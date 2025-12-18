불 타버린 숲에 도토리 심어서 참나무숲으로 되살려요

큰사진보기 ▲사단법인 산과자연의친구 생태복원 활동 단체 사진2025.12.13년 산불 재해지역 참나무숲 조성을 위한 도토리 심기 활동 ⓒ 박성혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲산불 재해가 일어난 땅에 심는 도토리와 호미건강한 활엽수림으로의 복원을 위한 방식 ⓒ 박성혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲생태복원 활동 현장 모습생태복원 활동에 나선 최연소 참여자(초등학교 4학년 정세연양)와 (사)산과자연의친구 회원들이 도토리를 심고 있다. ⓒ 박성혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲검게 그슬린 땅과 도토리불탄 숲을 참나무숲으로 복원하는 것은 생태계 회복력과 산불 저감, 기후변화 대응을 모두 달성하는 안정적이고 지속가능한 복원 전략 ⓒ 박성혜 관련사진보기

사단법인 산과자연의친구(구 우이령사람들)가 지난 13일 산불 재난지역인 경북 청송군 진부면 사유림(산주 신왕준)에서 참나무숲 조성을 위한 생태복원 활동을 진행했다고 밝혔다.이번 생태복원 활동은 불탄 숲을 건강한 참나무숲으로 되살리기 위해 사람들이 직접 산에 도토리를 심는 자연복원 형식으로 진행됐다. 또한 산불 재난지역 부근에 위치한 문경 백두대간 하늘재 '국민의 숲(영주국유림관리사무소 관할)'에서 채집한 도토리를 사용해 더욱 의미 있는 행사가 됐다.한 참여자는 "경사진 산에 도토리를 심으며 자연도 거저 주어지는 것이 아니라 지키고 가꾸고 회복하도록 도와야 한다는 생각을 했다"고 소감을 말했다.이어 다른 참여자는 "산불 피해를 입으신 분들이 관심을 갖고 도와주려고 하는 것에 마음의 위로를 받으시는 것 같다"며 "위안을 드릴 수 있었던 것에 감사했다"고 말했다. 이어 "마음을 담아 심은 도토리들이 내년 봄에 부디 싹을 잘 냈으면 좋겠다"고 덧붙였다.또다른 참여자는 "땅까지 검게 그슬린 모습이 산불의 위력을 보여주는 것 같았다"며 "속까지 까맣게 타버리거나 밑동만 남은 나무들이 마음이 아팠다. 도토리가 새로운 나무로 뿌리내려 건강한 참나무숲이 조성되길 빈다'고 밝혔다.참나무(도토리 나무)는 대한민국 자생종으로 산불에 상대적으로 강한 내성을 가진 수종이자 생태적 회복력이 우수한 활엽수림이다. 산불 피해지에서도 어린 나무가 빨리 자라날 수 있으며, 도토리는 야생동물의 주요 먹이가 되기도 한다.이번 도토리 심기 생태복원 작업이 진행된 숲은 경북 청송군 진보면에 있는 산불에 탄 산림으로 그 면적은 22ha(헥타르)이며, 1차 파종한 곳은 2ha(헥타르)이다. 현지 주민인 사유림 소유자(신왕준) 등 인근 산촌 주민과 협력 단체인 60+기후행동이 함께 진행했다. 1차 식재는 12월 13일이며, 2차 식재는 2026년 봄에 진행될 예정이다. 2026년 이후 조성될 참나무 숲의 보호·관리는 현지 주민과 협력하여 추진한다.우리나라는 북반구 중위도 온대지역에 위치해 참나무류 등 온대낙엽활엽수림대가 자생적으로 우점하고 있는 산림식생이다. 국내 자생종인 참나무숲이 조성되면 참나무의 순과 잎, 도토리를 먹이로 하는 야생동물들이 건강하게 서식하고 산림생태계가 우수하게 복원될 수 있다.참나무는 산불에 강한 내성을 가진 활엽수림으로 산불에서 마을을 보호할 수도 있다. 해외 사례로 2017년 포르투갈 산불 당시 유칼립투스와 소나무로 빽빽하게 들어찬 단순림은 모두 불탔지만, 페라리아 데 상주앙(Ferraria de Sao Joao)이라는 작은 마을은 마을 둘레에 빼곡히 조성된 유럽굴참나무숲 덕분에 전혀 피해를 입지 않았다고 한다. 이후 주민들은 마을보호구역(VPZ)를 만들어 마을 100m 반경 안에 산불에 강한 토종 참나무를 심기로 했다. 이후 포르투갈 전국에서 함께 나무를 심기 위해 많은 사람들이 몰려왔다는 후문이다.사단법인 산과자연의친구는 향후 참나무숲 조성을 위한 도토리 심기 생태복원 활동의 활성화를 위해 기업의 ESG 사업과 연계하여 유치, 산림탄소상쇄사업으로 추진하여 탄소배출상쇄권으로 투자자에게 배분할 예정이다. 또한 개인의 참여 확대를 위해 생태복원사업 비용을 클라우딩 펀딩을 포함하여 모으기로 했다. 펀딩이 잘 이뤄질 경우, 사업 대상지를 더욱 확대하여 100ha 이상으로 확대하는 것을 고려중에 있다고 밝혔다.윤여창 사단법인 산과자연의친구 회장은 "우리나라 산불 피해지의 불타버린 산림이 건강하고 우수한 자생적인 산림으로 자연스럽게 회복되길 바라는 마음으로 생태복원 사업을 준비했다"며 "향후 계속 진행될 예정이니 지속적으로 관심을 가져주시면 감사하겠다"고 말했다.산과자연의친구의 또다른 관계자는 "도토리 직파는 최소한의 개입으로 건강한 활엽수림으로의 복원을 돕고자 진행되는 방식"이라고 설명했다. 이어 "불탄 숲을 참나무숲으로 복원하는 것은 생태계 회복력과 산불 저감, 기후변화 대응을 모두 달성하는 가장 안정적이고 지속가능한 복원 전략"이라고 전했다. 또한 "우리 단체는 자연이 스스로 회복하는 힘을 잘 알고 있고, 그렇게 지켜질 자연을 보전하고자 한다"고 밝혔다.사단법인 산과자연의친구는 생태계 및 생물다양성 보존 운동을 펼치는 비영리민간단체다. 1994년 북한산국립공원 고갯길 '우이령'에 포장도로를 내는 것을 막아내는 과정에서 설립되어 지난 30년간 다양한 생태계 보존운동과 생태학교, 시민교육 프로그램을 운영하고 있다.