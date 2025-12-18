'신선이 사는 마을' 이름, 괜히 나온 게 아니었네

(이전 기사 : '햇빛에 비친 오색 무늬' 찬탄 그대로 나온 무지개
"한국 사람이 가장 선호하는 장자제는 날이 흐르면 볼 수 있는 풍경이 많지 않지만, 신선거는 등산 내내 최고의 절경이 펼쳐집니다. 짧게는 4시간부터, 길게는 8시간까지 두려움을 떨치고, 옆으로 눈만 돌리면 최고의 풍광이 펼쳐 집니다."
동포 가이드가 한 말은 틀리지 않다. 개인적으로 10여 차례 이상 장자제를 방문했는데, 절반 정도는 실망스러운 구름만 구경하다가 온 바 있다. 하지만 한국 사람들의 장자제 사랑은 식지 않고 있다. 장자제는 코로나 이후 재개방하면서 대협곡유리교(大峡谷玻璃桥)과 72기루(七十二奇楼)를 추가했지만, 그다지 인상적인 여행지로 추천하고 싶지 않다. 더욱이 화장실 관리 등 여행 인프라 관리도 아직 부족한 면이 많다.
반면 8년 만에 찾은 저지앙성 타이저우시(台州市) 신선거(神仙居)는 많이 발전한 여행지였다. 신선거는 한국과 직항이 있는 도시 가운데 닝보와 가장 가깝다. 닝보에서 육로로 208킬로미터로 3시간 정도 걸린다. 저지앙 중심도시 항저우까지 211킬러미터로 3시간 반 정도 걸린다. 고속철도가 개통하면서 신거역(仙居站)도 생겨, 항저우서역에서 1시간 10분대면 닿을 수 있어서 육로가 싫다면 고속철도를 이용하면 된다(요금 한화 2만원가량).
명승이면서 등산도 어렵지 않아
신선거의 여행 코스는 비교적 단순하다. 주봉은 해발 1271미터 따칭강(大青岗)인데, 여행자들은 통상 1000미터 높이에 설치된 콘크리트 잔도(棧道)로 여행을 한다. 70% 이상이 이 잔도로 걸어 다니기 때문에 경치가 좋지만, 겁이 있다면 안 올라가는 게 바람직하다. 좋은 점은 고도 차가 심하지 않기 때문에 힘든 코스는 없다.
우선 걸어서도 오를 수 있지만, 여행 코스가 대부분 해발 1000미터 이상의 능선에 있으니 베이하이쉐다오(北海索道)나 난톈쉐다오(南天索道)로 오르는 게 편하다. 필자는 두 번 방문했는데, 모두 베이하이 케이블카로 올라갔다. 케이블카 도착점에서 나와 불조봉(佛祖峰)을 지나면 신선거만의 장대한 풍경이 펼쳐진다. 이후 첫 번째 다리 여의교(如意橋)가 있다. 바닥이 훤히 보이는 100미터의 이 다리부터 공포가 시작된다.
이 다리를 건너면 산과 잔도 길로 풍경이 이어진다. 맞은 편으로는 여래여의(如來如意), 과두천서(蝌蚪天書) 등이 펼쳐지는데, 이곳도 몇년 후면 개방이 예정되어 있다. 반도원(蟠桃園) 등 풍경을 지나면 난천 케이블카를 탈 수 있는 곳이다. 3시간 정도 일정이 가능하다.
다시 남은 반원을 돈다는 각오로 산행을 시작하면 곧바로 에스컬레이터가 나온다. 남천정(南天頂)을 지나면 신선거에서 가장 인기가 많은 남천정 유리관경대(流離觀景臺)가 있다. 남천정에서 밖으로 뻗어 나온 유리 관경대는 어지간한 심장으로 올라가기 쉽지 않다. 우리 일행 중에서도 3분의 1 정도는 올라가지 못했다. 멀리 919미터 관음봉을 향한 관경대는 드론 촬영 기법 등으로 가장 인상적인 포인트가 됐다.
우리는 남천교(南天橋)를 지나 3시간 정도를 걸어서 다시 베이하이 케이블카로 하산했다. 후반에는 어지간한 심장을 가진 이도 벽 쪽으로 기댈 만큼 아찔한 길이 연속이었다.
이번 산행은 하늘이 도왔다고 할 정도로 좋은 날씨였다. 반면 8년 전 산행 때는 산 아래 운무가 끼어 있어서 또 다른 느낌이었다. 신선거는 장자제의 자연이 주는 아름다움이나 유리 잔도 등의 멋을 갖고 있으면서도 타이항산이 가진 잔도의 매력을 느낄 수 있다. 또 산 위의 화장실이나 음식점 등도 잘 정비되어 있어서 충분히 좋은 여행지다.
'신선 사는 마을'이라는 지명, 그냥 나온 게 아니었다
산행을 마친 일행은 늦은 점심을 위해 류선리(留仙里) 미식광장이라는 곳에 있는 식당에서 점심을 했다. 전날 저녁과 이날 점심도 모두 만족스러운 식사였다. 식사를 마치고, 밖으로 나갈 때 식당 입구에 서 있는 간판이 눈에 띄었다. '무료 식사(免費吃飯)'라는 문구였다.
읽어보니 "이곳에서 수입이 없어서 곤란하다면 우리 식당에 들어와 직원에게 말하세요. 무료로 식사를 제공하겠습니다. 예의 차릴 필요 없습니다. 당신이 나중에 능력이 될 때 필요한 분을 도우세요"라는 문구였다. 신선이 사는 마을(仙居)이라는 지명이 그냥 나온 것이 아님을 알 수 있었다.
당송시대 왕온(王温)이란 인물은 선행과 빈곤 구제로 알려 졌는데, 심지어 하늘의 신선들도 그의 명성을 들었다. 이 이야기가 '한 사람이 도를 깨치면 그가 기르던 닭이나 개까지도 승천한다(一人得道, 鸡犬飞升)'는 고사를 만들기도 했다고 전한다. 이런 좋은 이야기들이 많아지자 송 진종(眞宗 968~1022) 조항은 이 일을 들은 후, 특별히 영안현(永安縣)을 선거현(仙居縣)으로 개명하여 존중과 찬사를 표했다.
좋은 여행 자원을 갖고 있지만 신선거가 한국에 알려지지 않은 것은 주변에 직항도 없고, 연결된 여행 상품도 많지 않기 때문이다. 하지만 신선거와 연결한 다양한 여행 상품의 개발이 가능하다. 우선 닝보로 가는 길에는 앞서 소개한 쉐더우산이 있다. 펑화(奉化)는 장제스의 고향으로 장씨고택(張氏故宅) 등이 잘 개발되어 있다.
펑화에서 40킬로미터 닝하이(宁海)는 '표해록'의 최부가 파도에 떠 밀려와 닿은 지역이다. 닝하이현 위에시향(越溪乡) 소학교(小学校)에는 최부표류사적비(崔溥漂流事迹碑)가 있어서 그 역사를 말해준다. 또 이곳에서 멀지 않은 곳에 톈타이산(天台山)이 있다. 이름으로 알 수 있듯이 중국 선종의 본산 중 하나다.
신선거에서 항저우로 가는 길에는 헝디엔 촬영소(横店影视城)와 중국 소상공업 중심 도시 이우(义乌)가 있다. '중국의 할리우드'로 불리는 헝디엔은 그 자체로 최고 여행지다. 고대부터 현대까지 다양한 촬영장이 있어서 그 자체로 여행지화 되어 있다. 다만 내부 입장료가 상당히 높아서 여행 상품으로 만드는 데는 어려움이 있을 것 같다.
이우는 세계에서 유통되는 다양한 물건이 대부분 거래되는 장소로 유명하다. 한때 한국인 거주자만 만여 명에 이를 만큼 다양한 비즈니스 기회가 있었다. 지금도 중국으로 물건을 보러 가는 이들은 이곳에 들른다. 중국 비즈니스 탐방을 간다면 꼭 들러볼 곳이고, 일반인들도 들릴 수 있는 의미 있는 여행지다.