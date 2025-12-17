"올해 용인시를 가장 빛낸 뉴스를 뽑아주세요"

큰사진보기 ▲경기 용인시는 ‘시민과 함께 뽑은 2025년 용인특례시 주요 뉴스’ 선정을 위해 22일까지 온라인 설문조사를 한다고 17일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

경기 용인시는 '시민과 함께 뽑은 2025년 용인특례시 주요 뉴스' 선정을 위해 22일까지 온라인 설문조사를 한다고 17일 밝혔다.시는 한 해 동안 시가 추진한 정책이나 사업 중 언론의 주목을 받고, 시민의 체감도가 높았던 사업을 주요 뉴스로 선정해 공개하고 있다.시민, 직원, 출입 기자를 대상으로 온라인 투표를 진행하며, 투표 결과를 합산해 많은 표를 얻은 순서대로 주요 뉴스를 선정한다.투표에 참여하면 시민의 생활과 밀접한 사업, 시의 주요 정책, 시정 현안 등을 기준으로 사전 선정한 30개 주요 뉴스 중 최대 5개 뉴스를 선택할 수 있다.투표는 네이버 폼으로 진행한다. 용인특례시 홈페이지나 공식 인스타그램, 블로그 등 사회관계망서비스(SNS)에 게시된 큐알(QR)코드를 통해 접속할 수 있다. 결과는 오는 23일 시 홈페이지와 SNS를 통해 발표한다.시 관계자는 "2025년은 용인특례시가 문화·스포츠·도시개발 등 다양한 분야에서 한 단계 이상 성장한 한 해였다"며 "한 해를 마무리하며 모두가 용인의 성장 여정을 함께 되짚어보고, 더 나은 미래를 향한 한 걸음을 함께 내딛는 이번 주요 뉴스 투표에 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.한편, 후보로 선정된 주요 뉴스는▲용인특례시에 진행되는 반도체 투자 규모 1천조 원에 육박▲용인특례시, 용인시 시민프로축구단 창단▲SK하이닉스 팹 건설에 4500억원 규모 용인자원 활용으로 지역경제 큰 도움▲용인특례시, 문화를 사랑하는 시민들에게 더 좋은 공연 제공위해 포은아트홀 새롭게 조성▲제2차 경기도 도시철도망 구축계획에 동백신봉선·용인선 연장 반영▲용인특례시, 세종포천고속도로 동용인IC(가칭) 연결허가 국토교통부 최종 승인▲'2025 대한민국 조아용 페스티벌, 전국 최초 캐릭터 축제...용인 대표 축제 자리매김 가능성 열어(4만5천여 명 참여)▲'반도체 특화도시' 이동공공주택지구 국토부서 지정 고시▲용인특례시의 첨단산업과 복합문화 중심도시 '경기용인 플랫폼시티' 착공식 열려▲용인특례시, 공동주택 건설 부실 방지 대책 마련...부실 아파트 '원천차단'▲용인특례시 적극행정, 장기간 입주 지연 '삼가2지구 힐스테이트 용인포레 임대주택' 문제 해결 기대▲용인특례시, 골프스타 박세리 전 감독과 함께 'SERI PAK with 용인' 개관▲용인특례시, 전국 최초 초중고 '맞춤형 학교 제설지도' 제작▲용인특례시 '장애인 등 우선배려 주유서비스', 이동약자 위한 생활밀착형 모범사례로 평가받아 ▲용인특례시, 기흥역세권 중학교 설립 건의▲용인특례시, 올해 골목형상점가 15개소 지정(총 21호)▲용인특례시가 첨단시스템반도체 국가산단 조성 위해 요청한 '소득세법 시행령' 개정 공포▲용인특례시 공공 수영장 두 배 이상 늘어난다▲용인특례시 주최 '제2회 대한민국 대학연극제' 개막▲용인특례시, 전국 최초로 '고령 어르신 차량 동행 서비스' 시행▲용인특례시, 기후에너지환경부로부터 환경교육도시 재지정▲용인특례시 대표 캐릭터 '조아용', '2025 대한민국 캐릭터 어워즈' 대상 수상▲용인특례시, 산책앱 '걸어용' 이용자 2달만에 1만명 돌파▲용인특례시, 내년 모현읍에도 '똑버스' 운영 교통불편 겪는 시민들에게 도움 줄 계획▲용인특례시, 7년 연속 경기도 도서 대출 1위...'책 읽는 도시' 위상 떨쳐▲용인특례시, 기흥저수지 인공습지 연결 보도교 2개 설치▲용인특례시, 도시의 미래와 시민행복 의미 담은 새로운 통합 도시브랜드 확정▲용인특례시, '청년김대건길' 명예도로명 부여...은이성지 일대 2.89km 지정▲용인특례시, 전국 최초 도입 '불법 현수막 원터치 수거보상 시스템' 효과 톡톡▲용인특례시, 아열대작물 바나나 첫 수확 등 30개다.