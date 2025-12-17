메뉴 건너뛰기

25.12.17 18:57최종 업데이트 25.12.17 18:57

진주상의 "사천-진주 상생발전을 위한 행동통합 토론회"

진주상공회의소는 18일 오후 상평산단혁신지원센터 3층 컨벤션홀에서 "사천-진주 상생발전을 위한 행동통합 토론회"를 연다.

사천-진주 상생발전을 위한 행동통합 토론회
사천-진주 상생발전을 위한 행동통합 토론회 ⓒ 진주상공회의소

#행정통합

