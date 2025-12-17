외교부 "워킹그룹의 교훈, 원로들 지적 유념해 대처할 것"

큰사진보기 ▲12월 17일 정연두 외교전략정보본부장(오른쪽)과 케빈 김 주한미국대사대리 등은 외교부에서 한미 정상회담 조인트 팩트 시트 후속협의를 열었다. ⓒ 외교부 관련사진보기

지난 11월 한·미 정상회담 합의에 따라 대북정책을 논의하는 양국의 후속 협의가 '제2의 한·미 워킹그룹이 될 수 있다'는 우려에 대해 외교부 당국자는 '지적을 잘 받아들여서 그런 비판을 듣지 않도록 유념하겠다'는 입장을 밝혔다.외교부 당국자는 17일 기자들을 만나 전날 연 한·미 공동 설명자료(조인트 팩트 시트) 후속 협의에 대해 설명했다. 정연두 외교부 외교전략정보본부장과 케빈 김 주한 미국대사대리가 각 측 수석대표를 맡았다.외교부 당국자는 "주로 한반도를 둘러싼 지정학적 환경에 대한 양측의 의견을 교환하고 양국의 평가와 분석을 공유했다"면서 "특히 대화가 정체된 현 상황, 그리고 과거보다 지정학적으로 더 어려워진 국제 환경 속에서 어떻게 하면 (남북, 북·미간)대화의 물꼬를 틀 수 있을지에 대한 양국의 고민과 의견을 긴밀히 나누는 기회가 됐다"고 밝혔다.논의 사항에 대북정책이 포함됐지만 통일부가 불참했고, 협의 전날 임동원·정세현·이재정·조명균·김연철·이인영 등 통일부장관을 지낸 인사들이 "제2의 한미 워킹그룹을 반대한다"고 성명을 낸 상황. 이와 관련해 외교부 당국자는 "준비 과정에서도 과거 워킹그룹과는 취지와 배경이 전혀 다르다는 점에 대해 한·미 양측의 명확한 인식이 있었다"라고 설명했다.지난 2018년 남북간 북·미간 대화가 물꼬를 트던 상황에서 남북 교류·협력 사업이 미국과 유엔 등의 대북제재를 위반하는 상황에 대한 우려가 제기됐다. 제재가 워낙 촘촘하고 위반 사례에 대한 제재 역시 강력한 상황에서 한·미간 협의를 통해 제재 위반 우려를 해소하자는 목적으로 출범한 것이 한·미 워킹그룹이다. 하지만 사실상 미국의 허락 없이는 인도적 지원마저도 어렵게 만들었다는 비판을 받았다. 대표적인 예가 2019년 1월 남측이 북측에 타미플루를 지원하기로 했지만 미측이 워킹그룹을 통해 '인도적 지원도 안 된다'는 입장을 밝히면서 무산된 일이다.이와 관련해 외교부 당국자는 "이번 한·미 협의가 그런 워킹그룹은 아니지만, 워킹그룹의 실무 레벨에서 그런 메커니즘이 가동됐던 그 때의 레슨(교훈)을 잘 유념하겠다"면서 "그 (남북관계) 분야에서 오랜 전문성을 가지신 원로들이 지적한다면 저희가 잘 받아들여서 그런 식의 평가나 오해, 비난을 듣지 않도록 유념해서 대처해나가야 한다고 생각한다"고 말했다.