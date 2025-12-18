'갑질' 전 산청읍장, '사무관→주사 강등' 중징계 처분

큰사진보기 ▲11월 19일 전국공무원노동조합 경남본부는 산청군 간부 공무원의 갑질사건과 관련해 중징계를 요구하는 1만명 탄원서를 경남도에 제출했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

직원한테 갑질을 일삼은 산청군 전 산청읍장한테 '강등'이라는 중징계가 내려졌다. 전국공무원노동조합 경남본부 산청군지부는 전 산청읍장이 경남도로부터 중징계 처분을 받았다는 연락을 받았다고 18일 밝혔다.전 산청읍장은 지방행정사무관(5급)에서 지방행정주사(6급)으로 한 직급 강등됐다.공무원 징계는 견책·감봉의 경징계와 정직·강등·해임·파면의 중징계로 나뉜다.앞서 산청군은 문제가 불거지자 전 산청읍장을 대기발령하면서, 경남도에 경징계를 요청했다. 이에 공무원노조가 '추가 조사'와 중징계를 요청하며 경남도청 앞 1인시위와 서명운동을 벌였고, 해당 사안은 국회 국정감사에서도 거론되었다.10월 28일 국회 행정안전위원회 지방2반의 경남도 대상 국정감사에서 양부남 의원은 이승화 산청군수를 상대로 산청군의 '경징계' 요청을 비판하기도 했다.공무원노조 경남본부는 경남도청과 시군 공무원 1만 19명이 서명한 중징계 요구 탄원서를 경남도에 제출하기도 했다.공무원노조 경남본부는 "전 산청읍장의 장기간에 걸친 갑질, 폭언, 모욕적 언행이 드러났다. 경남도 감사위원회의 추가 조사에서 피해자가 20~30명에 이르는 대형 갑질 사건임이 확인됐다. 이는 단순한 개인 비위가 아니라 조직 권력을 이용한 구조적 폭력이라는 점이 명백해졌다"라고 밝혔다.이들은 "피해 직원들은 반복된 모욕과 부당 지시로 심각한 정신적·업무적 피해를 입었고, 지역사회는 물론 전체 공직사회 신뢰를 크게 훼손한 사건"이라며 중징계를 요청했다.경남도 감사위원회는 10월 30일 해당 사건에 대해 "중징계 처분이 필요하다"고 의결했고, 이후 경남도 인사위원회가 11월 25일 인사위를 열어 징계 결정을 내렸다.이규필 공무원노조 경남본부 산청군지부장은 "전 산청읍장에 대해 이번에 강등 처분이 내려져 받아들인다"라며 "향후 당사자가 소청이나 소송을 할 경우 우리는 적극 대응할 예정이다"라고 밝혔다.