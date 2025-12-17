고창섭 총장 "사퇴, 지금은 아냐"... 교수회 즉각 사퇴 촉구

큰사진보기 ▲고창섭 충북대 총장. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

한국교통대와 통합이 사실상 무산된 가운데 충북대 내부 혼란이 확산되고 있다.통합 무산의 책임을 지고 사퇴 의사를 밝혔던 고창섭 충북대 총장이 '조건부 사퇴' 입장을 내놓자 교수회가 강하게 반발하며 즉각적인 퇴진을 요구하고 나선 것.충북대 교수회는 16일 성명을 통해 "고 총장이 통합안 부결의 책임이 자신에게 있음을 인정하면서도 사직 시기와 절차를 구성원 합의에 맡기겠다는 것은 책임을 유예한 채 총장 권한을 유지하려는 태도"라고 지적하며 "즉각 사퇴하라"고 촉구했다.앞서 고 총장은 전날 교수·직원·학생 등 학내 구성원들에게 보낸 서한문에서 "대학 통합에 직을 걸겠다는 약속을 지키겠다"면서도, 사직 시기와 절차에 대해서는 교수회·직원회·학생회 등 세 주체가 합의된 의견을 도출해 달라며 통합 무산 직후 사퇴 의사를 밝혔던 때보다 한발 물러선 입장을 표했다.고 총장은 서한문에서 현재 가장 시급한 과제로 대학 혼란 수습과 글로컬대학30 사업 선정 취소 방지를 꼽으며, 여전히 교통대와 통합 재협상 가능성이 열려 있고, 통합 재추진을 위해 힘쓰겠다는 뜻을 밝혔다.교수회는 사실상 고 총장이 사퇴를 거부한 것으로 받아들였다.교수회는 "구성원 찬반투표를 통해 통합에 대한 반대 의사가 명확하게 확인됐음에도 총장이 자리를 지키는 것은 대학 혼란을 장기화하고 구성원 간 갈등만 조장할 뿐"이라고 지적했다.또한 "구성원들의 뜻이 다시 모인다면 대학 통합을 전제로 한 글로컬대학30 사업의 지속 추진도 가능하겠지만, 그 주체가 현재의 혼란과 위기를 초래한 고 총장이 돼서는 결코 안 된다"고 못박았다.교수회는 고 총장이 사퇴하지 않을 경우 학점·졸업 등 학생 피해를 최소화하는 범위 내에서 학사 행정 보이콧을 포함한 모든 합법적·정당한 수단을 동원해 책임을 묻겠다고 경고했다. 일부에서는 출근 저지 등 물리적 대응 가능성까지 거론되고 있다.고 총장은 앞서 지난 11일에는 "구성원 투표 결과를 겸허히 받아들이고 총장직을 사직하겠다"고 밝혔으나, 불과 나흘 만에 입장을 바꿔 논란을 키웠다.