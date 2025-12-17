메뉴 건너뛰기

25.12.17 16:28최종 업데이트 25.12.17 16:28

이천시, 겨울철 복지위기가구 집중 발굴·지원

경기 이천시는 ‘겨울철 복지위기가구 집중발굴·지원 기간’을 올 12월부터 내년 2월까지 3개월 동안 운영한다고 17일 밝혔다.
경기 이천시는 '겨울철 복지위기가구 집중발굴·지원 기간'을 올 12월부터 내년 2월까지 3개월 동안 운영한다고 17일 밝혔다. ⓒ 박정훈

경기 이천시가 12월부터 내년 2월까지 3개월 동안 '겨울철 복지위기가구 집중발굴·지원 기간'을 운영한다고 17일 밝혔다.

겨울철엔 계절성 실업 증가와 외부 활동 감소로 취약계층의 사회적 고립이 증가하고 어려움이 가중될 수 있어 취약 계층에게 위기 상황이 발생하지 않도록 선제적·집중적 발굴과 지원을 하기 위함이다.

시는 복지국장을 총괄 단장으로 저소득층, 노인, 장애인, 아동 등 취약계층을 분야별 중점 발굴과 지원할 수 있는 '겨울철 복지 사각지대 집중 발굴·지원 전담(TF)팀'을 구성했다.

이와 함께 읍면동 이·통장, 지역사회복장협의체 위원, 명예사회복지공무원, 경기도희망보듬이 등 민관협력을 통해서 복지위기가구를 집중적으로 발굴할 계획이다.

또한, 겨울철 취약계층의 안전한 겨울나기를 위해 노인, 장애인, 아동 등 대상별로 맞춤형 지원을 하며 복지위기가구의 다양한 위험 요소를 촘촘하게 살펴 위기 상황에 따라 긴급복지와 맞춤형 급여 등의 공적 급여를 제공한다.

공적 급여 제공이 어려운 대상자에게는 민간 자원을 연계하는 등 소득․주거․일자리 등 분야별로 두텁게 지원할 예정이다.

김경희 이천시장은"겨울철은 취약계층의 생계와 안전이 위협받을 수 있는 기간이므로 취약계층의 건강과 안전 등의 보호 활동을 강화하며 특히 한파에 취약계층 분들이 위험에 노출되지 않도록 잘 대비하라"고 말했다.

