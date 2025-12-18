"법적 구속력 없는 가이드라인, 혼란만 초래" 가맹사업법 개정 목소리

큰사진보기 ▲공정경제 정책토룐회 발표자와 토론자 기념사진 ⓒ 정갑수 관련사진보기

2025년 인천광역시 공정경제 정책토론회가 인천소상공인종합지원센터와 이순학 인천시의원이 공동 주관·주최로 지난 16일 오후 3시, 인천광역시의회 산업경제위원회 회의실에서 열렸다.이날 토론회에 앞서 이순학 시의원과 유지원 인천소상공인종합지원센터장은 인사말을 전했으며, 황규훈 인천소상공인연합회장은 축사를 통해 토론회의 의미를 강조했다. 이명규 인천시의회 산업경제위원회 위원은 "구체적이고 현실적인 실행 방안이 도출되길 기대한다"고 밝혔다.본격적인 발제에서는 '지속가능한 가맹사업을 위한 구입강제품목 개선방안'을 주제로 권정순 변호사가 발표에 나섰다.권 변호사는 "현행 '가맹사업 거래의 공정화에 관한 법률'에는 필수품목에 대한 명시적인 정의 규정이 존재하지 않는다"며 "공정거래위원회가 구입강제품목의 종류, 공급가격 산정 방식, 계약서 기재 방식 등에 대한 가이드라인을 발표하긴 했지만, 해당 가이드라인은 법적 구속력이 없고 법 위반 판단 기준으로도 적용되지 않는다는 점을 명시하고 있어 향후 혼란을 초래할 수 있다"고 지적했다. 이어 "이를 즉각 수정할 필요가 있다"고 강조했다.또한 권 변호사는 "2025년 4월 이강일 국회의원이 대표 발의한 가맹사업법 개정안에는 필수품목에 대한 명시적 정의 규정을 신설하는 내용이 포함돼 있다"며 입법 필요성을 언급했다.첫 번째 토론자로 나선 성연숙 맘스터치가맹점주협의회장은 현장의 어려움을 토로했다. 성 회장은 "가맹본부와 필수품목에 대해 협의했음에도 그 내용을 일방적으로 파기한 가맹본부와 법적 분쟁을 벌이고 있다"며 "항소심에서 패소한 뒤 현재 상고심이 진행 중"이라고 설명했다.이어 "문제의 핵심은 구입강제품목의 개수보다도 공급가격으로, 많게는 2~3배에 이르는 폭리를 취하고 있다는 점"이라며 "이로 인해 점주들이 매출의 15%에 해당하는 이익조차 가져가지 못하는 현실"이라고 호소했다.박호진 (사)한국프랜차이즈산업협회 사무총장은 가맹본부 측 입장을 설명했다. 그는 "현재 1만 2,000여 개의 가맹 브랜드가 존재하는 가운데, 가맹사업법은 가맹본부가 가맹점주에게 특정 물품이나 공급처를 지정해 구입을 강제하는 행위를 불공정거래행위로 규정하고 있다"고 말했다.다만 "상품·서비스의 균질성을 유지하기 위해 예외적으로 3가지 요건을 모두 충족하는 경우에만 허용하고 있으며, 이를 위반할 경우 강력한 처벌이 이뤄진다"고 덧붙였다. 실제로 "2025년 기준 던킨은 21억 원, 메가커피는 23억 원, 프랭크버거는 6억 4000만 원의 과징금 및 과태료를 부과받았다"고 설명했다.세 번째 토론자인 박승미 전국가맹점주협의회 정책위원장은 필수품목 관련 주요 분쟁 사례를 소개하며 해외 사례를 비교했다. 박 위원장은 "글로벌 기업 버거킹의 경우 미국에서는 가맹점주로부터 로열티 4.5%와 광고비 4%만을 수취한다"며 "반면 국내에서는 로열티 6%, 광고비 4.5%, 물류마진 4.9%, 물류비 2.4%를 더해 총 17.8%를 부담하고 있어 미국의 두 배 이상"이라고 지적했다. 이어 "가격 인상이나 품목 확대 등 거래 조건을 일방적으로 통보하는 방식이 가맹점주의 경제적 종속성을 더욱 심화시키고 있다"고 주장했다.마지막 토론자로 나선 김지수 공정거래위원회 가맹거래정책과 행정사무관은 "정책토론회를 마련해 준 이순학 시의원과 유지원 센터장에게 감사드린다"며 "발제자와 토론자들의 의견을 종합적으로 검토하고, 가맹사업 구입강제품목 거래행위 실태조사 요약보고서 등 귀중한 자료도 면밀히 살펴보겠다"고 밝혔다.아울러 "가맹본부가 필수품목 가격을 인상할 경우 가맹점주와 협의하도록 유도하고, 제도 개선 방안 역시 이행 현안 점검을 통해 지속적으로 소통하며 협의·조정이 가능하도록 하겠다"고 말했다.이후 참석자들의 질의응답이 이어졌으며, 다양한 현장 의견이 오갔다. 토론회를 마무리하며 이순학 시의원은 "가맹본부와 가맹점주는 경제공동체"라며 "상호 협의와 협력을 통해 지속가능한 상생 관계가 형성되길 바란다"고 밝혔다.