25.12.18 09:31최종 업데이트 25.12.18 09:31

진주 진안마을 김제홍 이장, 이웃사랑 실천 상품권 기탁

진주 이반성면 진안마을 김제홍 이장, 이웃사랑 실천 상품권 기탁
진주 이반성면 진안마을 김제홍 이장, 이웃사랑 실천 상품권 기탁 ⓒ 진주시청

진주시 이반성면 진안마을 김제홍 이장은 지난 17일 이반성면사무소를 방문하여 이웃사랑 실천의 일환으로 100만 원 상당의 상품권을 기탁했다. 기탁된 상품권은 지역 10가구에 소중히 전달될 예정이다.

김제홍 이장은 "우리 주변의 어려운 이웃들이 추운 겨울을 따뜻하게 보내시는 데 조금이나마 도움이 되고 싶어 기탁하게 되었다"며, "앞으로도 지속적인 나눔을 통해 더불어 사는 행복한 지역사회를 만드는 데 보탬이 되겠다"고 나눔의 뜻을 밝혔다.

