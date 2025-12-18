이규섭 진주시의원 "자발적 왕따라도 질문 포기하지 않겠다"

큰사진보기 ▲이규섭 시의원 “특수교육은 돌봄이고, 돌봄은 일자리다" ⓒ 이규섭 관련사진보기

- 시의원은 스스로를 '대신 질문하는 자리'라고 표현해 왔습니다. 하지만 시민 입장에서는 질문만 하고 결과를 만들지 못하는 정치로 보일 위험도 있습니다.

- 지난해 12월 3일 안락공원 조례안 표결에서 반대표를 던졌습니다. 다수의 판단과 다를 때, 개인 의원의 반대는 어떤 의미를 가진다고 보십니까?

- '걷는 정치'를 강조해 왔지만 모든 정책을 현장 체험으로 판단할 수는 없다는 반론도 있습니다.

- 특수교육과 신설을 '국가 책임'이라고 규정했습니다. 그렇다면 지자체와 시의회는 어디까지 책임져야 한다고 보십니까?

"특수교육은 단기간 대책이 통하지 않습니다. 교사 한 명이 여러 명을 동시에 맡기 어려운 영역이고, 1대1 또는 소수 매칭이 필요한 경우가 많습니다."

"산불 이후 특별재난지역 건의는 있었지만, 이렇게 사전 준비를 거쳐 지역의 구조적 문제를 의제로 발굴해 대정부 건의안까지 간 사례는 처음입니다."

"학령인구 감소를 이유로 교원 양성 정원을 묶어왔지만, 특수교육은 예외적으로 봐야 합니다. 수요는 줄지 않았고, 오히려 늘고 있습니다."

"돌봄 노동을 고령 여성의 일로만 인식하는 시각을 바꿔야 합니다. 청년들이 전문성을 갖고 사회적 가치를 실현하는 직업으로 선택할 수 있어야 합니다."

- 배고픔엔 증명서가 없다'는 발언은 공감을 얻었지만, 재정 부담과 형평성 문제를 우려하는 목소리도 있습니다.

- 스스로를 '자발적 왕따'라고 표현했습니다. 정치에서의 고립은 영향력 상실로 이어질 수도 있습니다.

- 시민들이 '정치는 다 똑같다'고 말할 때, 그 범주에서 벗어나 있다고 생각하십니까?

"장애인의 이야기는 너무 자주 감동 코드로 끝납니다. 눈물 나면 끝이고, 박수 치면 끝이죠. 하지만 권리는 감동으로 보장되지 않습니다. 제도와 정책으로 보장돼야 합니다. 학교는 지어주는 선물이 아니라, 아이들이 당연히 다닐 수 있어야 하는 공간이어야 합니다."

2022년 '에나 일꾼'을 슬로건으로 내걸고 신안·평거 지역 초선의원으로 의회에 입성한 이규섭(57) 진주시의원이 3년간의 의정활동을 정리하며, 경상국립대학교 특수교육과 신설을 촉구하는 대정부 건의에 나섰다. 지난 16일, 이 의원을 만나 그간의 의정활동에 대해 이야기를 나눴다."그런 비판이 있다는 걸 알고 있습니다. 하지만 질문 없는 결과가 더 위험합니다. 검증되지 않은 결과는 결국 시민에게 피해로 돌아옵니다. 저는 질문이 결과를 늦추는 게 아니라 결과를 제대로 만들기 위한 과정이라고 생각합니다. 모든 제동이 반대는 아닙니다. 확인되지 않은 상태에서 밀어붙이는 것이 더 큰 문제입니다. 속도를 늦추는 것과 방향을 바꾸는 것은 분명히 다릅니다.""22명 중 3명만 반대표를 던졌으니 숫자로는 졌다고 볼 수 있습니다. 하지만 기록으로는 남습니다. 시민들이 '그때 왜 문제를 제기하지 않았느냐'고 물을 때, 저는 그 질문에 답할 수 있어야 한다고 생각합니다. 정치가 행정의 속도를 그대로 따라가는 순간, 의회의 확인 기능은 사라집니다. 의회가 검증을 포기하면 견제는 형식만 남게 됩니다.""맞는 말입니다. 그래서 저는 경험만으로 결정하지 않습니다. 다만 경험 없이 결정하는 것은 더 위험하다고 봅니다. 현장은 출발점이지 결론이 아닙니다. 그래도 시민들이 호소하는 목소리와 고통에 민감하게 반응하는 것은 정치인의 기본 역할이라고 생각합니다.민원은 중요합니다. 하지만 민원이 없다고 문제가 없는 것은 아닙니다. 특히 장애인의 이동권이나 접근성 문제는 기본적인 절차조차 알지 못해 민원 제기 자체가 어려운 경우가 많습니다.""국가 책임을 강조한다고 해서 지방의 역할이 사라지는 것은 아닙니다. 문제를 드러내고, 근거를 만들고, 지속적으로 요구하는 것 역시 지방의 책무입니다. 특수교육은 수요가 줄어드는 영역이 아닙니다. 오히려 더 정교한 지원이 필요한 분야입니다. 같은 기준을 적용하는 것 자체가 불평등일 수 있습니다."2023년 한국국제대학교 폐교로 서부경남 지역은 특수교육 전문 인력을 양성할 유일한 통로를 잃었다. 진주에 등록된 발달장애인은 약 2천 명, 서부경남 9개 시·군 전체로는 5700여 명에 이르지만 이를 감당할 특수교사와 돌봄 인력은 턱없이 부족한 상황이다.이 의원은 이 문제를 '인력 양성의 단절'로 규정한다. 대학 과정에서 지속적으로 인력을 배출하지 못하면, 돌봄 공백은 시간이 지날수록 더 커질 수밖에 없다는 판단이다.이규섭 의원이 주도한 '경상국립대학교 특수교육과 신설 촉구 대정부 건의안'은 지난 3일 진주시의회 본회의에서 만장일치로 채택됐다. 해당 건의안은 교육부와 대통령실, 국회 교육위원회로 전달됐으며, 교육부 내부에서도 특수교육정책과를 거쳐 관련 부서로 이송됐다.그는 곧바로 교육부를 찾기보다 관련 부서와 단계적으로 접촉하며 공감대를 쌓는 방식을 택했다. 이 의원은 경상국립대를 '서부경남 거점 국립대학'으로 규정한다. 특수교육과 신설은 특정 지역의 이해관계가 아니라, 지역 균형과 국가 책임의 문제라는 설명이다.그는 기존 정원 조정 없이 특례 방식으로 학과를 신설해야 한다고 주장한다. 이는 교원 양성 체계를 흔들지 않으면서도, 지역의 긴급한 돌봄 수요에 대응할 수 있는 현실적인 대안이라는 설명이다.이규섭 의원은 특수교육 문제를 교육이나 복지의 영역에만 가두지 않는다. 그는 이를 청년 일자리와 지역 지속가능성의 문제로 확장해 바라본다."남용 가능성만을 이유로 제도를 막는다면, 가장 절박한 사람은 언제나 배제됩니다. 관리의 문제를 이유로 지원 자체를 부정해서는 안 됩니다. 저는 가장 약한 고리를 기준으로 삼아야 한다고 생각합니다. 복지는 효율의 문제가 아니라 기준의 문제입니다.""영향력은 숫자에서만 나오는 건 아니라고 봅니다. 질문 하나가 정책을 바꾸는 경우도 있습니다. 저는 그 가능성을 믿습니다. 타협은 필요하지만, 확인 없는 타협은 책임 회피라고 생각합니다.""저도 정치인입니다. 다르다고 말할 수는 없습니다. 다만 적어도 질문을 포기하지 않는 정치인은 되고 싶습니다. 큰 일을 한 정치인보다는, 최소한 현장을 확인하는 정치인으로 기억됐으면 합니다."이 의원은 자신의 정치 스타일을 '말보다 결과'라고 정의한다. 무리를 지어 정치하면 편할 수는 있지만, 그만큼 판단이 흐려질 수 있다는 이유에서다.인터뷰 말미, 그는 최근 본 드라마 이야기를 꺼냈다.그는 개인의 선의나 일회성 관심에 기대는 방식으로는 구조를 바꿀 수 없다고 말했다. 드라마는 끝났지만, 현실의 특수학교 설립과 돌봄 공백 문제는 여전히 현재진행형이다. 질문을 멈추지 않겠다는 그의 정치는 아직 진행 중이다.