올해 묵은내 다 털어내는 진주의 해넘이 명소

큰사진보기 ▲진양호 호반전망대, 해는 사라졌지만 빛은 남았다. 한 해를 보내는 마음도 이와 비슷하다. ⓒ 김종신 관련사진보기

"올해 나는, 잘 살아왔는가?"

[선학산 전망대]

큰사진보기 ▲선학산전망대, 해가 기울자 남강도 하루의 색을 바꿨다. 2026년을 앞두고, 도시는 조용히 숨을 고른다. ⓒ 김종신 관련사진보기

큰사진보기 ▲선학산전망대, 해가 기울자 남강도 하루의 색을 바꿨다. 2026년을 앞두고, 도시는 조용히 숨을 고른다. ⓒ 김종신 관련사진보기

[진양호 호반전망대]

큰사진보기 ▲진양호 호반전망대, 하늘의 색이 고스란히 물에 내려앉는다. 진양호에서는 생각도 천천히 가라앉는다. ⓒ 김종신 관련사진보기

큰사진보기 ▲진양호 무장애길, 힐링 로드길은 깊은 숲속을 따라 놓인 길을 걷노라면 진양호가 벗이 되고 숲의 맑은 기운이 올해의 묵은내를 씻어준다. ⓒ 김종신 관련사진보기

큰사진보기 ▲진양호 호반전망대, 하늘의 색이 고스란히 물에 내려앉는다. 진양호에서는 생각도 천천히 가라앉는다. ⓒ 김종신 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 에나 이야기꾼 해찬솔 개인블로그에도 실립니다.

해가 지는 방향으로 절로 고개가 돌아가는 12월이다. 2026년을 앞두고 서 있는 지금, 나는 또 한 번 같은 질문을 꺼내 든다.해넘이를 보러 멀리 떠나는 이들도 많다. 진주에 사는 나는 굳이 도시를 벗어나지 않는다. 남강이 도심을 감싸 흐르고, 진양호가 하루의 끝을 고요히 받아주는 진주는 한 해를 돌아보기에 충분한 풍경을 품고 있다. 올해도 변함없이 진주의 해넘이 명소 두 곳을 찾았다. 선학산 전망대와 진양호 호반전망대다.도심 위에서 하루를 접다선학산 전망대에 오르는 길은 짧지만, 풍경은 깊다. 전망대에 이르면 남강이 도심을 휘돌아 흐르는 모습이 한눈에 들어온다. 다리 위로 이어진 차량 불빛, 차분히 정리된 진주성과 도심의 윤곽, 너머로 겹겹이 포개진 산 능선이 서서히 노을에 잠긴다.해가 서쪽으로 기울수록 강물은 황금빛으로 물들고, 진주성 일대는 그림자만 남긴 채 하루를 정리한다. 소나무 사이로 스며드는 붉은 햇살은 잠시 머물다 이내 사라진다. 짧은 순간이 유난히 오래 기억에 남는다. 선학산 전망대 해넘이는 화려함보다 도시에서 살아온 시간을 조용히 정리해 주는 풍경에 가깝다.물과 하늘이 만나는 자리선학산이 도심의 해넘이라면, 진양호는 마음의 해넘이다. 숲길을 지나 전망대에 서면 시야는 단숨에 열리고, 호수는 하늘의 색을 고스란히 받아낸다. 해가 낮아질수록 수면 위로 길게 번지는 빛은 하루의 마지막 숨결처럼 느리다.시간 여유가 있다면 무장애길, 힐링 로드 덱길을 걸어도 좋다. 깊은 숲 속을 따라 놓인 길을 걷노라면 진양호가 벗이 되고 숲의 맑은 기운이 올해의 묵은 내를 씻어준다. 벤치에 앉아 바라보는 진양호의 노을은 서두르지 않는다.붉음과 금빛, 그리고 서서히 스며드는 어둠이 차례로 자리를 바꾼다. 드라마 촬영지라는 설명이 필요 없을 만큼, 이곳의 해넘이는 이미 충분히 완성된 장면이다. 복잡했던 생각들이 물결처럼 가라앉고, 한 해의 무게도 함께 내려놓게 된다.멀리 가지 않아도 좋다. 선학산에서 도시의 시간을 돌아보고, 진양호에서 마음을 씻어내면 한 해의 마침표로 충분하다. 해는 매년 같은 방향으로 지지만, 그 해를 바라보는 마음은 늘 다르다. 나는 올해도 진주의 해넘이를 믿는다. 말없이, 그러나 분명하게 한 해를 정리해 주는 풍경이 여기 있다.1. 선학산 전망대① 진주시 도심 인접, 봉황교·연암도서관 인근② 도보 소요 : 주요 접근 지점에서 약 20분③ 봉황교 아래 주차장 : 무료2. 진양호 호반전망대① 진양호공원 내 동물원 앞 주차장, 차량 접근 편리(무료)② 추천 시간 : 일몰 30분 전 도착③ 시간 여유 있으면 무장애길 힐링 로드 덱길을 걸어도 좋음.