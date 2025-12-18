정부, 쿠팡 개인정보 유출사태 해결 위한 범부처 TF 구성

큰사진보기 ▲해롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 17일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 쿠팡 침해사고 관련 청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 김범석 쿠팡Inc 의장과 박대준·강한승 전 쿠팡 대표는 이날 청문회에 증인으로 채택됐으나 불출석했다. ⓒ 남소연 관련사진보기

정부가 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태 해결을 위한 범부처 태스크포스(TF)를 구성했다.18일 과학기술정보통신부에 따르면 이날 정부서울청사에서 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 주재로 열린 제2회 과학기술관계장관회의에서 '쿠팡 사태 범부처 대응 방향'을 긴급 안건으로 올려 이같이 결정했다.정부는 "최근 쿠팡 고객 정보 유출 사고로 인해 국민적 불안이 확대되고 있다"면서 전날(17일) 국회 과학기술정보방송통신위원회가 연 청문회에서도 쿠팡 쪽의 미온적인 대응, 이용자의 2차 피해 우려 등 많은 문제를 제기된 것을 강조했다.특히 이번 침해사고에 대해 "국민의 일상을 근본적으로 위협하는 중대한 사안"이라고 규정하고 정부의 최우선 과제로 보고 있다는 점도 TF 구성의 주된 이유로 들었다.TF는 류제명 과기정통부 2차관을 팀장으로 과기정통부, 개인정보보호위원회, 방송미디어통신위원회, 금융위원회, 공정거래위원회, 국가정보원, 경찰청 등 관계 기관의 국장급으로 꾸려진다.TF에서는 침해 사고 조사 및 수사, 이용자 보호 대책, 정보 보호 인증제도 개편, 기업 책임성 강화에 대해 중점적으로 논의한다. TF 팀장은 수시로 관계 부처 회의를 개최해 진행 상황을 점검할 예정이다.