올해 최고의 충북지역시민운동에 '윤석열정권 퇴진운동' 선정

올 한해 충북지역 최고의 시민운동으로 '윤석열정권 퇴진운동'이 선정됐다.17일 충북시민사회단체연대회의(아래 충북연대회의)와 동범상위원회는 '2025년 충북 10대 시민운동' 선정결과를 발표했다.충북연대회의는 '탄핵을 넘어 빛의 혁명으로! 윤석열 정권 퇴진운동'을 올해 최고의 시민운동으로 선정했다.윤석열퇴진운동은 지난해 12월 불법 계엄 선포 직후 지역 노동·시민사회는 즉각 대응에 나섰다. 아침선전전을 진행하고 시국회의를 결성했다.시국대회 40회, 도민총궐기 3차례 등 지역 시민사회의 힘을 결집해 전방위적으로 대응했다.올해 4월 4일 헌법재판소의 파면 선고로 내란 사태는 마무리되었고 현재 계엄·탄핵을 넘어 사회대개혁 운동으로 확장 중에 있다.두 번째로는 '오송참사 김영환지사 봐주기 수사 항고 및 진실 규명 추진 활동'을 선정했다. 충북지역 시민사회는 검찰이 오송참사와 관련해 청주시장만 기소하고 도지사는 불기소한 데 대해 즉시 항고하며 형평성 없는 수사에 대응했다.이들은 국회 기자회견·유가족 편지쓰기 등으로 국정조사를 성사시켰다.세 번째로 '탄소중립 실현을 위한 공영주차장, 태양광 설치 및 조례 제정 운동'을 선정했다.지난 5월 1일, '신에너지 및 재생에너지법' 개정으로 공영주차장의 신·재생에너지 설비 설치가 의무화됐다. 일정 규모 이상 주차장에 설비 설치를 의무화하고 국가와 지자체가 이를 지원할 수 있도록 하는 것이 핵심인데, 이에 청주시는 재생에너지 확대를 위해 시의회 및 국회 토론회를 거쳐 공영주차장 태양광 의무 설치·운영에 관한 합리적 지원 조례 제정을 추진 중이다.네 번째로 '충북인평원 '우리문고 고가 매입' 의혹 공금 낭비 공익 감사 청구'가 선정됐다. 충북도산하기관인 충북인평원은 우리문고 매입 과정에서 2차 경매를 앞두고도 1차 경매가 수준으로 매입하기로 한 양해각서를 체결하고 이를 기금관리위원회·이사회에 알리지 않은 채 94억 6천만 원에 매입했다.충북참여연대는 더 낮은 가격에 매수 가능했음에도 공금을 낭비한 책임을 묻기 위해 실체 규명과 재발 방지를 요구하며 감사원에 공익감사를 청구했다.다섯 번째로 '충북도립대-테크노파크 인사참사 규탄 및 청탁금지법 위반 의혹 대응 운동'이 선정됐다.시민사회단체는 충북도립대 총장 인사 비정상 지명과 4박 5일 5천만 원 호화 연수 등 방만 운영이 드러나자 사퇴와 수사 촉구 활동을 전개했다.또 충북테크노파크 원장 후보자의 특정기업 자문료 수령 의혹을 지속 제기하고 국민권익위에 신고했다. 도의회 인사청문회 통과 후에도 사퇴 촉구 등 인사참사 대응 활동을 이어갔다.이 외에도 ▲ 공공교통 확충 및 청주공항활주로, CTX도심통과 재검토 촉구 운동, ▲ 충주 수영부 학생 성폭력 피해 회복 지원 및 학교 성폭력 제도개선 연대, ▲ 장애여성지원법 제정촉구 및 여성장애인교육권 강화, ▲ 전문가와 시민이 함께하는 미호강 생태 보전 활동, ▲ 시민참여 및 공익활동가 역량 강화를 위한 충북 공익 주간과 페스티벌을 10대 시민운동으로 선정했다.한편 올해의 10대 시민운동은 충북도내 시민사회단체들의 의견을 취합하여 지난 11월 24일 20개 예비후보를 선정했다.이후 시민사회단체, 학계, 언론, 지역인사로 구성된 '선정위원회(위원:173명)'가 참여하는 설문조사를 통해 선정했다.