진주상의 "사천-진주 상생발전을 위한 행동통합 토론회"

진주상공회의소는 18일 오후 상평산단혁신지원센터 3층 컨벤션홀에서 "사천-진주 상생발전을 위한 행동통합 토론회"를 연다.