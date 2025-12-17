"11년 울산과학대 청소노동자 농성 끝내자" 정치권·단체들 호소

2014년 6월 16일 이후 11년째 울산 동구 화정동에 있는 울산과학대 정문 앞에서 파업 농성 중인 청소노동자들(울산지역연대노조 울산과학대 지부)의 문제를 연내 해결하자는 지역계의 목소리가 정치권은 물론 단체로까지 확산되고 있다.(관련기사 : 11년째 이어진 울산과학대 청소노동자 갈등 "정치권이 나서야 끝난다"
지난 달 이장우 노동당 울산시당위원장 등 일부 진보정치인들이 울산과학대 청소노동자 문제 해결을 위한 정치권의 협력을 제안하고 나선 후 정치권은 물론 보수 진보를 망라한 주민단체들까지 연내 해결 목소리에 동참한 것.
11일 이 지역 정치인 등은 울산시의회 프레스센터 기자회견을 열고 "울산과학대 청소노동자 농성 문제는 지역사회 모두가 관심을 가져야 할 공공적 과제"라며 "이번 계기를 통해 더 늦지 않게 해결될 수 있도록 동구지역 주민 모두가 함께 협력해 주시기를 부탁드린다"고 했다.
이런 의견에는 동구지역 진보 정치인은 물론 국민의힘 구의원 4명이 모두 이름을 올리며 뜻을 같이 했다. 동구새마을지회장, 울산지적발달장애인협의회동구지부장, 동구새마을협의회장, 바르게살기운동협의회장, 동구소상공인연합회장, 동구아파트연합회장 등 다수 단체도 뜻을 함께 했다.
이들은 "청소노동자들의 장기 농성 사태와 관련, 지역사회가 직면한 현실을 공유하고 조속한 문제 해결을 촉구하기 위해 동구지역 정치인과 단체 대표들이 마음을 모아 입장을 밝힌다"며 "당사자들은 울산과학대 문제가 지역에 미치는 영향을 충분히 인식하고 책임 있는 자세를 가져달라"고 당부했다.
또 "당사자들은 조속한 해결이 가능한 수준의 실질적인 대안을 가지고 대화와 교섭을 진행하라"며 "관련 기관은 공정한 조정을 통해 당사자들이 문제 해결에 접근할 수 있도록 적극적인 지원과 중재 노력에 최선을 다해달라"고 덧붙였다.
이들은 "청소노동자들이 시급 970원 인상을 요구했다가 일터로 돌아가지 못한 지 11년이 돼 11년 동안 울산과학대 정문 앞에서 농성을 이어오고 있는 사안은 단순한 노사 문제를 넘어 지역사회의 신뢰와 공동체적 책임이 함께 논의되어야 할 과제로 자리 잡았다"며 이같이 당부했다.
특히 이들은 "장기화된 갈등은 여러 면에서 영향을 주고 있다"며 "노동자들의 생계와 안전, 학생들의 학습 환경, 주변 지역주민들의 생활 환경, 그리고 지역사회의 이미지에 이르기까지 다양한 문제가 복합적으로 얽혀 있고, 이는 이 문제를 더 이상 방치할 수 없다는 목소리가 커지고 있는 이유"라고 밝혔다.
그러면서 "당사자들이 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 대화의 장을 다시 열고, 현실적인 해법을 모색하기를 바라고 있다"며 "또한, 관련 기관들이 조정자 역할을 충실히 수행해 대화가 실질적인 진전으로 이어지고 2025년 안에는 의미 있는 결과로 나타날 수 있도록 책임 있는 역할을 기대하고 있다"고 전했다.