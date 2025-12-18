사회부산경남한줄뉴스 25.12.18 09:31ㅣ최종 업데이트 25.12.18 09:31 진주 진안마을 김제홍 이장, 이웃사랑 실천 상품권 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲진주 이반성면 진안마을 김제홍 이장, 이웃사랑 실천 상품권 기탁 ⓒ 진주시청 관련사진보기 진주시 이반성면 진안마을 김제홍 이장은 지난 17일 이반성면사무소를 방문하여 이웃사랑 실천의 일환으로 100만 원 상당의 상품권을 기탁했다. 기탁된 상품권은 지역 10가구에 소중히 전달될 예정이다. 김제홍 이장은 "우리 주변의 어려운 이웃들이 추운 겨울을 따뜻하게 보내시는 데 조금이나마 도움이 되고 싶어 기탁하게 되었다"며, "앞으로도 지속적인 나눔을 통해 더불어 사는 행복한 지역사회를 만드는 데 보탬이 되겠다"고 나눔의 뜻을 밝혔다. #진안마을 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사'갑질' 전 산청읍장, '사무관→주사 강등' 중징계 처분 갤러리 오마이포토 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 1/17 이전 다음 이전 다음 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.