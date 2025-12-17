메뉴 건너뛰기

25.12.17 16:49최종 업데이트 25.12.17 16:49

두산에너빌리티, 미국 빅테크와 가스터빈 3기 공급계약 체결

10월 첫 계약 이후 추가 계약 … 두 달간 동일 발주처와 가스터빈 5기 계약

두산에너빌리티가 개발하고 제작한 380MW급 가스터빈 제품. ⓒ 두산에너빌리티

경남 창원에 본사를 두고 있는 두산에너빌리티가 미국에서 가스터빈 추가 수주에 성공하며 북미 시장 확대 속도를 높이고 있다.

두산에너빌리티는 미국 기업 '빅테크'와 380MW급 가스터빈 3기 공급계약을 체결했다고 17일 밝혔다.

두산에너빌리티는 이 기업이 건설하는 데이터센터에 가스터빈과 발전기를 2027년 각 1기, 2028년 각 2기씩 공급할 계획이다.

이번 계약은 지난 10월 체결한 가스터빈 2기 공급계약에 이은 추가 수주로, 이 회사는 약 두 달 동안 동일한 미국 기업과 총 5기의 가스터빈 공급계약을 체결하게 된 것이다.

두산에너빌리티는 "미국에서 가스터빈 수주를 빠르게 확대할 수 있는 배경에는 검증된 성능, 빠른 납기, 그리고 미국 현지 자회사의 서비스 지원이 있다"라며 "2019년 대형 가스터빈 국산화에 성공한 이후 1만7,000시간 실증을 완료하며 기술 신뢰성을 확보했고 이번 계약 포함 현재까지 총 12기를 수주하며 경쟁력도 입증했다"라고 밝혔다.

손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG장은 "첫 해외수출에 이어 추가 공급계약까지 성사되었다"며 "이번 성과를 기반으로 급성장하는 북미 시장에서 입지를 강화하고, 늘어나는 수요에도 적극 대응해 나가겠다"고 말했다.

