25.12.18 09:29최종 업데이트 25.12.18 09:29

국힘 출신 인천공항공사 사장의 SNS 항명, '속보'까지 띄운 언론

이학재 인천공항공사 사장 '항명'에 보수 언론 잇따라 집중 보도... <세계일보>는 '속보'까지 붙여

국토교통부 기관 업무 보고 자리에서 이재명 대통령의 질문에 답하고 있는 이학재 인천공항공사 사장
국토교통부 기관 업무 보고 자리에서 이재명 대통령의 질문에 답하고 있는 이학재 인천공항공사 사장 ⓒ KTV 유튜브 갈무리

<조선일보>와 <중앙일보>, <세계일보> 등 보수, 경제 언론들이 국민의힘 출신인 이학재 인천공항공사 사장의 '공개 항명'을 집중 보도하고 나섰다. 이 사장이 페이스북에서 임명권자인 이재명 대통령을 정면 비판하는 등 '언론 플레이'를 강행하고 있다는 지적이 나오는데, 언론들이 이를 부추기는 모양새다.

이학재 인천공항공사 사장은 지난 12월 대통령 업무보고 자리에서 불법외화반출 문제 등에 '동문서답'을 하면서 이 대통령으로부터 "업무 파악이 제대로 안 돼 있다"며 공개 질타를 받았다. 이 사장은 전직 대통령 윤석열씨가 대통령 재임 시절 임명한 국민의힘 출신 정치인이다. 이 사장은 지난 14일 자신의 페이스북에 "힐난 당했다"면서 이 대통령의 질타에 반박하는 글을 올렸다. 그는 이 글에서 "책갈피에 달러를 숨기면 검색되지 않는다는 사실이 알려졌다"며 임명권자인 대통령에게 반기를 들었다.

이날 이 사장의 페이스북은 삽시간에 언론 보도로 퍼지기 시작했다. <오마이뉴스>가 한국언론진흥재단이 운영하는 '빅카인즈'를 통해 키워드 검색(이학재, 페이스북)을 해본 결과, 14일 이 사장의 페이스북 글을 그대로 인용한 '스트레이트'성 기사(육하원칙에 맞춰 객관적으로 사건을 전하는 기사)는 무려 30건에 달했다.

<조선일보>와 <중앙일보>, <문화일보>, <서울경제>, <한국경제>, <국민일보> 등이 이 사장의 페이스북을 그대로 받아 적었고, <세계일보>는 '속보'([속보] 이학재 인천공항 사장 "책갈피 달러 검색은 공항공사 업무 아냐")까지 띄우면서 이 사장의 글을 집중 보도했다. <세계일보>는 이날 이 사장의 페이스북 글을 1건 더 보도(인천공항사장 "직원도 모르는 '책갈피 달러' 온세상 알려져 걱정")하기도 헀다.

14일 이학재 인천공항공사 사장이 페이스북에 글을 올리자, 세계일보는 '속보'를 띄우며 해당 페이스북글을 퍼날랐다.
14일 이학재 인천공항공사 사장이 페이스북에 글을 올리자, 세계일보는 '속보'를 띄우며 해당 페이스북글을 퍼날랐다. ⓒ 세계일보 캡쳐

공항공사 업무 질의에 '동문서답'하는 공기업 사장이 오히려 임명권자인 대통령을 향해 '항명' 수준의 글을 올린 것이라는 지적이 나오는데, 이 같은 내용을 짚은 보도는 1건도 없었다. <디지털타임즈>는 오히려 14일 칼럼([짚어봅시다] 공식 석상 잇단 공개 면박…시험대 오른 '대통령의 입')을 통해 "외화를 '책갈피'처럼 이용해 반출한다는 예시를 구체적으로 말한 것은 밀반입 수법을 공개한 셈이 돼 버렸다"며 이 사장의 편을 들고 나섰다.

이 사장은 16일 기자간담회를 연 것에 더해 17일에도 페이스북에 글을 올리며 여론전을 펼쳤다. 이 사장은 17일 페이스북을 통해 관세청과 인천공항공사가 외화밀반출 단속 업무와 관련해 MOU를 맺은 사실이 알려져 비판이 나온 것에 대해 "법적 책임은 관세청에 있다"고 주장했다. 그러면서 그는 "사실에 입각한 정확한 보고를 해 줄 것을 국정최고책임자의 참모들께 당부드린다"는 말까지 남겼다. 당시 그는 국회 상임위 전체회의장에 출석한 자리에서 이 같은 글을 올렸다.

이날 이 사장의 페이스북 글을 단순 인용한 스트레이트성 기사는 총 6건에 나왔다. <중앙일보>와 <세계일보>, <한국경제>, <국민일보>, <디지털타임스>가 스트레이트 보도를 했다. <파이낸셜뉴스>(이재명-이학재 '외화 밀반출' 2라운드... "뒤에서 딴소리" vs "관세청이 책임")와 <디지털타임스>(李대통령-인천공항 사장, '책갈피 달러' 놓고 공개 신경전)는 아예 기사 제목을 이 대통령과 이 사장을 1대 1 구도로 만들고, "날을 세웠다", "신경전 양상" 등의 표현으로 '논란'을 부추겼다.

이들 언론을 비롯해 야권 일부에서는 이 대통령이 국민의힘 출신 공기업 사장을 공개 질책한 것을 문제삼고 있지만, 업무 보고 자리에서 질책을 듣는 건 민주당 출신 인사들도 마찬가지다.

17일 국회 국토교통위원회 전체회의에서 복기왕 의원은 이 사장의 페이스북을 두고 "기관장으로서 적절한 태도냐"라고 비판했고 김윤덕 국토부 장관도 "공기업의 대표가 마치 대통령이 외화 밀반출에 대한 기술을 몰랐던 걸 대외적으로 가르쳐 준 꼴이라고 하는 발언은 상당히 문제가 있는 것으로 파악하고 있다"고 지적했다.

이규연 대통령실 홍보소통수석도 17일 'MBC 권순표의 뉴스하이킥'에 출연해 "언급되는 거 자체가 바람직하지 않다"면서 "본인 능력이 그렇게 좋지 않은 것을 전 정권에서 임명됐다는 거 하나 가지고 방패로 막고 있는 것 아닌가"라고 밝혔다.

