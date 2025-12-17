충북서 학교급식실 노동자 또 폐암 발병... 벌써 6번째

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북 지역 학교 급식실서 25년 동안 일하던 노동자가 올해 실시한 건강검진에서 폐암 판정을 받은 것으로 나타났다.16일 공공운수노조 전국교육공무직본부 충북지부(이하 공공운수노조)는 충북지역 학교에서 25년째 급식실서 조리노동자로 일하던 조합원 A씨가 폐암 판정을 받았다고 밝혔다.공공운수노조에 따르면 A씨는 대부분을 사립학교 급식실에서 일했다. A씨는 지난 4년여 동안 폐결절을 방치하다, 올해 진행한 검진에서 폐암판정을 받고 투병생활을 시작했다. 그가 일하던 학교는 하루 세끼를 학생들에게 제공했던 것으로 전해졌다.A씨에 앞서 폐암을 앓은 이영미씨와 민은주씨가 2024년과 올해 투병 끝에 사망했다.공공운수노조는 "또 한 명의 폐암발병소식을 듣고 우리는 망연자실할 수밖에 없다"며 "튀김 등이 만족도가 높고 방학 때만 시설개선공사를 하는 등 현장개선이 지지부진한 사이 또 다른 피해자가 양산되고 있다"고 비판했다.이들에 따르면 올해 시설개선 공사를 진행한 332개교 중 현재까지 220개교만 공사가 완료됐다.공공운수노조는 "A씨가 일하던 사립학교라는 특성상 학교 간 인사 전보 교류도 없이 열악한 배기시설에서 장기간 근무해왔다"며 "2022년에 마련된 학교급식실 환기설비 설치가이드가 있었음에도 배기환기시설 개선공사를 올해 12월에나 진행할 정도로 늦장 대응중이었다"고 주장했다.이들은 "반복되는 폐암 산재는 가슴 아프게도 당분간 이어질 것이라 예상된다"며 "충북교육청은 배기환기 시설 개선공사 지연 책임을 통감하고 특단의 대책을 세워야 한다"고 촉구했다.