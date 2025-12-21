"학교는 빠르고, 지원은 없다"... 교육 사각지대 '느린학습자'

큰사진보기 ▲<정신병동에도 아침이 와요> 드라마 속 느린학습자 등장인물 ‘병희’<정신병동에도 아침이 와요> 프로덕션 비하인드 스틸컷 (사진 제공=넷플릭스) ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

AD

- 아직 대중에게는 '느린학습자'라는 단어가 낯설다. 어떻게 정의하나.

송연숙 이사장(아래 송)

- 학교 현장에서 아이들이 겪는 가장 큰 어려움은 무엇인가.

송

신순옥 대표(아래 신)

- 느린학습자를 지원하는 법안(기초학력보장법 등)이 있지 않나.

송

신

- 부모님들이 겪는 고립감도 상당할 것 같다.

신

송

- 변화를 위해 우리 사회에 필요한 것은 무엇인가.

송

신

덧붙이는 글 | 이 기사는 경희대학교 후마니타스칼리지 <세계와 시민> 강의에서 '느린학습자(경계선 지능인)'를 주제로 활동한 <강소연, 임현웅, 이시은, 장채윤, Quan Xiangjun>의 글로벌 시티즌 프로젝트 활동의 결과를 담은 기사입니다.

넷플릭스 오리지널 시리즈 <정신병동에도 아침이 와요>에는 파일럿을 꿈꾸는 고등학생 병희(김주아 분)가 등장한다. 그의 앞에 놓인 현실은 냉혹하다. 성적이 낮다는 이유로 선생님은 꿈을 무시한 채 취업반을 강요하고, 친구들은 그를 "눈치 없다"며 조롱한다.배우고 싶은 열망은 크지만 따라주지 않는 학습 속도, 그리고 주변의 차가운 시선에 갇혀 결국 스스로를 해치기까지 하는 병희. 그는 게으른 것도, 지능이 낮은 것도 아니다. 단지 남들보다 조금 천천히 배우는 '느린학습자(경계선 지능인)'일 뿐이다.'느린학습자'란 지능지수(IQ)가 71~84 사이로, 지적장애(IQ 70 이하)에는 해당하지 않지만 평균 지능보다는 조금 낮은 사람들을 말한다. 장애와 비장애의 경계에 있어 법적인 지원을 받지 못하는 이들은 우리 사회 곳곳에 투명 인간처럼 존재한다.국회입법조사처(2023) 자료에 따르면, 지능 정규분포 곡선을 적용했을 때 국내 느린학습자는 전체 인구의 약 13.6%(약 697만 명)로 추정된다. 이를 학령기 아동에 대입하면 약 80만 명, 즉 한 교실(25명 기준)당 3~4명꼴로 우리 아이들 곁에 존재하는 셈이다.이들은 지적장애 지원 체계에는 포함되지 않고, 일반 교육에서도 충분한 맞춤형 지원을 받기 어려워 교육·복지의 사각지대에 놓이기 쉽다. 이들이 처한 현실을 확인하기 위해, 현재 활발히 활동 중인 당사자 단체들의 목소리에 귀를 기울였다.현재 전국에는 '전국느린학습자부모연대'를 비롯해 30여 개의 지역 커뮤니티와 자조 모임이 존재한다. 본 기사에서는 그중 현장의 생생한 목소리를 듣기 위해 지난 11월 10일과 11일, 사단법인 느린학습자시민회 송연숙 이사장과 느린학습자 부모회 하랑 & 함께하랑 사회적협동조합 신순옥 대표를 화상(Zoom)으로 만났다.두 단체 모두 이 문제가 아이의 유전적 결함이 아닌, '사회적 구조'의 문제임을 강조했다.다음은 두 대표와의 일문일답이다.: "단순히 IQ 숫자로만 규정할 수 없다. 우리는 이들을 '생애주기 전반에 걸쳐 천천히 배우는 사람들'이라고 정의한다. 인지 능력뿐만 아니라 사회적 상황을 파악하고 대처하는 데에도 시간이 더 필요하다. 10대 학생부터 50대 중년까지 전 세대에 걸쳐 존재하지만, 가장 시급한 건 학교라는 '속도 경쟁'에 내던져진 학령기 아이들이다.": "어디에도 속하지 못하는 '이방인' 취급을 받는다. 일반 학급에서는 진도가 너무 빨라 따라가기 버겁고, 도움을 받으려 특수학급에 가면 '너는 지시 수행도 잘하고 멀쩡한데 왜 왔느냐'는 눈총을 받는다. 일반 교육과 특수 교육 그 어디에서도 환영받지 못하고 '핑퐁 게임'처럼 이리저리 치이는 것이 현실이다.": "속도의 차이가 너무 크다. 학교 수업 40~50분 동안 쏟아지는 지식의 70%가 아이에게는 그저 흘러가는 소음처럼 휘발된다. 알림장에 적힌 준비물 챙기기 같은 사소한 과업조차 누군가의 코칭 없이는 수행하기 어렵다. 하지만 학교는 너무 빠르고, 아이를 기다려줄 여유가 없다.": "법은 있지만, 현장에는 '컨트롤 타워'가 없다. 현재의 지원 체계는 대부분 학교 밖 센터에 머물러 있다. 정작 아이가 매일 생활하는 교실 안에는 전문가도, 매뉴얼도 없다. 아이는 학교 안에 있는데 왜 지원은 학교 밖에서 찾아오라고 하는가. 학교 내부 시스템을 근본적으로 개선하지 않는 한, 밑 빠진 독에 물 붓기다.": "교사 개개인의 '선한 마음'에만 기대야 하는 구조도 문제다. 교육청 차원의 통합된 매뉴얼이 없다 보니, 담임 선생님이 관심을 두면 지원을 받고, 아니면 방치된다. 아이의 교육권이 선생님의 재량에 따라 복불복으로 결정되는 셈이다.": "가장 힘든 건 '엄마 탓'으로 돌리는 사회적 시선이다. 학교에서 아이가 적응을 못 하면 '가정에서 지도를 안 해서 그렇다', '방임 아니냐'는 비난이 부모에게 쏟아진다. 정보는 없고 비난만 있는 상황에서 부모는 죄인이 된다. 양육의 고통과 경제적 부담, 미래에 대한 불안감을 오롯이 혼자 감내해야 하는 것이 가장 서글프다.": "이는 명백한 '교육의 외주화'다. 학교가 교육적 기능을 포기하고, '병원에 가서 검사받아 보라'는 통보만 남긴 채 뒷짐을 지고 있다. 공교육이 멈춘 자리에서 부모는 반강제적으로 전문가가 되어야 하고, 무한 책임의 굴레를 쓰게 된다.": "기초 연구가 시급하다. 현재 느린학습자 관련 논문이 55편 남짓에 불과하다. 이들의 특성이 무엇인지, 어떤 교육이 효과적인지 검증된 데이터가 없다. 연구를 통해 제대로 된 매뉴얼을 만들고, 이를 학교 현장에 적용해야 한다.": "인식의 전환이다. 어렸을 때 지원을 받지 못해 건강한 사회인이 되지 못하면, 결국 더 큰 사회적 비용으로 돌아온다. 장애와 비장애라는 이분법적 잣대 대신, 어려움이 있는 곳에 손을 내밀어 주는 포용력 있는 사회가 되었으면 한다."불과 십수 년 전만 해도 ADHD(주의력결핍 과잉행동장애) 아동들은 '버릇없는 아이'라는 오해 속에 갇혀 있었다. 하지만 사회적 인식이 변화하면서 이제 그들은 '배려와 치료가 필요한 아이'로 존중받는다.느린학습자가 서 있는 곳은 바로 그 변화의 기로다. 송 이사장은 "장애 인식 개선이 100%까지 올라오면 우리에 대한 인식 개선도 가능하다고 본다"며, 장애 인식 개선이 곧 인간의 다양성을 존중하는 길임을 강조했다.결국 핵심은 다양성이다. 누군가는 빠르고, 누군가는 느리다. 그 다름을 인정하는 것, 그것이 드라마 속 '병희'와 같은 느린학습자들이 우리 곁에서 웃으며 살아갈 수 있는 시작점이다.그리고 무엇보다 중요한 것은, 그 아이들의 속도를 존중하며 옆에서 함께 걸어주는 우리의 태도다. 누군가를 기다려준다는 것은 단순한 배려를 넘어 한 사람의 존엄을 인정하는 일이다. "느려도 괜찮다"고 말하며, 그 느림의 리듬에 맞춰 발걸음을 맞추는 것, 그것이야말로 다양한 속도를 품는 진정한 세계 시민의 자세일 것이다.