국힘 출신 인천공항공사 사장의 SNS 항명, '속보'까지 띄운 언론

큰사진보기 ▲국토교통부 기관 업무 보고 자리에서 이재명 대통령의 질문에 답하고 있는 이학재 인천공항공사 사장 ⓒ KTV 유튜브 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲14일 이학재 인천공항공사 사장이 페이스북에 글을 올리자, 세계일보는 '속보'를 띄우며 해당 페이스북글을 퍼날랐다. ⓒ 세계일보 캡쳐 관련사진보기

<조선일보>와 <중앙일보>, <세계일보> 등 보수, 경제 언론들이 국민의힘 출신인 이학재 인천공항공사 사장의 '공개 항명'을 집중 보도하고 나섰다. 이 사장이 페이스북에서 임명권자인 이재명 대통령을 정면 비판하는 등 '언론 플레이'를 강행하고 있다는 지적이 나오는데, 언론들이 이를 부추기는 모양새다.이학재 인천공항공사 사장은 지난 12월 대통령 업무보고 자리에서 불법외화반출 문제 등에 '동문서답'을 하면서 이 대통령으로부터 "업무 파악이 제대로 안 돼 있다"며 공개 질타를 받았다. 이 사장은 전직 대통령 윤석열씨가 대통령 재임 시절 임명한 국민의힘 출신 정치인이다. 이 사장은 지난 14일 자신의 페이스북에 "힐난 당했다"면서 이 대통령의 질타에 반박하는 글을 올렸다. 그는 이 글에서 "책갈피에 달러를 숨기면 검색되지 않는다는 사실이 알려졌다"며 임명권자인 대통령에게 반기를 들었다.이날 이 사장의 페이스북은 삽시간에 언론 보도로 퍼지기 시작했다. <오마이뉴스>가 한국언론진흥재단이 운영하는 '빅카인즈'를 통해 키워드 검색(이학재, 페이스북)을 해본 결과, 14일 이 사장의 페이스북 글을 그대로 인용한 '스트레이트'성 기사(육하원칙에 맞춰 객관적으로 사건을 전하는 기사)는 무려 30건에 달했다.<조선일보>와 <중앙일보>, <문화일보>, <서울경제>, <한국경제>, <국민일보> 등이 이 사장의 페이스북을 그대로 받아 적었고, <세계일보>는 '속보'([속보] 이학재 인천공항 사장 "책갈피 달러 검색은 공항공사 업무 아냐")까지 띄우면서 이 사장의 글을 집중 보도했다. <세계일보>는 이날 이 사장의 페이스북 글을 1건 더 보도(인천공항사장 "직원도 모르는 '책갈피 달러' 온세상 알려져 걱정")하기도 헀다.공항공사 업무 질의에 '동문서답'하는 공기업 사장이 오히려 임명권자인 대통령을 향해 '항명' 수준의 글을 올린 것이라는 지적이 나오는데, 이 같은 내용을 짚은 보도는 1건도 없었다. <디지털타임즈>는 오히려 14일 칼럼([짚어봅시다] 공식 석상 잇단 공개 면박…시험대 오른 '대통령의 입')을 통해 "외화를 '책갈피'처럼 이용해 반출한다는 예시를 구체적으로 말한 것은 밀반입 수법을 공개한 셈이 돼 버렸다"며 이 사장의 편을 들고 나섰다.이 사장은 16일 기자간담회를 연 것에 더해 17일에도 페이스북에 글을 올리며 여론전을 펼쳤다. 이 사장은 17일 페이스북을 통해 관세청과 인천공항공사가 외화밀반출 단속 업무와 관련해 MOU를 맺은 사실이 알려져 비판이 나온 것에 대해 "법적 책임은 관세청에 있다"고 주장했다. 그러면서 그는 "사실에 입각한 정확한 보고를 해 줄 것을 국정최고책임자의 참모들께 당부드린다"는 말까지 남겼다. 당시 그는 국회 상임위 전체회의장에 출석한 자리에서 이 같은 글을 올렸다.이날 이 사장의 페이스북 글을 단순 인용한 스트레이트성 기사는 총 6건에 나왔다. <중앙일보>와 <세계일보>, <한국경제>, <국민일보>, <디지털타임스>가 스트레이트 보도를 했다. <파이낸셜뉴스>(이재명-이학재 '외화 밀반출' 2라운드... "뒤에서 딴소리" vs "관세청이 책임")와 <디지털타임스>(李대통령-인천공항 사장, '책갈피 달러' 놓고 공개 신경전)는 아예 기사 제목을 이 대통령과 이 사장을 1대 1 구도로 만들고, "날을 세웠다", "신경전 양상" 등의 표현으로 '논란'을 부추겼다.이들 언론을 비롯해 야권 일부에서는 이 대통령이 국민의힘 출신 공기업 사장을 공개 질책한 것을 문제삼고 있지만, 업무 보고 자리에서 질책을 듣는 건 민주당 출신 인사들도 마찬가지다.17일 국회 국토교통위원회 전체회의에서 복기왕 의원은 이 사장의 페이스북을 두고 "기관장으로서 적절한 태도냐"라고 비판했고 김윤덕 국토부 장관도 "공기업의 대표가 마치 대통령이 외화 밀반출에 대한 기술을 몰랐던 걸 대외적으로 가르쳐 준 꼴이라고 하는 발언은 상당히 문제가 있는 것으로 파악하고 있다"고 지적했다.이규연 대통령실 홍보소통수석도 17일 'MBC 권순표의 뉴스하이킥'에 출연해 "언급되는 거 자체가 바람직하지 않다"면서 "본인 능력이 그렇게 좋지 않은 것을 전 정권에서 임명됐다는 거 하나 가지고 방패로 막고 있는 것 아닌가"라고 밝혔다.