우리집 '둥이'가 부부싸움을 멈추게 하는 법

큰사진보기 ▲둥이의 다섯 살 생일파티작년 4월 7일, 타지에 나가 있던 딸과 아들까지 모두 모여 막둥이의 생일을 축하해 주었습니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲곰나루 솔밭에서 산책하는 둥이3년 전 1월 어느 날, 인적이 없는 틈을 타 목줄을 잠시 풀어줬는데 유유히 걷는 둥이를 보며 '벗'이라는 생각이 들었습니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲사이가 좋아진 까망이와 둥이서로 으르렁대던 동생 까망이와 한 살 형님 둥이가 언제 그랬냐는 듯 한 침대에 있는 모습을 보니 인간 사회와 비슷하다는 느낌이 들었습니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

6년 전 이른 여름의 어느 날, 강아지를 집에 데려와 키울 것인지 가족 회의가 열렸습니다. 개는 마당에서 키워야 한다는 고리타분한 생각에서 벗어나지 못한 저만 반대하여 3대 1로 안건이 통과되었습니다. 그렇게 우리 가족은 그해 6월 중순, 태어난 지 얼마 안 된 '둥이'를 새 식구로 들였습니다.그런데 어찌 된 일일까요. 막상 강아지가 집에 들어오자 저는 금세 친해졌고 얼마 지나지 않아 '개 아범'이 되었습니다. 그땐 아파트에 살았는데 출근 전, 퇴근 직후, 그리고 저녁 식사 후 이렇게 세 번 아파트 주변 놀이터나 공원을 거닐었습니다. 그런 까닭에 지금도 녀석은 밖에서만 볼일을 봅니다.'둥이'라는 이름은 지금 생각해도 참 잘 지었습니다. 애교를 떨 때는 '귀염둥이', 이것저것 꾀를 부릴 때는 '재간둥이', 말썽을 부릴 때는 '개둥이', 자식보다 낫다는 생각이 들 때는 '막둥이', 나이 쉰 넘어 생긴 자식이니 '쉰둥이' 등등 그때그때 이름을 달리 부르는 재미가 쏠쏠합니다.지난해 사월, 서울과 아산에 나가 있는 딸과 아들이 둥이의 다섯 번째 생일을 축하하러 집에 왔습니다. 민트색 고깔과 노란색 초, 맛난 케이크를 준비했죠. 안전을 위해 촛불을 켜진 않았는데, 파티고 뭐고 딸 품에 안겨 멀뚱멀뚱 케이크만 바라보던 녀석의 표정이 지금도 생생하게 떠오릅니다. 그런 재미로 사나 봅니다.단언컨대, 반려동물은 가족의 중심축입니다. 아날로그 시계에 비유하자면, 강아지가 가운데 축이고 인간 가족은 시침, 분침, 초침인 것 같습니다. 가끔 의견 충돌로 언성이 높아질 때면 둥이가 달려들어 짖어대는 바람에 부부 싸움을 그만두어야 하고, 녀석이 아프면 만사를 제쳐둔 채 병원으로 달려가야 하니 그럴 만도 합니다.예전에는 인간이 가까이 두고 귀여워하거나 즐거움을 얻기 위해 키운다는 의미로 '애완동물'이란 표현을 썼으나, 개나 고양이를 인간의 소유물로 취급하면 안 된다는 인식이 퍼져 요즘은 '반려동물'이라고 말하죠. 저는 거기서 더 나아가 녀석을 '자식' 또는 '벗'이라고 여깁니다.삶은 사는 게 아니라 살아지는 것이라는 생각이 들 때가 있잖아요. 3년 전 겨울, 공주 곰나루에 바람을 쐬러 간 적이 있었는데, 저만치 앞에서 솔밭을 유유히 걸어가는 둥이가 문득 '벗'이라고 느껴지더라고요. '아, 강아지도 같이 늙어가는 친구가 될 수 있구나. 그것도 한 지붕 아래서...' 어쩌면 멀리 있는 자식보다 나을 수도 있겠다는 생각까지 들더라고요.그런데 얼마 전에 '친구'가 하나 더 생겼습니다. 5년 전 충남 부여에 있는 한 시골 마을 이웃 아저씨가 장모님께 강아지를 데리고 오셨는데, 검정 털이 인상적이라 '까망이'라고 이름을 붙였습니다. 주말농장에 갈 때마다 우릴 반갑게 맞아주었죠. 그런데 장모님이 제대로 돌봐주시지 못했고, 엎친 데 덮친 격으로 최근에 교통사고를 당하는 바람에 대전에 있는 우리집으로 데리고 오게 된 것입니다.까망이는 둥이와 달리 시쳇말로 '인싸'입니다. 겁이 없고, 낯선 사람을 봐도 꼬리를 흔들 정도로 붙임성이 좋죠. 문제는 사고로 다친 곳을 치료하는 과정에서 심장사상충에 감염된 사실을 알게 되었다는 것입니다. 몇 달에 걸쳐 집중 치료를 받았고, 다행히 지금은 건강을 회복해 잘 지내고 있습니다.둥이는 한 살 터울 동생인 까망이가 집에 들어온 게 싫어 텃세를 많이 부립니다. 산책하러 나갈 때면 '넌 집에 있어!'라고 말하듯이 밀쳐내기 일쑤고, 가끔은 다치지 않을 만큼 까망이 꼬리를 물기도 합니다. 까망이도 이에 질세라 이빨을 드러내며 위협하는 자세를 취합니다.서로 으르렁대며 기세를 겨루던 어느 날, 믿기지 않는 일이 벌어졌습니다. 두 녀석이 한 침대에서 엉덩이를 마주하고 나란히 엎드려 있는 게 아니겠습니까. 녀석들 사회도 인간 사회와 별반 다르지 않다는 생각이 들었습니다. 지지고 볶고 싸우다가도 언제 그랬냐는 듯 사이좋게 건강한 관계를 형성하는 능력은 비슷한 것 같습니다.지난해 KB금융지주 경영연구소의 '2025 한국반려동물보고서' 통계에 따르면, 우리나라 사람 열에 셋(29.9%, 약 1500만 명)이 개나 고양이 등 반려동물을 키우고 있습니다. 어떤 분들은 강아지가 '무지개다리'를 건너는 게 두려워 반려동물을 키울 엄두를 못 내겠다고 말합니다.충분히 공감합니다. 하지만, 생로병사를 겪지 않는 생명체가 어디 있겠습니까. 인간은 물론이고 밭둑에 난 풀, 전깃줄에 앉은 까치, 자동차 아래 낮잠을 즐기는 고양이 등 뭇 생명은 태어나서 늙고 병들고 언젠가는 죽습니다.그중 나와 관계를 맺은 생명은 얼마나 소중한 인연일까요. 벗, 반려자라는 이름을 붙이기에 전혀 손색 없는 강아지 친구는 말할 나위가 없을 것입니다. 이별이 두려워 만남을 회피하는 것보다는, 희로애락을 함께 하는 영혼의 동반자를 한 번 사귀어 보는 것은 어떨까요.