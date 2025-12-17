캄보디아 교민들 "태국, 즉시 침공 중단하라" 목소리

큰사진보기 ▲태국 침공을 피해 피난해 있는 캄보디아 민간인들.(현지 시민이 촬영해 경남캄보디아교민회가 전달받은 사진이다). ⓒ 경남캄보디아교민회 관련사진보기

큰사진보기 ▲태국 침공으로 파괴된 캄보디아 다리.(현지 시민이 촬영해 경남캄보디아교민회가 전달받은 사진이다). ⓒ 경남캄보디아교민회 관련사진보기

큰사진보기 ▲태국 침공으로 파괴된 캄보디아 고대 사원(현지 시민이 촬영해 경남캄보디아교민회가 전달받은 사진이다). ⓒ 경남캄보디아교민회 관련사진보기

태국과 캄보디아 분쟁이 격화되는 속이 군인뿐만 아니라 민간인 희생도 늘어나는 속에, 한국에 거주하고 있는 캄보디아 출신들이 "태국은 즉시 캄보디아 침공을 중단하라"라며 목소리를 내고 있다.경남캄보디아교민회(회장 캄야)는 오는 21일 오후 창원역 광장에서 "전쟁 종식과 휴전 협정 준수 촉구 집회"를 연다고 17일 밝혔다.이날 집회에는 경남캄보디아교민회와 캄보디아 출신 이주결혼여성, 유학생, 이주노동자들이 참석한다.경남캄보디아교민회는 "12월 8일 태국은 두 번째 전쟁을 일으켰다. 캄보디아·태국 간의 휴전협정을 존중하지 않았다"라며 "태국은 고대사원, 사찰, 병원, 학교, 민간인의 주거지를 파괴했다"라고 밝혔다.경남캄보디아교민회는 태국의 침공으로 발생한 다리와 고대사원 파괴 현장, 어린이들을 포함안 민간인들이 피난해 있는 장면의 사진을 <오마이뉴스>에 제공했다.경남캄보디아교민회는 "전쟁 중단과 휴전협정 준수를 촉구하는 집회에 이어 가두시위를 벌일 것"이라며 주한캄보디아대사관에서 참석한다고 전했다.엄보화 경남캄보디아교민회 간사는 "태국의 캄보디아 침공을 중단하라는 목소리는 계속 나오고 있다. 이미 서울과 광주, 경남 양산 등지에서 주말마다 집회를 열어오고 있다"라고 전했다.태국과 캄보디아는 지난 10월 미국과 말레이시아의 중재로 평화 협정을 체결했지만 접경지역에서 분쟁이 발발한 것이다.최근 해외언론에 따르면, 태국 국방부는 "캄보디아가 먼저 휴전을 선언할 것, 일시적 중단이 아닌 진정하고 지속적인 휴전일 것, 캄보디아가 국경지역 지뢰 제거에 협력할 것"을 요구했다.캄보디아 외교부는 "태국이 캄보디아의 주권을 심각하게 침해하고 유엔 헌장과 아세안 원칙을 위반했다"라며 "공습으로 숨지고 민간인이 숨지고 40만 명 이상이 피난했고, 유네스코 세계문화유산인 프레아 비헤아르 사원을 비롯한 문화유적과 주요 기반시설이 심각한 피해를 입었다"라고 밝혔다.한편 아세안 외교장관들은 오는 22일 말레이시아에서 태국-캄보디아 분쟁 해결을 위한 긴급회담을 열 예정으로 알려졌다.