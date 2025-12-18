한국토지주택공사, 임대주택 거주 대학생 장학금 3억 원 기탁

큰사진보기 ▲17일(수) 서울 양재동 농수산물무역진흥센터(aT센터)에서 열린 ‘2025년 주거복지대전’ 행사에서 형희재 LH 주거복지계획처장(왼쪽)과 고영종 한국장학재단 상임이사(오른쪽)가 기부장학금 기탁 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 한국토지주택공사 관련사진보기

한국토지주택공사(LH)는 임대주택 거주 대학생의 안정적 성장을 뒷받침하고자 한국장학재단에 기부장학금 3억 원을 기탁했다고 밝혔다.17일 서울 양재동 농수산물무역진흥센터(aT센터)에서 열린 '2025년 주거복지대전' 행사에서 형희재 공사 주거복지계획처장이 고영종 한국장학재단 상임이사한테 기부장학금을 전달했다.공사는 "2021년부터 임대주택 거주 대학생의 등록금·생활비 부담을 덜고, 안정적인 주거환경에서 학업을 이어갈 수 있도록 한국장학재단과 협력해 '푸른등대 한국토지주택공사 기부 장학사업'을 운영하고 있다. 현재까지 누적 기부장학금은 10억 원, 대학생 500명에게 전달됐다"라고 설명했다.이번에 기탁된 장학금은 공사 임대주택에 거주하는 대학생 가운데 보건복지부 고시 기준중위소득 70% 이하(학자금 지원구간 3구간 이하)인 저소득층을 대상으로 한다.가계소득과 학업성취도 등을 종합적으로 고려해 150명을 선발하며, 선발된 학생에게는 1인당 생활비 장학금 200만 원을 지원한다. 장학생 선발과 운영은 교육부 산하 준정부기관인 한국장학재단이 담당하며, 관련 절차는 공정하고 투명하게 진행될 예정이다.