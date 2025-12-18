침묵 속에서 마주한 기억, 이 나무 앞에 서보세요

큰사진보기 ▲박영조 작가의 '2025소리-자연' 작품박영조 작가의 '2025소리-자연' 작품으로 서로 다른 소나무를 그렸으나 작품을 연작처럼 전시해 같은 듯 서로 다른 생각을 주문하고 있다. ⓒ 최도범 관련사진보기

큰사진보기 ▲박영조 작가의 '2011소리-세상이야기' 작품박영조 작가의 '2011소리-세상이야기' 작품으로 민중화가로 살아온 작가의 세상을 바라보는 이야기를 꼴로쥬의 기법을 이용해 소리를 만들었다. ⓒ 최도범 관련사진보기

"아무 말도 안 하는데, 오히려 더 많은 걸 듣고 가는 전시네요."

큰사진보기 ▲박영조 작가의 전시가 진행되는 참살이미술관박영조 작가의 전시를 축하하기 위해 찾아온 작가들과 지인들 ⓒ 최도범 관련사진보기

[전시 정보]

인천 중구 개항장에 마련된 참살이미술관 전시장 문을 열고 들어서는 순간, 공기가 먼저 말을 걸어왔다. 요란한 음악도, 화려한 연출도 없었다. 대신 벽면을 따라 조용히 서 있는 나무들이 관객을 맞았다. 오는 23일까지, 인천 개항장에 자리한 참살이미술관에서 열리고 있는 박영조 작가의 개인전 '진실을 향해 자라는 나무처럼'을 찾았다.전시장 중앙에는 관람객들이 자연스럽게 걸음을 늦추고 서 있었다. 작품 앞에서 누구도 서두르지 않았다. 나무는 흔들리지 않았고, 색은 과하지 않았으며, 화면은 조용했다. 하지만 그 고요 속에서 묘한 긴장감이 흘렀다. 마치 오랜 시간 축적된 이야기가 천천히, 그러나 분명하게 말을 거는 듯했다.박영조의 나무는 장식이 아니다. 급하게 자라지 않고, 소리를 내지 않으며, 다만 하늘을 향해 느릿하게 몸을 올린다. 그 모습은 세월의 형상처럼 보였고, 우리가 지나쳐온 시간의 단면처럼 다가왔다. 전시장 한편에서 관람객이 "왜 이렇게 마음이 무거워지죠?"라고 말했을 때, 이 전시가 단순한 풍경화가 아님을 다시 한 번 느꼈다.독일 철학자 마르틴 하이데거가 말한 '비은폐성', 즉 숨김없이 드러나는 진리라는 개념은 박영조의 작업에서 생생하게 체감된다. 작가는 '세월호 참사', '이태원 참사', '채상병 사건' 등 우리 사회가 외면하거나 잊고 싶어 했던 이름들을 직접적으로 외치지 않는다. 대신, 침묵 속에서 더 선명하게 떠오르게 한다. 화면 앞에 서 있으면, 작품이 말을 하지 않는데도 마음속에서는 질문이 이어진다. 우리는 무엇을 외면해 왔는가, 그리고 무엇을 기억해야 하는가.그러나 이 전시는 고발로 끝나지 않는다. 작품에는 분노보다 애도의 결이 먼저 닿고, 비판보다 책임에 대한 사유가 깔려 있다. 소외된 존재를 향한 시선, 침묵 당한 진실을 다시 불러내려는 태도는 화면 곳곳에 스며 있다. 그래서인지 전시장을 둘러보는 관객들의 표정은 무겁기만 하지 않았다. 누군가는 오래 작품 앞에 서 있었고, 누군가는 조용히 고개를 끄덕였다.참살이미술관이라는 공간 또한 이 전시와 깊이 호흡하고 있었다. 개항장의 시간을 품은 오래된 공간에서, 박영조의 나무는 과거와 현재, 그리고 아직 오지 않은 미래 사이에 서 있었다. 전시가 진행되는 동안, 창밖으로 스며드는 겨울빛과 작품의 색감이 겹쳐지며 공간 전체가 하나의 장면처럼 느껴졌다.이번 전시는 인천문화재단의 후원으로 진행된다. 화려한 홍보 문구보다, 작품 그 자체로 관객을 머물게 하는 힘이 있다. 전시장을 나서며 한 관람객이 남긴 말이 오래 남는다.박영조의 나무는 여전히 말이 없다. 그러나 그 침묵 속에서 우리는 각자의 시간과 기억을 마주하게 된다. 느리지만 멈추지 않고 자라는 나무처럼, 진실 또한 그렇게 우리 앞에 모습을 드러내고 있었다.- 전시명 : 진실을 향해 자라는 나무처럼- 작가 : 박영조- 기간 : 12월 16일 ~ 12월 23일- 장소 : 참살이미술관(인천 개항장)- 후원 : 인천문화재단