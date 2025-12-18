인천 명물 '월미바다열차' 올 이용객 '역대 최다'

큰사진보기 ▲인천 월미 바다열차 안에서 찍은 풍경들(12월 5일)= 장다예 대학생기자인천 월미바다열차는 인천 월미도 일대를 한 바퀴 도는 모노레일형 관광열차로, 서해 바다와 인천항 풍경을 한눈에 볼 수 있는 체험형 관광 인프라다. 월미도·인천항·차이나타운 인근을 잇는 노선으로, 이동보다는 관광 경험에 초점을 둔 것이 특징이다. ⓒ 장다예 관련사진보기

큰사진보기 ▲월미바다열차의 운행 노선도 (한바퀴) 출처- 인천교통공사인천 월미바다열차가 월미도 해안선을 따라 운행하며 서해 바다와 인천항 일대 풍경을 한눈에 볼 수있는 모습을 담은 장면으로, 관광객들이 이동보다 풍경 감상과 체험을 즐기는 관광형 열차의 특징이 드러난다. ⓒ 인천관광공사 관련사진보기

장다예 대학생 기자의 기사입니다.



개통 이후 꾸준히 이용객 증가세를 보이던 인천의 대표 관광 코스인 월미바다열차가 이용객 27만명을 넘어서 역대 최다를 기록할 것으로 보인다.월미바다열차는 개통 첫 해인 2019년 약 9만 명의 탑승객을 기록한 뒤 코로나19의 영향으로2020~2021년 이용객이 각각 5만 명대에 머물렀다. 이후 일상 회복과 관광 수요 증가로 2022년 24만여 명, 2023년 26만여 명으로 증가세를 보였다. 올해는 14일 현재 26만 8천900여 명이 탑승, 1일 평균 탑승객 수준을 감안하면 연말까지 27만 명을 넘어서는 것은 물론, 28만 명까지도 돌파할 것이 기대되고 있다.'바다 위 순환형 관광 열차'의 새로운 모델로 평가받는 월미바다열차는 지난 2019년 한국관광공사의 '한국관광 100선'에 선정된 인천 월미도를 순환하는 국내 최장 도심형 관광모노레일이다. 총 운행거리는 6.1km로, 평균 시속 9km의 속도가 월미도를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간은 약 45분이다.월미바다열차의 레일은 지상으로부터 7m에서 최고 18m 높이로 월미도 경관은 물론, 인천내항, 서해 바다와 멀리 인천대교까지 한눈에 볼 수 있다. 일반 지상철보다 높은 고가선로를 따라 운행하기 때문에, 탑승객들은 인천 앞바다·크루즈선·컨테이너 부두·서해 노을 등 인천 바닷가의 인상적 풍경을 감상할 수 있다. 특히 주말에는 가족 단위 방문객과 연인들이 많은 것으로 알려졌다.그러나 방문객이 늘면서 관광지로서의 질적 개선에 대한 요구도 나오고 있다. 지난 5일 처음 월미도를 방문했다는 신아무개(50)씨는 "열차 속도가 적당해서 안에서 사진 찍기가 좋다. 인천항을 이렇게 가까이서 보는 건 처음"라고 흡족해 하면서도 "인천 바닷가 인근 관광지 정보가 부족해 역마다의 특징과 역 주변에 어떤 음식점·체험공간이 있는지 소개받기가 힘들다"라고 쓴소리도 아끼지 않았다.열차 운전기사가 직접 승객에게 라이브로 "다음 역은 월미공원역으로, 산책 코스와 전망대가 있습니다"와 같은 간단한 안내를 하지만 인천의 관광 동선을 짜는 등 도움을 받기에는 미흡하다는 의미다.지역 상인도 아쉬운 소리를 했다. 월미문화의 거리에서 십원빵을 판매하고 있는 김아무개(41)씨는 "관광객 수는 늘었지만 체류 시간이 짧아 상권으로 이어지는 효과는 제한적"이라며 "월미바다열차를 중심으로 월미도와 인천항, 개항장, 차이나타운을 잇는 체험형 관광 동선이 만들어진다면 지역 상권에도 도움이 될 것"이라고 말했다.