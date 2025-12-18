이사비까지 지원하며 인구 유치 나서는 전북 지자체들, 지원 기준은 각각 달라

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북 순창군 주간신문 열린순창에도 실립니다. 열린순창은 전북 순창군에 있는 주간 지역신문입니다. 열린순창에 실린 기사를 편집 및 재구성하여 게시합니다.

최근 전북 순창군에 있는 회사에서 근무하게 되어 순창군으로 전입신고를 했다. 회사 선배들은 순창군에 이사비 지원 정책이 있다며, 50만 원을 받을 수 있으니 꼭 신청하라는 말을 전했다. 그들의 설명을 듣고 나는 그 주에 순창읍 행정복지센터로 찾아가 담당 공무원에게 이사비 지원을 받기 위해 제출할 서류가 무엇이냐고 물었다.하지만, 담당자로부터 순창군은 부동산 매매 계약서 또는 2년 이상의 임대차 계약을 맺고 순창군으로 전입한 사람에게만 이사비를 지원하고 있으며, 올해 예산은 소진되어 내년에 신청할 수 있다는 답변을 들었다. 이어 내년에는 순창군의 이사비 지원 정책에 변화가 생길 수 있다는 말을 들어 추가적인 확인에 나섰다.현재, 순창군은 다른 지자체에서 살다가 순창군으로 이사를 온 사람들에게 이사비 70만 원(1인 이주 기준)을 지원하는 정책을 시행하고 있다. 기존에는 순창군이 50만 원의 이사비를 지급했었지만, 2024년도 4월 9일자로 조례가 개정·공포되어 이사비 지원금액이 50만 원에서 70만 원으로 인상됐다.다만, 순창군으로 이주한 전입자 모두에게 이사비를 지원하는 것은 아니다. 읍·면사무소에 이사비 지급을 신청한 사람들 가운데 정말로 순창군에 거주할 의지가 있는 사람들을 선별하고 기준을 충족한 이주자에게만 이사비를 지급한다는 게 순창군의 입장이다.순창군 인구정책과 귀농귀촌팀 정준호 주무관은 "올해 예산은 이제 딱 30만 원 남았는데 그 금액으로는 누구에게도 이사비를 지급할 수 없으니까 남은 예산은 삭감할 예정"이라며 "2년 이상의 임대차계약서 제출을 요구하는 이유는 순창군에서 어느 정도 살 사람인지 (거주 의사를) 검증하기 위해서였다"고 설명했다. 이어 "(이사비를 받기 위해) 가장 중요한 건 귀농·귀촌인이어야 한다"며 "순창군은 '타 시·군에서 3년 이상 살다가 오신 분'을 귀농·귀촌인으로 보고 이 사업을 시행하고 있다"고 설명했다.올해 기준으로 순창군은 1인이 이주한 경우 70만 원, 2~3인이 이주한 경우에는 150만 원의 이사비를 지원하고 있고, 4인 이상이 이주한 경우에는 200만 원까지 정착지원금 명목으로 이사비를 지원하고 있다. 단, 순창군으로부터 이사비를 지원받은 전입자가 3년 이내에 다른 지역으로 떠나면 기존에 지급한 지원금을 회수한다고 한다.순창군 인구정책과 귀농귀촌팀 최봉근 팀장은 "순창에 잠깐 오신 분들이 이 사업비를 받아가는 경우가 있었다"며 "그런 것을 방지하고자 안전장치 형식으로 3년간의 제한을 두는 것"이라고 설명했다. 이어 "주택을 매입하고 순창에 들어오신 분들은 더 확인할 게 없겠지만, 임대차 계약을 한 다음에 순창에 들어오시는 분들은 최소 2년 이상의 계약서가 필요하다는 생각에 그런 기준을 마련해 놓은 것"이라고 덧붙였다.하지만, 2년 이상의 임대차계약서가 없더라도 순창군에 정착해서 계속 살겠다는 의지가 있다면 순창군이 정착지원금 명목으로 지원하는 이사비를 받을 수 있다고 한다. 최봉근 팀장은 "(집주인이) 1년 임대차 계약을 해주는 경우가 별로 없다"며 "설령 임대차 계약을 1년으로 체결했더라도 특별한 사유가 없으면 계속 연장되는 것으로 안다. 따라서, (순창군이 정한) 기준은 2년이지만, 1년짜리 계약서를 가지고 와도 본인이 순창에 정착해서 살고자 하는 의지가 있다면 이사비를 지원해드리고 있다"고 덧붙였다. 즉, 2년이라는 기준이 있지만 상황에 따라 탄력적으로 운영하고 있다는 것.한편, 순창군이 올해 이사비 지원 명목으로 배정한 예산이 1억 5천만 원이었는데, 이후에 1억 5천만 원 정도를 더 증액해 약 3억 원의 예산을 편성했다. 하지만, 기본소득 시범지역 선정 이후에 순창군의 전입 인구가 폭증한 걸 고려할 때, 이 정도의 예산으로는 전입자들에게 이사비를 지원하는 게 매우 어려운 상황이다.따라서, 순창군은 이사비 지원 정책을 내년부터 변경하는 방안을 검토하고 있다. 최봉근 귀농귀촌팀장은 "10월 20일 이후에 전입자가 많아지다 보니 이 예산으로 그걸 감당하기에는 과부하가 생기는 상황"이라며 "갑자기 전입자가 숫자가 이렇게 증가한 것은 농어촌 기본소득이 큰 역할을 했다고 볼 수밖에 없다. 따라서, 이사정착비에 대해서는 분명히 조정할 필요성이 있다고 생각한다"고 말했다.이어 "10월 20일 이후에 전입하신 분들에 대해서는 이사정착비를 축소하는 방안을 생각하고 있다"며 "기본소득과 관계없이 평상시에 순창군으로 온 분들에 대해서는 관련 예산을 더 확보해서라도 지원을 해드려야겠지만, 10월 20일 이후에 오신 분들은 기본소득이라는 조건 때문에 오신 분들이라서 (이사비 지원을) 조정할 필요성이 있다"고 강조했다.그렇다면, 전북 내 다른 지자체는 어떤 방식으로 전입자들에게 이사비를 지원하고 있을까? 일부 지자체는 보편적 복지 형태로 전입자들에게 이사비 지원을 하고 있지만, 대부분의 지자체는 순창군과 마찬가지로 특정 조건을 충족한 전입자들에게만 이사비를 지원하고 있다. 다만, 임대차계약서에 기재된 계약 기간을 기준으로 삼는 지자체는 없고, 전입 인원·취약계층·실제 거주 기간 등에 따라 이사비 지원 여부를 결정했다.무주군은 전년도 12월 1일 이후 무주군으로 전입한 귀농·귀촌인을 대상으로 이사비를 지원한다. 관내 전입 시 이사업체를 이용해 실제 소요된 이사비 50만 원을 지원하는 방식이다. 임대차계약서를 작성하고 단기 임대로 무주군에 전입한 사람도 이사비를 지원받을 수 있다. 무주군 관계자는 "무주군으로 전입한 귀농·귀촌인이면 임대차계약서에 기재된 기간은 상관없고 구비 서류만 준비해주시면 된다"며 "단기 월세로 무주에 정착했더라도 상관없다"고 말했다. 이어 "주소지가 무주군으로 되어있는 사람만 신청할 수 있다"며 "무주군은 서류상으로 실거주 여부를 확인한다"고 설명했다.김제시는 타 시·군·구에서 3년 이상 주민등록을 두고 있다가 2인 이상이 동시에 김제시로 전입한 세대에게만 이사비를 지원한다. 김제시의 이사비 지원금액은 세대당 30만 원이다. 김제시 관계자는 "부동산 계약의 형태·기간은 상관이 없고, 이사비 영수증이나 계약서(부동산 계약서) 등을 제출하면 된다"며 "다만, 두 명 이상이 김제시로 전입해야 한다"고 말했다.군산시는 주거취약계층을 대상으로만 이사비를 지원한다. 쪽방, 반지하, 고시원 등 비정상거처에서 공공임대(민간임대)로 이주하도록 선정된 자가 지원대상이며, 이주비(이사비, 생필품) 40만 원을 지원한다. 군산시 관계자는 "군산시의 이사비 지원사업은 두 가지로 나뉜다"며 "우선, 저소득 계층과 독거노인 그리고 장애인 단독가구의 이사비를 지원하는 게 있다. 그리고 쪽방이나 비닐하우스 등에서 사는 주거 취약계층에게도 이사비를 지원한다"고 말했다.한편, 남원시는 전입자의 실거주 의지를 확인하기 위해 체류 기간을 이사비 지급 기준으로 정했다. 규정에 정해진 체류 기간을 충족했다면 임대차계약서에 적힌 계약 기간은 중요하지 않다는 게 남원시 측의 설명이다. 남원시 관계자는 "귀농·귀촌 이사비 지원 같은 경우에는 전입일로부터 6개월이 지나야 하고 6개월 이내에 신청해야 한다"고 전했다.