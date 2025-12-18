"100km 거리보다 큰 글 사랑" 함께 만든 책 한 권

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲2024년 '1인 1책 프로젝트'를 통해 배지영 작가와 함께 글쓰기를 이어온 글담 동인들이, 그 성과를 모아 2025년에도 <글담> 출판기념회를 열었다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲당진시립중앙도서관 4층 와글와글 시끌벅적 도서관에서 출판 기념회를 열고, 참석한 독자들에게 책을 나누었다. ⓒ 김정아 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲<글담> 출판기념회를 계기로, 글담 동인은 2026년 두 번째 장을 함께 써 내려갈 새로운 참여자를 모집하고 있다. 글쓰기를 좋아하고 자신의 이야기를 나누고 싶은 시민이라면 누구나 참여할 수 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 13일, 필자를 포함한 <글담> 동인 '1인 1책 프로젝트' 2기 회원 9명이 함께 써 내려간 창간호 출간을 기념하는 출판기념회가 당진시립중앙도서관 와글와글시끌벅적 4층에서 열렸다. 출판 기념회에 참여한 <글담> 동인들은 지난해부터 1인 1책 프로젝트를 통해 배지영 작가와 함께 글쓰기를 이어온 2기 회원들이다.이날 행사장은 꽃다발과 글담 책, 그리고 오래 준비해 온 마음들이 소소하게 놓인 자리였다. 글담 출판기념회 현수막 아래, 동인들의 얼굴과 이름이 나란히 소개되었고, 테이블 위에는 책을 좋아하는 동인들이 조심스레 독자를 기다리고 있었다. <글담>이라는 이름처럼, 글로 마음을 나누고 담아내는 공동체의 시간이 고스란히 스며든 시간이었다.글담 동인들은 "글을 쓰는 사람들이 모인 곳, 각자의 이야기가 서로를 둘러싸며 더 큰 이야기가 되는 곳"을 지향한다. 세대와 직업, 삶의 결이 다른 이들이 모였지만, 글 앞에서는 모두가 초심자가 되었고, 서로의 문장을 읽는 순간에는 가장 성실한 독자가 되었다. 매달 이어진 글쓰기와 합평의 시간은 서툶을 견디는 연습이었고, 타인의 이야기에 귀 기울이는 훈련이기도 했다.창간호에 실린 글들은 저마다 다른 출발선에서 시작되었지만, 공통적으로 삶을 통과해 온 언어의 진정성을 품고 있다. 암 투병 이후 일상을 견디며 써 내려간 기록, 일상의 균열을 마주한 성찰, 관계와 감정의 미세한 결을 포착한 문장들이 한 권의 책 안에서 조용히 대화를 나눈다. 누군가에게는 위로가 되고, 누군가에게는 용기가 되며, 또 다른 누군가에게는 새로운 시작이 되기를 바라는 마음이 글담 책 곳곳에 배어 있다.김미경 글담 회장은 "매달 한 번, 당진까지 왕복 100km가 넘는 길을 달려왔다. 거리보다 컸던 것은 글에 대한 애정과 사람에 대한 마음이었다"며 "좋아하는 글을 매개로 서로의 이야기에 귀 기울일 수 있었기에 이 시간이 가능했다"고 소감을 전했다.출판기념회에 참석한 구름마중 회원은 "글의 끝은 언제나 또 다른 시작을 품고 있다"며 "함께 쓴 문장들이 글담이라는 이름 아래 한 권의 출판으로 이어져 감사하다"고 소감을 전했다. 이어 이호진 부회장은 "글을 함께 나눈다는 것은 참으로 설레는 과정이었다. 무엇보다 이번 창간호가 여러분의 하루에 작은 서툴러도 멈추지 않고 쓰는 힘을 글담에서 배웠다"며, 이 책이 독자의 하루에 작은 흔적이라도 남기길 바란다고 말했다.앞서 글담 동인들의 출판기념회는 결과보다 과정의 깊이가 먼저 떠오르는 자리였다. 각자의 삶에서 길어 올린 문장들은 함께 읽히고 다듬어지며 한 권의 책으로 완성되었고, 공공도서관이라는 공간에서 열린 이번 출판기념회는 글쓰기와 출판이 특별한 성취의 영역이 아니라, 평범한 시민의 일상 속에서 개인의 기록을 넘어 공동의 언어로 확장되는 순간을 담아냈다.한편, 글담 동인은 이번 창간호 출간을 계기로 지속적인 동인 활동과 정기적인 글쓰기를 이어갈 계획이다. '작은 글이 모여 책이 된다'는 취지 아래 운영되는 글담은, 30대부터 60대까지 다양한 세대와 삶의 경험을 지닌 시민들이 글을 쓰고 나누며 함께 성장해 온 지역 글쓰기 동인지다. 현재 글담 동인은 두 번째 장을 함께 써 내려갈 새로운 참여자를 모집 중이며, 글쓰기를 좋아하고 자신의 이야기를 나누고 싶은 시민이라면 누구나 참여할 수 있다.