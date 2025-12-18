재벌가 병역엔 '찬사', 김준형 아들 약속 이행엔 '관심 밖'?

큰사진보기 ▲11월 28일 오후 경남 창원시 진해구 해군사관학교 연병장에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 이재용 삼성전자 회장과 홍라희 리움미술관 명예관장이 이지호 신임 소위에게 경례를 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김준형 조국혁신당 의원이 페이스북에 공개한 사진. 입대하는 아들과 함께 논산 육군훈련소에서 찍었다고 밝혔다. ⓒ 김준형의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲병역의무 기피 유형 및 국외여행허가 의무 위반 통계 (자료 황희 민주당 의원실 제공) ⓒ 임병도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

최근 대한민국 재벌가 자녀들의 군 복무 소식이 연일 화제입니다. 이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호씨가 해군 장교로 임관했고, 박정희 전 대통령의 손자이자 박지만 EG 회장의 아들인 박세현씨는 해병대 훈련소를 수료했습니다.재벌 3·4세들의 현역 복무는 이제 낯선 풍경이 아닙니다. 앞서 최태원 SK그룹 회장의 차녀 최민정씨가 해군 장교로 임관해 아덴만 파병까지 다녀오며 큰 주목을 받기도 했습니다. 과거 재벌가 자녀들이 요리조리 군대를 빠져나가며 '신의 아들'이라 불리던 시절과는 확연히 다른 모습입니다. 이러한 변화는 긍정적이며, 많은 국민들의 큰 호감을 이끌어내고 있습니다.하지만 경계해야 할 부분도 있습니다. 재벌 3·4세 몇몇의 현역 복무가 마치 재벌가 전체의 도덕성 회복인 양 포장될 수 있다는 지적입니다.지난 2006년 KBS <시사기획 쌈: 파워엘리트, 병역을 말하다>가 보도한 재벌 총수 일가 병역 실태를 보면 삼성 73%, SK 57%, 한진 50%, LS 49%, 롯데 38%, 현대 28% 등으로 면제율이 상상을 초월했습니다. 당시 재벌가 평균 면제율은 33%로 일반인 평균(6.4%)의 5배가 넘었습니다. 20여 년이 지난 2025년, 과연 이 수치는 얼마나 개선됐을까요? 재벌가 전체에 대한 병역 이행 실태 전수조사가 필요한 이유입니다.이와 비슷하면서 다른 사례가 있습니다. 바로 조국혁신당 김준형 의원의 아들입니다. 지난 12월 15일, 조국혁신당 김준형 의원의 아들이 훈련소에 입소했습니다. 김 의원은 지난 총선 과정에서 자녀들의 미국 국적 문제로 거센 비난을 받았습니다.지난해 3월 26일 <조선일보>는 김 의원의 아들이 한국 국적을 포기하고 미국 국적을 취득했다고 단독 보도했고, 다수의 언론이 이를 인용 보도했습니다. 지난해 4월 2일 <뉴데일리>는 "[단독] '주한미군 철수' 말하더니 … 조국당 김준형, 부인·세 자녀 모두 美 국적 '극단의 위선''이라며 김 의원 일가를 신랄하게 비난했습니다.심지어 아들 학교 문제에 대해 거짓말을 했다는 의혹까지 제기되면서 김 의원이 공직선거법 위반 혐의로 수사를 받기도 했지만, 이후 '혐의 없음'으로 종결됐습니다. 당시 쏟아지는 의혹 속에서 김 의원은 "자녀들이 한국 국적을 회복하고 군 복무를 할 것"이라고 약속했습니다.그리고 그 약속은 지켜졌습니다. 미국 국적을 포기하고 대한민국 청년으로서 입대했습니다. 하지만 그를 비난했던 언론들의 관심은 싸늘하게 식었습니다. 일부 언론이 입대 소식을 전하긴 했지만, 의혹을 제기할 때 쏟아냈던 기사량과는 비교조차 되지 않았습니다.의혹만 과장되게, 이후 결과는 외면하는 한국 언론의 전형적인 모습입니다. 오히려 군복무 약속은 반드시 지켜야 한다는 사례이기에 더 비중 있게 다뤘으면 하는 아쉬움이 남습니다.물론, 재벌가와 고위층의 병역 이행이 자연스러워진 것은 다행스러운 일입니다. 하지만 여전히 사각지대는 존재합니다. '잠깐 여행 다녀올게요' 하고 사라진 뒤 돌아오지 않는 '꼼수'가 판을 치고 있기 때문입니다.더불어민주당 황희 의원이 병무청에서 받은 자료를 보면 충격적입니다. 병역 기피자는 2021년 517명에서 2024년 775명으로 매년 늘고 있습니다. 특히 '국외여행허가 의무 위반'으로 고발된 912명 중 71%인 648명이 '단기여행'을 핑계로 출국했습니다. 유학이나 이민이 아닌, 여행을 간다며 나간 뒤 그대로 잠적해버린 겁니다.더 큰 문제는 이들을 잡을 방법이 없다는 점입니다. 병무청 특별사법경찰의 수사권이 확대됐다고는 하지만, 해외 도피자 앞에서는 무용지물입니다. 최근 5년간 발생한 국외여행허가 위반 912건 중 85.5%인 780건이 '수사 중지' 상태입니다. 소재 파악이 안 되니 수사를 멈출 수밖에 없는 겁니다.국내 기피자들은 대부분 처벌받지만, 해외로 도피하면 사실상 처벌을 피할 수 있는 '유전무죄'의 현실입니다. 여권 무효화 조치도 실거주지를 모르면 소용이 없습니다. 돈 있고 빽 있는 자제들이 해외로 도피해 '수사 중지'라는 방패 뒤에 숨는 동안, 평범한 청년들만 묵묵히 병역의 의무를 지고 있는 셈입니다.엄밀히 따져, 병역은 '노블레스 오블리주'라는 거창한 단어로 포장할 자선 행위가 아닙니다. 대한민국 남성이라면 누구나 짊어져야 할 헌법상의 의무일 뿐입니다. 오히려 재벌가 자제들이 더 힘들고 어려운 병과를 자원하는 전통이 필요합니다. 유럽 왕실은 군 복무를 필수 경력으로 여기고 있습니다.재벌 회장의 아들이든, 국회의원의 아들이든, 평범한 서민의 아들이든, 군복을 입은 그 순간만큼은 모두 똑같은 대한민국의 군인이어야 합니다. 재벌 아들의 당연한 군 복무가 '뉴스'가 되지 않는 사회, 정치인의 약속 이행이 비난보다 더 크게 조명받는 사회, 무엇보다 '유전무죄 무전유죄'식 병역 면탈이 없는 사회가 돼야 합니다. 그것이 병역의 의무가 평등하게 적용되는 정의로운 사회의 첫걸음입니다.