"전통과 만난 K아트" 서울전통문화예술대전 개막

큰사진보기 ▲2025 서울전통문화예술대전 개막식2025 서울전통문화예술대전 개막식에서 (사)서울전통문화협회 이정엽 이사장(오른쪽에서 세 번째), 이윤태 세종대왕국민위원회 위원장(오른쪽에서 다섯 번째), 김현규 교수(오른쪽에서 두 번째) 등 관계자들이 색줄자르기 행사를 하고 있다. ⓒ 박윤신 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 열린정책뉴스 워크인투코리아에도 실립니다.

서울전통문화협회, 세계한인회, 종로인문학당, 국악신문사가 주최하고 서울 종로구청, 세종대왕국민위원회 등이 후원하는 '2025 서울전통문화예술대전'이 지난 17일 오후 4시 서울 인사동 한국미술관 3층에서 개막을 알렸다. 이번 예술대전에는 분재(자연 예술) 50점, 민화 40점, 불화 20점, 서예 20점 , 공예 10점, 한국화 10점 등 총 150점이 선보였다.이정엽 서울전통문화협회 이사장은 인사말에서 "서울은 수백 년의 이야기를 품고 흐르는 거대한 책이다. 이번 예술대전은 그 책의 다음 장을 함께 써 내려가는 기록이다"면서 "전통문화의 계승은 단지 과거를 보존하는 것이 아니라, 미래를 위해 오늘을 새롭게 창조하는 일이다. 우리의 전통이 현대의 감각과 만나 새로운 한류와 케이 아트(K-Art)로 펼쳐질 때, 대한민국의 심장인 서울은 세계 속에서 더욱 찬란히 빛날 것"이라고 소감을 전했다.이윤태 세종대왕국민위원회 위원장은 축사에서 "유명 애니메이션 <케이팝 데몬헌터스>로 한국의 전통 문화에 대해 전세계적 관심이 급증하고 있다"면서 "찬란한 우리의 전통을 현대에 맞게 계승·발전시켜 전통문화 예술분야가 케이 컬처(K-Culture)의 글로벌 확산에 큰 기여를 해주길 바란다"고 말했다.김현규 교수는 축사에서 "전통문화의 계승과 발전은 단순한 복제를 넘어 현대적 시각에서 재해석하고 창조적으로 재구성하면서도 고유한 가치를 유지하고 발전시키는 것"이라면서 "전통의 원형을 유지하면서도 현대적 디자인과 기술을 접목하여 새로운 예술을 창조해야 한다"고 강조했다.예술 대전에 출품한 김지련 작가는 "댕기머리로 그림을 그리는 모련화(毛連畵)를 개발한 작가로서 한국의 전통문화를 기반으로 새로운 분야를 창조했다는 큰 자부심과 책임감으로 작품 활동에 임하고 있다"면서 "전통문화 예술분야는 예술가들에게 무한한 성장 가능성이 있는 시장으로 많은 사람들이 도전하길 바란다"고 밝혔다.민화 작가 이주영은 "애니메이션 <케이팝 데몬헌터스>의 캐릭터 더피(Derpy)는 조선 후기 민화의 대표적 소재인 까치호랑이가 모티브가 되었다고 한다. 한국의 전통문화와 해학을 현대적으로 재해석하여 세계적으로 큰 사랑을 받고 있는 좋은 사례이다"라면서 "전통 민화의 소박한 정서를 유지하면서, 현대적 감각과 디지털, 공예와 같은 다양한 매체와 결합해 새로운 예술 분야로 발전시켜 나가야 한다"고 말했다.전시회에서 만난 스타트업을 창업한 청년 정희진 대표는 "평소 디자인과 예술 분야에 관심이 많아 전시회 및 박람회 등에 자주 방문한다. 지난 11월에 열린 인천아트쇼에서 우연히 만난 김지련 댕기작가의 퍼포먼스에서 아이디어를 얻어 전통적인 댕기를 현대적으로 재해석하여 사업화를 추진하고 있다"면서 "'옛것만 굳어졌다면 그것은 전통이라기보다 골동품이다'라고 말한 가야금 연주자 고 황병기 선생의 말처럼 우리의 유구한 전통을 살려 새롭게 재해석하고, 재창조하는 것이 우리 같은 청년 사업가들의 소명인 것 같다. 내년 1월에 크라우드펀딩을 통해 시제품을 선보일 예정이다"라고 밝혔다.한편, 이번 예술 대전 시상식은 오는 20일 오후 3시 한국미술관에서 열리며, 종합대상(이탈리아 국립종합예술대 총장상), 대상(한국전통무형문화재단 이사장상), 최우수상(서울 종로구청장상) 등이 수여될 예정이다.