회사 보호막 상실 앞에서 찾은 정년 후 생존 전략

경제적·심리적 상실감은 정년이 다가올수록 해마다 강도가 세졌다.

"내 실력 값이었나, 회사 간판이 붙여준 값이었나."

'이 강의는 회사가 뒤에 있어야만 굴러가는 걸까.'

'퇴직 후에도 이 경험은 새로운 현장에서 그대로 먹힐까.'

"나이도 많은데 회사 밖에서 내 이름은 얼마로 통할까?"

현실은 냉정했다.

이미 여러 해가 지난 일이지만, 임금피크 이후 첫 월급날은 잊히지 않는다.줄어든 월급은 변명할 틈도 없이 냉정했다. 중요한 건 10%라는 수치가 아니었다. 그 10%는 내 노력과 상관없이, '공식'이라는 이름으로 잘려 나간 몫이었다. 통장에 찍힌 건 10%였는데, 마음은 '바닥이 꺼지는' 느낌이었다. 그때 생각은 단순했다. 임금피크는 월급이 줄어드는 제도가 아니라, 회사 안에서 내 이름이 '싸지는' 제도라는 생각이었다. 회사는 "공식적인 조정"이라고 말했다. 물론 머리로는 이해하지만 마음은 달랐다.약속보다는 통보에 가까웠다. 문제는 그 통보가 한 번으로 끝나지 않았다는 점이다. 연봉은 90%, 80%… 결국 60%까지 내려갔다. 그때부터 나는 회사 안에서 '필요한 사람'에서 '있어도 그만인 사람'으로 밀려나고 있었다. 분위기도 달라졌다.승진은 완전히 막혔고, 회의에서 내 몫은 빠른 속도로 가벼워졌다. 후배들이 대놓고 멀어진 것은 아니었지만 내 주변의 소리가 줄어든 건 사실이다. 부탁이 줄고 점심 약속이 줄었다. 거창한 배제가 아니라 조심스러운 거리였다. 그 거리감이 은근히 마음을 닳게 했다. 돈도 돈이지만 관계의 온도가 식는 일이 더 아프다는 사실을 그때 알았다.그때의 경제적·심리적 상실감은 정년이 다가올수록 해마다 강도가 세졌다. 퇴직은 어느 날 문이 닫히는 사건처럼 보이지만, 실제로는 그 전에 이미 시작되는 변화가 나타난다. 월급이 줄고, 역할이 줄고, 나를 필요로 하는 시선이 줄어든다. 이런 과정이 시작되면 스스로 묻게 되는 질문이 있다.임금피크는 그 질문을 가장 먼저, 가장 구체적으로 깨닫게 만드는 제도였다. 이 무렵부터 강사로서의 나도 흔들렸다. 강단 위에서 여전히 매끄러웠고 강의 반응도 좋았다. 그러나 내려오면 묘한 의심이 따라붙었다.이는 실력의 문제가 아니라 구조의 문제였다. 회사 안에서는 "유명 강사"라는 소개가 보증서처럼 따라붙었지만, 임금피크를 지나는 몇 년 동안 그 보증은 빠르게 약해졌다. 정년까지 시간은 남아 있는데 보호막이 먼저 닳는 기분이었다. 그때부터 질문이 바뀌었다.여기서 말하는 '내 이름의 값'은 체면이나 자존심이 아니다. 회사 간판이 없어도 누군가가 내게 일을 맡기고, 그 결과에 기꺼이 돈을 지불하는 힘이다. 회사에 속해 있을 때는 개인의 능력과 회사의 브랜드가 섞여 하나의 값으로 평가된다. 그러나 퇴직하는 순간 그 값은 분리된다. 회사가 얹어주던 프리미엄은 내려놓고 나와야 한다. 결국 남는 것은 내 이름 뿐이다.연봉이 줄어드는 동안, 내가 할 수 있는 현실적 돌파구는 하나 뿐이었다. 정년 이후를 위한 준비에 박차를 가하는 것. 그것은 계획이라기보다 일종의 종교적 신념에 가까웠다. 그렇게라도 하지 않으면, 나는 속절없이 무너질 수 있다는 불안이 늘 따라다녔다. 내 노력과 상관없이 깎이는 월급을 바라볼 때마다, '깎인 월급을 미래의 월급으로 바꾸는 방법을 찾아야 한다'는 생각이 떠나질 않았다.그때부터 간간이 써 오던 글을 본격적으로 써야 한다는 생각이 굳어졌다. 말 그대로 닥치고 글쓰기가 시작된 셈이다. 이는 정년 이후 회사 밖에서도 설명 가능한 나를 만들기 위한 연습이었다. 그때부터 주말을 반납하면서 6권의 보험 책을 썼다. 사내 규칙상 시중 판매는 못 했지만 ISBN이 찍힌 사내 직강 교재로 쓰였다. 이는 회사 안에서만 소비되던 지식과 경험을 '내 이름으로' 정리해 보는 과정이었다. 말로 설명할 때는 자연스럽던 것들이 글로 옮기면 빈틈이 드러났다. 회사가 아닌 내 이름으로 된 일을 설명하는 것이 생각보다 어렵다는 사실을 그때 확인했다.그리고 솔직히 말하면 내게는 내세울 학벌도, 기대어 갈 인맥도 넉넉하지 않았다. 그 사실이 부끄럽다는 뜻은 아니다. 다만 현실은 냉정했다. 회사 간판이 얇아질수록, '누가 나를 밀어주느냐'보다 '내가 나를 어떻게 증명하느냐'가 숙제였다. 그래서 나는 글을 썼다. 밖에 알리는 일, 기록으로 남기는 일, 내 이름으로 검색되는 흔적을 쌓는 일. 그게 내가 할 수 있는 최선이었다.글쓰기는 점점 넓어졌다. 5전 6기 끝에 브런치 작가가 되었고 글은 600편을 넘겼다. <한국보험신문>에는 지금까지 120편이 넘는 칼럼이 실렸다. 정년 전에는 <매일경제>와 <한국경제>에 총 107편의 글을 실었다. 이 숫자들은 성취라기보다 훈련의 기록이다. 회사 밖의 평가는 친절하지 않았다. 마감은 기다려 주지 않았고, 원고는 고쳐지기 일수였고, 실수는 흔적으로 남았다. 쓰고, 보내고, 고치고, 다시 쓰는 과정이 쌓이면서 '회사 밖에서도 통할 체력'이 조금씩 생기기 시작했다. 글은 재능 이전에 지속이 중요하다는 사실도 그때 알았다.정년을 1년 앞두고는 정년 준비와 노후 생활을 다룬 유튜브도 시작했다. 회사 이름 없이도 나를 설명할 통로가 필요했기 때문이다. 퇴직 후에는 나를 소개해 주던 시스템이 급격히 얇아진다. 그 공백 메우기는 결국 내 몫으로 남는다. 그래서 더 조용히, 그러나 꾸준히 밖을 향해 신호를 보내야 했다. 한 번도 만나지 않은 누군가가 내 글이나 영상을 보고 강의를 요청해 오는 날, 나는 확신보다 안도를 느끼곤 한다. 회사 문 밖에서도 나를 찾는 길이 생기고 있다는 안도감 말이다.정년 이후엔 '얼마를 버느냐'보다 '다음 달 입금이 있느냐'가 더 불안하다. 월급은 날짜가 되면 들어오지만 프리랜서는 그렇지 않다. 그래서 내 이름으로 벌어 들인 돈은 액수보다 의미가 크다. 회사 프리미엄이 빠진 상태에서도 통하는 신뢰의 증거이기 때문이다. 같은 금액이라도 월급으로 받던 돈과 내 이름으로 벌어들이는 돈의 무게는 다르다. 월급은 '약속된 지급'이지만 프리랜서의 수입은 '선택과 노력'의 결과다. 누군가가 내 이름을 보고 일을 맡겼다는 뜻이기 때문이다.임금피크 때 내가 잃은 것은 10%가 아니었다. 관계의 온도, 역할의 중심, 그리고 '회사 안에서의 자동 신뢰'였다. 퇴직 후에도 비슷한 상실감이 찾아온다. 다만 차이가 있다면, 그때는 '줄어드는 것을 바라보는 상실'이었다면 지금은 '증명해야 하는 현실'이라는 점이다. 임금피크가 '내려가는 길'을 미리 보여줬다면, 퇴직 후의 삶은 '다시 나를 세우는 길'을 모색해야 한다.내가 전하고 싶은 결론은 이렇다. 정년 준비의 핵심은 노후자금만이 아니다. 회사 이름 값이 빠진 뒤에도 내 이름으로 거래되는 일을 만들어 두는 일이다. 그것이 글이든 강의든 콘텐츠든 기술이든 상관없다. 중요한 것은 회사 밖에서도 쓰일 수 있는 나의 쓸모다. 노후자금은 쌓아 두면 되지만, 퇴직 후의 쓸모는 미리 만들지 않으면 저절로 생기지 않는다.그 순간을 피할 수는 없다. 그러나 '그날 이후' 내 이름 값은 준비의 정도에 따라 달라진다. 회사 값이 빠진 자리에서도, 내 이름으로 다시 서는 일은 준비한 만큼 가능하다.