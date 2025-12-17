김산 무안군수 "군공항 이전 논의, 군 발전·군민 이익 최우선"

큰사진보기 ▲김산 전남 무안군수 ⓒ 무안군 관련사진보기

AD

김산 무안군수는 17일 "무안군은 앞으로도 진행되는 6자 협의체 실무협의에 성실히 참여하고, 군민의 의견을 최우선으로 반영할 것"이라고 밝혔다.아울러 "무안군의 미래 먹거리산업 추가 발굴에 총력 대응하여 군민 모두가 납득할 수 있는 합리적인 방안이 도출될 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.또한 "향후 논의 결과에 대해서는 군민 여러분께 투명하게 공유하고, 다양한 의견을 경청하며 군민과 함께 무안군의 미래를 결정해 나가겠다"고 덧붙였다.김 군수는 이날 대통령실 주관 아래 광주시-전남도-무안군과 기획재정부·국방부·국토교통부 등 정부 3개 부처가 참여하는 '광주 군공항 이전 관련 6자 협의체'의 공동발표문 도출 뒤 입장문을 내고 이같이 밝혔다.김 군수는 이날 광주에서 진행된 6자 협의체 첫 회의를 두고 "이번 회의는 군공항 이전이라는 복합적이고 민감한 사안에 대해 각 주체가 처음으로 공식적으로 소통하고, 상호 이해의 폭을 넓히는 의미 있는 자리였다"고 평가했다.이어 "저는 논의 과정에서 군민의 삶과 우리 군의 지속가능한 발전이 무엇보다 우선되어야 한다는 기본 원칙을 분명히 밝혔다"며 "특히 소음 피해, 개발 제한, 안전 등 군민들의 일상에 중대한 영향을 미치는 사안인 만큼 객관적인 검증이 선행돼야 한다는 점을 강조했다"고 설명했다.아울러 대통령실과 정부, 광주시, 전남도에게 "무안군에 합당한 보상과 지원대책 마련, 그리고 군민들의 공감대 형성이 무엇보다 중요하다고 강조했다"고 했다.광주 민간공항은 호남고속철도 2단계(KTX) 개통 시점에 맞춰 무안국제공항으로 이전한다는 이번 공동발표문을 계기로 제주항공 여객기 참사로 재개항이 불확실한 무안국제공항을 조기 정상화해야 한다는 점도 회의에서 강조했다고 김 군수는 밝혔다.정부를 향해서도 "향후 논의 과정에서 중앙정부가 주도적으로 조정·중재자로서의 역할을 해줄 것을 요청했다"는 점을 밝혔다.