가진 사람인 것"이라며 "언제든 필요하면 기계처럼 돌려도 좋을 노동력이 아니라 사람이 왔다는 것을 잊지 않아야 한다. 이주노동자의 인권과 노동권을 보장하는 안전한 사회를 위해 투쟁하겠다"라고 말했다.민주노총 경남본부는 회견문을 통해 "세계 이주민의 날, 모든 이주민의 생명과 안전, 권리 보장이 절실하다"라며 "이주민은 일만 하는 기계가 아니고, 아이 낳는 도구가 아니다. 지방대학 돈벌이 수단도 아니다. 체류자격이 없다고 단속되고 구금되고 쫓겨나기만 해야 하는 대상도 아니다. 분쟁과 박해를 피해 온 이들은 온전히 보호를 받아야 한다"라고 강조했다.이어 "이주노동자든 결혼이주민이든 유학생이든 난민이든 이주배경아동청소년이든 동포든 이주민에 대한 차별을 철폐해야 한다. 이주민이라는 이유로 혐오와 차별, 폭력의 타깃이 되어서는 안된다. 모두가 고유한 인격과 개성을 가진 인간으로서 존엄을 인정받아야 한다. 이를 위한 출발점은 이재명 정부가 과거의 도구적 활용 정책, 무권리 정책을 폐기, 단절하고 이주민·이주노동자의 동등한 권리를 보장하는 정책으로 전환하는 것이다"라고 덧붙였다.이들은 "이제 더 이상 강제단속으로, 산재로, 괴롭힘과 폭력으로 이주노동자들이 죽어가는 일이 없어야 한다"라고 강조했다.(이주)노동자들은 기자회견 마지막에 "차별과 착취의 이주노동 제도들을 철폐하고 노동허가제 실시하라", "모든 이주민의 안정적 체류, 생명과 안전, 동등한 기본권을 보장하라", "이주민 혐오와 차별 근절하고 차별금지법 제정하라", "UN 이주노동자권리협약 비준하라"라고 외쳤다.