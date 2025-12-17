'천연물의약품 산업 통합 거점' 천연물안전관리연구원 준공

큰사진보기 ▲17일 부산대학교 양산캠퍼스 첨단산학단지에서 열린 천연물안전관리연구원 준공식. ⓒ 경남도청 관련사진보기

천연물 유래 의약품의 품질과 안전관리를 체계적으로 지원하여 천연물의약품의 안전성 확보와 국내 산업 활성화를 도모하는 통합거점 기관인 천연물안전관리연구원이 준공했다. 천연물안전관리연구원은 식품의약품안전처 산하 재단법인으로, 부산대학교 양산캠퍼스 첨단산학단지에 들어섰다.17일 열린 준공식에는 박완수 경남도지사, 오유경 식품의약품안전처장, 최재원 부산대 총장, 윤영석 국회의원, 나동연 양산시장, 박인 경남도의회 부의장을 비롯해 천연물안전관리연구원 건립 유공자 등 100여 명이 참석했다.박 지사는 축사를 통해 "천연물안전관리연구원은 바이오의약품과 건강기능식품 등 국민이 일상에서 활용하는 천연물 소재의 안전성과 품질을 과학적으로 검증·관리하고, 인증까지 담당하는 대한민국에 없어서는 안 될 공공기관"이라며 "천연물 안전 관리 체계를 확립해 국민 건강을 지키는 동시에 천연물 소재 산업의 신뢰 기반을 구축하는 핵심 역할을 하게 될 것"이라고 밝혔다.이어 "경남도는 양산을 바이오메디컬 산업의 중심지로 육성하기 위해 부산대학교를 중심으로 연구·의료·산업이 연계된 핵심 거점 조성에 힘쓰고 있다"며 "천연물안전관리연구원을 시작으로 바이오메디컬 인공지능(AI) 연구 기반까지 단계적으로 구축해, 이 일대가 경남을 넘어 대한민국 바이오메디컬 산업을 선도하는 허브로 성장하도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.오유경 식품의약품안전처장은 "천연물안전관리연구원의 운영이 국민이 안심할 수 있는 천연물의약품의 기준점이 되고, 규격화된 의약품 안전‧품질관리 및 제품화 기술지원을 통해 국민건강 증진과 관련 산업 발전에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.박주민 국회 보건복지위원회 위원장은 영상 축하 인사를 했다.천연물안전관리연구원 건립에는 국비 286억 원, 도비 22억 원, 시비 33억 원을 포함해 총 341억 원이 들어갔고, 연면적 5315㎡ 규모로 지상 3층·지하 1층에 실험실, 연구실, 사무공간, 강의실 등을 갖추고 있다.연구원은 국내외 천연물 소재의 안전성 평가와 품질관리 기준 마련, 시험·분석 지원, 천연물 원료 및 제품 관련 기업 지원 등을 수행하며, 천연물의 품질과 안전을 총괄하는 국가적 컨트롤타워 역할을 맡게 된다.