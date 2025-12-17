"11년 울산과학대 청소노동자 농성 끝내자" 정치권·단체들 호소

▲울산 동구지역 정치인들이 11일 오후 2시 울산시의회 프레스센터 기자회견을 갖고 "울산과학대 청소노동자 농성 문제는 지역사회 모두가 관심을 가져야 할 공공적 과제"라며 연내 해결을 호소했다. ⓒ 박석철 관련사진보기